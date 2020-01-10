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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (662) Канада (1353) Офис генерального прокурора (6)

 Офис генпрокурора просит Канаду передать информацию об обстоятельствах катастрофы МАУ в Иране

Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне по поводу имеющейся информации об обстоятельствах авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Генерального прокурора обратился с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы", - сообщили в ОГ.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

В частности, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - премьер Канады Трюдо. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3169154
 
 
 Топ комментарии
 
Рябошапка наконец-то вернулся с отдыха?
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Шоу продолжается... а канадская прокуратура ответит - у нас нет данных... и все.нафига шоуменам данные, главное картинка. Трюдо ведь сказал - данные разведки, поэтому и запрашивать должны анологичные службы...Для полного позора осталось шоб министерсво спорта или мининфраструктуры данные попросило
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Рябошапка наконец-то вернулся с отдыха?
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Шоу продолжается... а канадская прокуратура ответит - у нас нет данных... и все.нафига шоуменам данные, главное картинка. Трюдо ведь сказал - данные разведки, поэтому и запрашивать должны анологичные службы...Для полного позора осталось шоб министерсво спорта или мининфраструктуры данные попросило
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Що , настільки упоротий зєбіл що не розумієш очевидного ?
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РябоТряпке это действительно надо? Где будем сажать. а главное конфисковывать??? Его интересы все во Франции где он видит своё будущее и своей семьи. Украина как объект накопления денег на закрытии или не открытии дел, саботажа.
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Так чого ця інформація є у канадців, а ОГП її не має?
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честно говоря, его заявление не весит ничего, в стиле "а вы докажите". В то время как Трюдо сказал "сбили"
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Зараз для України головне відмазати наших російських партнерів, щоб не спливло те що літак збили російською ракетою. І Коломойського не можна підставити, заявивши буцм-то техобслуговування було неякісним.
Так вихід один- заявляти що літак неякісно зібрали американці.
Гадаю, Трамп буде не проти.
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та без разницы - если пропала сигнатура, то это ракетная атака, что и мы видим уже с версий.
чем делу поможешь уже? иранцы кричат "этонемы", а наши - "надорасследовать".
ну и что? войну объявить? у них 80млн. населения, у нас "флот" смешной. сглотнем конечно. еще и попросим компенсацию через 3 года.
как же мерзко то...... тьху
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Иран заинтересованная сторона, Украина тоже, США тоже. Поручить расследование Канаде и Швеции.
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Канада володіє даними розвідки, а де данні нашої розвідки???
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Для отдыхающих "вип".Маршрут рейса Маскат ( Оман) - Киев ( Украина) с дозаправкой в Тегеране.
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Насколько я знаю военных спутников нет. Вроде собирались делать совместно как раз с Канадой в 2015 но хз чем закончилось.
В том то и дело США и Канада располагают даными со разведывательных спутников поэтому и сделали вчера заявление.
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Можливо, але розвідка, це не тільки супутники. До того ж, технічні засоби дозволяють контролювати нам територію Ірану, навіть без супутників. Не така вже й велика відстань. Інше питання, що ми цього не робимо, а чому? Нас не цікавить можлива 3 світова війна?
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Зате в МЗС ,ліквідовано Департамент по протидії агресії Кацапії . Так повелів кремль . Справджується тріпотня жіріновського по створенню на європейській частині покійного совка сіоністської Держави "Новий Ієрусалим" . Стартом стане продажа землі України по 10 000 Га в одні руки .
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єто не военніе , но парочку очень сереьезніх, левее написаны назначаения, например Одержання інформації одночасно в оптичному, інфрачервоному і мікрохвильовому діапазонах
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1- Зв'язок з апаратом припинився 12 грудня 2012, 2- Діє з обмеження.
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До того ж, якщо не має то виникає питання чому? Чому на субсидії на газ мільярди є, а для військового супутника - не має?
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Да у нас и армии не было до 2014. Потому что страна барыг, для них Украина это не родина а инструмент заработка денег.
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Потому что мудрий нарід разорвьот как тузік грєлку любого, кто осмєлітся забрать іх супсідіі на какієтотам спутнікі. Как можно забірать у людей последнєє? Так даже януковічь! нє дєлал.
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пусть зеля в Куршавель за информацией смотается, если начальник его спецслужб там,а не на месте как в Канаде
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нарратив мокши " а вы докажите"!!! По-моему, явным доказательтсвом является негласное нахождение Зели в приграничном с Ираном Омане, и в тот же момент Пуйло был тоже рядом в Сирии. И последующее тихое бегство Зели в далекую Украину обратно, вместо того, чтобы патриотично сразу близко ехать на место крушения...
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Що, гешефт з Іраном через Росію закрутити захотілося?
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может это они к нам должны обращяться????
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Команда Зе в итоге доиграется, снимая ответсвенность с Ирана, ибо выплачивать все нехилые неустойки родственникам погибших будет только Украина из нашего кармана.
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в Куршавеле идёт подготовка к старому новому году, мясо замочили элитных ****** подвезли)) какие заявления какая разведка, сейчас бы пивка холодненького под красную рыбку а вы расследование расследование.
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ой, краще не треба Канаді щось передавати нашим нелохам, бо все одно все *********, забудуть, перекрутять, заб'ють на все і потім тільки бекати і мекати будуть "ми всьо прощаєм"
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CAO Iran: Самолет принадлежит Украине и она должна оплатить все потери.

НАКАНЕЦТА!
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так на поле самолёт упал, а там небось иранцы картоху посадили, теперь будем оплачивать и картоху и разваленные сараи.
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Дяякуємо, дуже дякуємо, за гарний совєт.
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бред. К примеру к иранцам внедрены сотрудники цру, то они должны сообщить, что агент кейн в министерстве обороны ирана передал данные......Данные разведки под грифом секретности.
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