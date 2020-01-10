 Небоевые потери всех силовых структур на Донбассе за 5 лет превышают боевые, 3379 против 3031, - Матиос

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"Не буду детализировать, но армия и силовые структуры - часть нашего общества со всеми его проблемами. В разрезе халатности, безопасности, плохой управляемости и т.д.", - отметил он.
Матиос убежден, что если бы не решение генерального прокурора Виталия Яремы создать военную прокуратуру в 14-м году, то управляемость государством была бы утрачена, процветала бы анархия с оружием в руках, а количество преступлений и погибших при отсутствии контроля было бы намного больше.
"Такая обобщенная статистика потерь никем не была предусмотрена. Ее по результатам данных ЕРДР составляла теперь уже ликвидирована военная прокуратура. У нас, в воюющем государстве, полностью разрушена и не действует система военной юстиции. Ситуация вообще не соответствует не только стандартам армий стран НАТО, а даже конструкции северного противника", - подчеркнул он.
"Если мы хотим иметь боеспособную армию и силовые структуры, уменьшить небоевые потери - надо немедленно создавать систему военной юстиции. Армия выполняет приказы и уставы, если есть командование, военная прокуратура, военная полиция со следствием и военные суды по примеру Израиля", - считает Матиос.
По его словам, такие институты защищены особым статусом и гарантиями, реагируют быстро, понимают специфику, и их никакие вооруженные люди и война не запугают.
"Но вместо реформы даже то, что мы успели построить, - военную прокуратуру, - ликвидировали. Однажды военную прокуратуру уже уничтожали в 2012. Война 2014 доказала ее крайнюю необходимость", - подытожил Матиос.
Полный текст интервью с Анатолием Матиосом читайте здесь.
Потрібно вигнати ідіотів з армії, замінити автомати Калашнікова на ******* автоматичні гвинтівки LWRC з автоматичними запобіжниками, які унеможливлюють випадкові постріли зброї, якщо зброя не знаходиться в руках бійця в бойовому положенні і потрібно нарешті побудувати медичну службу за стандартами НАТО!
Не впевнена, що правдива.
Кілька місяців тому підвозив одного менеджера середньої руки української газотранспортної системи. Розмовляли довго, все не перекажеш. Але коротка резюме його вироку можна викласти в наступних рядках : За кілька років ми взагалі не зможемо (по технічних причинах) транспортувати ніякого газу. Такий вже "якісний" догляд за цією системою. Тому дуже смішні всі розмови про майбутнє газотранспортної системи. Це не мої висновки - це висновки працівника. Він до речі звільняється з цієї контори.
І подібна ситуація у всіх галузях, куди всунула носа Держава. От такі "потужні реформи" по стандартам НАТО і ЕвроСтандартам.
І ще додам про одне інтерв'ю нашого солдата (не пам'ятаю імені), якому довелося служити і в нашій армії і в США. Викирбувались в пам'яті його слова: "Американська армію - це тренування перед тренуваннями, Українська армія - це перевірка перед перевіркою". Дуже точно сказано ! І це однаково добре прикладається до будь-якої галузі, в якій працює саме Держава. Безкінечні перевірки тупими і непрофесійними перевіряльниками-чиновниками з нескінченними хабарями і бюрократією - все ! Більше нічого !
что за дурак то? тепловизорный Толик-мармоголик. заткнулся бы лучше. ну зачем нам еще это?
Ну да. Если взять например бойню под Иловайском то 2000 наших солдат было убито не в бою а просто расстреляны как курей то можно записать и в небоевые потери.
20 лет армию целенаправленно разваливали и разграбливали.
Наверняка там 99% офицерского состава автомат и в руках никогда не держали - от гражданских ничем не отличаются.
Чему они могли научить солдат?
А даже у лучших армий мира на простых учениях возрастает количество небоевых потерь, что уж тут говорить про нашу армию в условиях реальной войны?
Да - в цьому питанні потрібно навести порядок. А то один загинув чи травмувався від кулі, а інший будучи п'яним. І їх зрівняли.