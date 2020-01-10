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Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (662) Япония (985) жертвы (867)

 Япония чтит память погибших в катастрофе украинского самолета в Иране

Япония заявила, что чтит память погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране и выражает соболезнования их семьям.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Японии относительно катасторофы самолета МАУ в Иране, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января, унесшей много человеческих жизней, Япония чтит память жертв и выражает глубочайшие соболезнования их семьям, которые сейчас находятся в скорби", - отмечается в заявлении.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

В частности, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169152
 
   
 Топ комментарии
 
"То он на одном курорте,то вдруг надругом,то пропал,то в москве, то приехал с опухшим рылом,то опять пропал,то вдруг Иран уже наш союзник и все не так однозначно,то с родственниками встретился,выразил,пообещал, то родственники пишут что никто с ними не встречался.Найвэлычнишый блд"
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спасибо всем и каждому кто скорбит с Украиной, Канадой, Ираном, Швецией, Афганистаном, Германией и Англией (страны, чьи граждане погибли)
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угу..
у нас ни траура, ни сбора собеза ООН, ни прочего ничего.
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траур було оголошено.
а от совбез і мови не йдеться.
президент сильно запізнився з поверненням.
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Мы у черты, когда Канада, защищавшая нас 6 лет, отстаивая своих погибших, начнет возить Украину мордой по столу.
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мы не виновны шо дебилы зарядили 2 ракеты по мирному борту!
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Всем надо понимать, ничтожность вероятности совпадения того, что в одну и ту же ночь была иранская ракетная атака на базы США и того что пассажирский самолет сам по себе сломался и упал.
Это при том, что очень много лет там самолеты не падали.
После своей атаки иранцы были в большом напряжении, ожидая возможной ответки США и сгоряча что то не то сделали.
Второй вариант, возможно Иран преднамеренно сбил самолет, чтобы отвлечь на это внимание. Чтобы США не думали об ответке.
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"То он на одном курорте,то вдруг надругом,то пропал,то в москве, то приехал с опухшим рылом,то опять пропал,то вдруг Иран уже наш союзник и все не так однозначно,то с родственниками встретился,выразил,пообещал, то родственники пишут что никто с ними не встречался.Найвэлычнишый блд"
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спасибо всем и каждому кто скорбит с Украиной, Канадой, Ираном, Швецией, Афганистаном, Германией и Англией (страны, чьи граждане погибли)
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Спасибо Японии. Но лучше бы флот отправила, так как у нас один корабль на ремонте, а на втором - заболел адмирал, то есть 15 адмиралов. А не всего лишь один.
Это повод к войне - армейское ПВО разрядило 2 ракеты по пассажирскому самолету.
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