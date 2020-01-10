 Небоевые потери всех силовых структур на Донбассе за 5 лет превышают боевые, 3379 против 3031, - Матиос

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Не буду детализировать, но армия и силовые структуры - часть нашего общества со всеми его проблемами. В разрезе халатности, безопасности, плохой управляемости и т.д.", - отметил он.

Матиос убежден, что если бы не решение генерального прокурора Виталия Яремы создать военную прокуратуру в 14-м году, то управляемость государством была бы утрачена, процветала бы анархия с оружием в руках, а количество преступлений и погибших при отсутствии контроля было бы намного больше.

"Такая обобщенная статистика потерь никем не была предусмотрена. Ее по результатам данных ЕРДР составляла теперь уже ликвидирована военная прокуратура. У нас, в воюющем государстве, полностью разрушена и не действует система военной юстиции. Ситуация вообще не соответствует не только стандартам армий стран НАТО, а даже конструкции северного противника", - подчеркнул он.

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"Если мы хотим иметь боеспособную армию и силовые структуры, уменьшить небоевые потери - надо немедленно создавать систему военной юстиции. Армия выполняет приказы и уставы, если есть командование, военная прокуратура, военная полиция со следствием и военные суды по примеру Израиля", - считает Матиос.

По его словам, такие институты защищены особым статусом и гарантиями, реагируют быстро, понимают специфику, и их никакие вооруженные люди и война не запугают.

"Но вместо реформы даже то, что мы успели построить, - военную прокуратуру, - ликвидировали. Однажды военную прокуратуру уже уничтожали в 2012. Война 2014 доказала ее крайнюю необходимость", - подытожил Матиос.

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