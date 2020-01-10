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Все про:игорный бизнес (323) производство (249) Офис генерального прокурора (6)

 Правоохранители закрыли 911 нелегальных игорных заведений, открыто 437 уголовных производств, - Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность 911 нелегальных игорных заведений.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых под процессуальным руководством прокуратуры проведено почти 1,2 тыс обысков, изъято 11,6 тыс единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура продолжает координировать и обеспечивать эффективную работу в этом направлении, в частности касательно окончания расследования и надлежащего поддержания обвинения по этим уголовным производствам в суде.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169160
 
 
 Топ комментарии
 
"закрыли 911 нелегальных игорных заведений, открыто 437 уголовных производств"
474 откупились
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Всі знають, що менти ці ігорні контори і кришують. Це, виходить, мусора самі на себе справи повідкривали?
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Законы не менялись, кадры полиции тоже, министр Аваков 6 лет в кресле, полгода назад 911 заведений не замечали, теперь за неделю все разглядели, так не пора ли присесть тем, у кого зрение внезапно поправилось?
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"Друзья!Ребят в госпитале очень много,сегодня раздали почти все тапочки и половину закупленной воды!Будем очень признательны за любую помощь 4149 6054 6633 5056 Цегельник Г.Может кто-то хочет купить сам тапочки, воду, стаканы пишите в личку"....Может про перемирие?
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"закрыли 911 нелегальных игорных заведений, открыто 437 уголовных производств"
474 откупились
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уголовние дела завели на прохожего проходившего мимо как на саучастника
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Законы не менялись, кадры полиции тоже, министр Аваков 6 лет в кресле, полгода назад 911 заведений не замечали, теперь за неделю все разглядели, так не пора ли присесть тем, у кого зрение внезапно поправилось?
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Всі знають, що менти ці ігорні контори і кришують. Це, виходить, мусора самі на себе справи повідкривали?
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Маловато будет. Тут только в Киеве их реально больше!
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На їхньому місці потрохи відкриваються нові заклади.
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Со "старыми" хозяевами и выгодополучателями. крышевателями.
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Все как с заправками...ни городов...ни адресов...проверить не возможно...
Зеленое стадо может свистеть о чем угодно...
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Сколько и кого посадили? Все остальное нас не интересует. Ждём весны(хз какого года) как обещал великий зе
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