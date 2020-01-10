 Рост зафиксированного на видео возле дома Шеремета мужчины не совпадает с ростом Антоненко, - адвокаты. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ходатайстве защиты Антоненко в суд, передает Цензор.НЕТ.
Согласно экспертизе имеющегося в материалах дела видео, снятого накануне убийства Павла Шеремета возле дома, где он проживал, рост человека на видео составляет 170 см (164,9 – 175,1 см). Вместе с тем, рост Антоненко 180 см.
По мнению адвокатов, эта экспертиза настолько существенна, что нивелирует все остальные материалы дела. Вместе с тем, защита Антоненко недоумевает, почему следствие, имея такие данные, продолжает подозревать Антоненко, поскольку он не мог изменить свой рост.
Почему в том перечне его заслуг не назвали ,что он судим был до этого?
"Когда и за что он был судим?"
І твої руки- по лікті в крові українців.
Ти один з тих хто встромив ножа у спину Україні.
Не цепляйтесь к деталям !
Президент Зеленский заверил, что он это был !
Мы живем в новой ЗЕленой парадигме...
Сказали посадить Антоненко? ПОСАДЯТ!
може дещо і є таке, але явно не ріст..