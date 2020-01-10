 Французские эксперты будут участвовать в расследовании авиакатастрофы в Иране

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters".

"Мы были уведомлены об этом событии Ираном, и назначили аккредитованного представителя для расследования безопасности...", - сказал представитель BEA.

"На данный момент никакой дополнительной помощи не запрашивалось", - добавил он.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил авиакатастрофу лайнера "Боинг-737" авиакомпании МАУ в Тегеране с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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