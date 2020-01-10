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 Наемники РФ на Донбассе получили разрешение на обстрелы и уничтожение военной техники ОС, - разведка

Командование российско-оккупационных войск продолжают удерживать в готовности к применению артиллерийские подразделения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, оккупанты проводят интенсивные тренировки по управлению огнем артиллерии на позициях, близких к линии разграничения, а также осуществляют уточнение целей для поражения.

Кроме того, командиры подразделений противника на отдельных направлениях получили разрешение на обстрелы и уничтожение военной техники Объединенных сил в случае обнаружения ее визуально с передовых позиций оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты усиливают подразделения мобильными снайперскими группами, - разведка

В связи с этим, как отметили в ГУР, противник пополняет запасы боеприпасов артиллерийских и минометных подразделений, а отдельные передовые позиции усиливаются расчетами противотанковых ракетных комплексов.

Источник: https://censor.net.ua/n3169163
 
 
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а зедебил отводит и сдает территорию, уклонист оманский
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Грех не воспользоваться дебильностью зелёной власти...
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Ні. Тут не дебільність. Тут цілеспрямована робота над знищенням української державності і українців як нації.
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Писец... а до этого они без разрешения это делали? Айяяй...
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До цього обстрілювали шахтьори, а тепер дозволено всім кому не ліньки.
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А нашим хлопцям заборонено стріляти у відповідь.
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когда закончится год урегулирования конфликта ? Зе обещал что если за год жители даунбаса неугомонятся то - будет план Б ....
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Очередной зашквар от зе. И вообще, кто этго долбоооба из больнички выпустил*?
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а нам значит низзззя..только после того нак по нам выпустят с десяток снарядов..и если кого то убьют или покалечат...только тогда может быть разрешат ответку.. когда они уже свернулись и смылись с позиций а на упреждение...боже упаси
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когдато пацаны делали из станковых стволов, снайперские. сейчас как раз именно этого и не хватает. дальность 3 км и прошивает бтр насквозь. только нашему руководству этого не надо. этих стволов на НЗ, море. это было бы очень хорошей ответкой
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разведку давно вже пора розігнати,вона тільки розпалює ворожнечу з братським народом
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А можна в поле видимості кацапні відправити "нєстрєляйчіка"?
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хйло откаты просто так не дает Найманці РФ на Донбасі отримали дозвіл на обстріли і знищення військової техніки ОС, - розвідка - Цензор.НЕТ 7769 он обязательно создает ситуацию для унижения когда ты не знаешь как быть вроде бы и пряник получил а ответить стремно бубочка на крючке у хйла
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Почему главнокомандующий не реагирует?
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Зато всех кто скажет что наших военных держат на фронте в качестве пушечного мяса то сразу банят
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