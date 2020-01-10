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 Политика Украины
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Все про:рост (106) экспертиза (246) Шеремет (392) Антоненко Андрей (58)

 Рост зафиксированного на видео возле дома Шеремета мужчины не совпадает с ростом Антоненко, - адвокаты. ДОКУМЕНТ

Адвокаты подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко заявили, зафиксированный на видео возле дома, де проживал Шеремет, человек - не Антоненко, потому что он другого роста.

Об этом говорится в ходатайстве защиты Антоненко в суд, передает Цензор.НЕТ.

Согласно экспертизе имеющегося в материалах дела видео, снятого накануне убийства Павла Шеремета возле дома, где он проживал, рост человека на видео составляет 170 см (164,9 – 175,1 см). Вместе с тем, рост Антоненко 180 см.

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По мнению адвокатов, эта экспертиза настолько существенна, что нивелирует все остальные материалы дела. Вместе с тем, защита Антоненко недоумевает, почему следствие, имея такие данные, продолжает подозревать Антоненко, поскольку он не мог изменить свой рост.

Рост зафиксированного на видео возле дома Шеремета мужчины не совпадает с ростом Антоненко, - адвокаты 01
Рост зафиксированного на видео возле дома Шеремета мужчины не совпадает с ростом Антоненко, - адвокаты 02
Рост зафиксированного на видео возле дома Шеремета мужчины не совпадает с ростом Антоненко, - адвокаты 03
Рост зафиксированного на видео возле дома Шеремета мужчины не совпадает с ростом Антоненко, - адвокаты 04
Рост зафиксированного на видео возле дома Шеремета мужчины не совпадает с ростом Антоненко, - адвокаты 05

Источник: https://censor.net.ua/n3169162
 
   
 Топ комментарии
 
Вот все "новое правосудие" во всей красе
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цікаво буде послухати зєлєбобів малороських, що вони збрешуть.
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там вообще ничего не совпадает, но портнов видит и управляет следствием.
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Вот все "новое правосудие" во всей красе
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Это всё то же... Как они оживились с приходом Зелемойского и Коломойский начал выигрывать суды!
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Английский "эксперт" по походке скажет, что Антоненко шёл на полусогнутых ногах
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цікаво буде послухати зєлєбобів малороських, що вони збрешуть.
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Пєцю на нари, що там слухати?
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там вообще ничего не совпадает, но портнов видит и управляет следствием.
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Кого це хвилює? Справа зроблена для того щоб дискредитувати добровольців та волонтерів.
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Коли вже курва цей дешевий цирк закінчиться ?
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Адвокаты подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко заявили,Источник: https://censor.net.ua/n3169162

Почему в том перечне его заслуг не назвали ,что он судим был до этого?
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Вопрос внимательно прочти и не коси под дурочку.
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А Вы мой вопрос когда прочитаете и ответите?

"Когда и за что он был судим?"
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У Антоненка нема судимостей, йолопе.
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У нас депутати, із "слуг", з відсидкою. Дехто з них за згвалтування неповнолітньої
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Ріст Антоненка може змінити і не можна, а от бабло, що судді взяли, як хабар, треба буде віддавати.
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Це діло розвалиться, але посадити підозрюваних - це не головна мета. Головна мета - маргіналізація ветеранів, воїнів і волонтерів, які користуються великою підтримкою у свідомої частини народу України.
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Байдуже їхня мета. Зєлю геть. Дострокові. Зєля не може зняти Авакова? То нехай йде сам.
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Ти його і привів, Суліма.
І твої руки- по лікті в крові українців.
Ти один з тих хто встромив ножа у спину Україні.
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Вот к чему приводит "правосудие" ЗЕлупы и Рюкзакова
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А може на відео Бубачка? Борідку носив, зріст підходящий, дестабілізація йому на руку. Користь з того має, став препиЗедентом. От вам і справжній мотив.
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Да какая разница !
Не цепляйтесь к деталям !
Президент Зеленский заверил, что он это был !
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Следаки надеялись провести следственный эксперимент при минусовой температуре. А Шеремета убили летом. Надеялись, что подозреваемый будет сильно сутулиться в летней одежде на морозе, чтоб хоть как-то подогнать эксперимент к экспертизе?
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Они физику не изучали в своих юридических университетах, поэтому для них рост не доказательство, прокурор и судья представление не имеют о 3d измерениях в трех плоскостях для определения роста по снимку. Все что сказа сын профффесора, что виновный значит виновный. Если бы в Украине был закон, что за преднамеренную фальсификацию сядет судья и прокурор, то тогда может был бы толк. И возможность более менее честного правосудия.
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Палка палка огуречик, вот и вышел человечик а чьих кистей работа? не важно, кисти мы потом приделаем(с)
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любитель и обладатель итальянской недвижимости профессионально подставил бубочку что бы не отправил в отставку еще на пол года Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати - Цензор.НЕТ 8833
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Але подивіться на рішення суддів - всуперч недостатнім доказам провини і вагомим контраргументам захисту, підозрюваних - переслідуваних владою патріотів тримають під вартою. Справжніх вбивць, з кацапії, ніхто не шукає.
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нелох , ярлыки развесил уже, придется сажать....((((
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КАКАЯ РАЗНИЦА кто виновен!?)))
Мы живем в новой ЗЕленой парадигме...
Сказали посадить Антоненко? ПОСАДЯТ!
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Рост человека его лет, за 3 года может только уменьшиться. Но возможны суточные колебания. Утром - человек - выше
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аж на 10 см ?
може дещо і є таке, але явно не ріст..
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Суточные колебания роста учитываются в выводах экспертизы, когда они указывают погрешность.
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