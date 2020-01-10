 Офис генпрокурора просит Канаду передать информацию об обстоятельствах катастрофы МАУ в Иране

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Офис Генерального прокурора обратился с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы", - сообщили в ОГ.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
В частности, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.
Так вихід один- заявляти що літак неякісно зібрали американці.
Гадаю, Трамп буде не проти.
чем делу поможешь уже? иранцы кричат "этонемы", а наши - "надорасследовать".
ну и что? войну объявить? у них 80млн. населения, у нас "флот" смешной. сглотнем конечно. еще и попросим компенсацию через 3 года.
как же мерзко то...... тьху
Ось тільки ніхто не скаже, чим вони реально зайняті.
Крім того, розвідка це що, тільки супутники?
В том то и дело США и Канада располагают даными со разведывательных спутников поэтому и сделали вчера заявление.
НАКАНЕЦТА!