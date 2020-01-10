 Рост зафиксированного на видео возле дома Шеремета мужчины не совпадает с ростом Антоненко, - адвокаты. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ходатайстве защиты Антоненко в суд, передает Цензор.НЕТ.

Согласно экспертизе имеющегося в материалах дела видео, снятого накануне убийства Павла Шеремета возле дома, где он проживал, рост человека на видео составляет 170 см (164,9 – 175,1 см). Вместе с тем, рост Антоненко 180 см.

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По мнению адвокатов, эта экспертиза настолько существенна, что нивелирует все остальные материалы дела. Вместе с тем, защита Антоненко недоумевает, почему следствие, имея такие данные, продолжает подозревать Антоненко, поскольку он не мог изменить свой рост.









