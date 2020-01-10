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 Происшествия, За рубежом
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 Французские эксперты будут участвовать в расследовании авиакатастрофы в Иране

Французское агентство по авиационным происшествиям BEA заявило в пятницу, что будет участвовать в расследовании крушения украинского авиалайнера в Иране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters".

"Мы были уведомлены об этом событии Ираном, и назначили аккредитованного представителя для расследования безопасности...", - сказал представитель BEA.

"На данный момент никакой дополнительной помощи не запрашивалось", - добавил он.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил авиакатастрофу лайнера "Боинг-737" авиакомпании МАУ в Тегеране с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169161
 
 
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CAO Iran: Самолет принадлежит Украине и она должна оплатить все потери.

НАКАНЕЦТА!
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Ось так! Тобто без експертизи, судових рішень та визначення збитків одразу треба платити. Нехай просто п'ють водичку замість грошей.
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Йому Україна, українці компенсують в першу чергу і найбільше.
Він постраждав найстрашніше, літачок втратив.
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Стало столько новостей международного уровня, что невозможно найти - что делает презедент на международном уровне, как это записано в Конституции...
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Эти все новости для сообращающих. Бульбашей с лахтинскими методичками к ним, понятное дело, отнести нельзя.
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Ну лаптеногий тут точно ты.Коленки не сотри перед куйло...)
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К буржуазным, идеалистическим, идеологически неправильным, разрушающим истинные устои марксизма-ленинизма. Или куда там нынче относят "неправильных" для Бацьки беларусов?
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А ЗЁ лох сказало, что версия попадания ракеты не подтверждена.
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зелох42 будет говорить то шо скажет *****, но так как кацапское ПВО обслуживается кацапами, мы от клоуна правду не скоро услышим, уже сказали все лидеры стран о том что самолёт сбит ракетой, молчит клоун ***** и борода.
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якшо Зє!ля нам сдєлає зарплату в штири кілойєвров та пєнсію хочап в кіло, асфальт нармальний та освєщєніє, то #какая_нам_разніца хто збив той самальот
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Пропутинские жабоеды расследуют конечно
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Та они там по-ходу местного черта подписали, если судить по сообщению. Своих спецов посылать сцыкотно.
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А хто б сомневался - Иран, Украина, Жабоеды - все ************* будут расследовать очередной кремлёвский теракт...
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