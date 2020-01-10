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Все про:Донбасс (20404) Матиос Анатолий (602) Военная прокуратура (822) потери (1753)

 Небоевые потери всех силовых структур на Донбассе за 5 лет превышают боевые, 3379 против 3031, - Матиос

Статистика потерь всех силовых структур Украины в войне на Донбассе ужасающая. Небоевые потери всех силовых структур Украины в 2014-2019 годах погибшими и умершими от болезней составили 3379 человек, что превышает боевые потери во время войны на фронте, которые официально определены как 3031 человек. Также по небоевым причинам ранены и травмированы 10718 силовиков, по боевым причинам – 11694.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Не буду детализировать, но армия и силовые структуры - часть нашего общества со всеми его проблемами. В разрезе халатности, безопасности, плохой управляемости и т.д.", - отметил он.

Матиос убежден, что если бы не решение генерального прокурора Виталия Яремы создать военную прокуратуру в 14-м году, то управляемость государством была бы утрачена, процветала бы анархия с оружием в руках, а количество преступлений и погибших при отсутствии контроля было бы намного больше.

"Такая обобщенная статистика потерь никем не была предусмотрена. Ее по результатам данных ЕРДР составляла теперь уже ликвидирована военная прокуратура. У нас, в воюющем государстве, полностью разрушена и не действует система военной юстиции. Ситуация вообще не соответствует не только стандартам армий стран НАТО, а даже конструкции северного противника", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все обстоятельства по Иловайску переданы Зеленскому еще в июле. Решение можно принимать, - Матиос

"Если мы хотим иметь боеспособную армию и силовые структуры, уменьшить небоевые потери - надо немедленно создавать систему военной юстиции. Армия выполняет приказы и уставы, если есть командование, военная прокуратура, военная полиция со следствием и военные суды по примеру Израиля", - считает Матиос.

По его словам, такие институты защищены особым статусом и гарантиями, реагируют быстро, понимают специфику, и их никакие вооруженные люди и война не запугают.

"Но вместо реформы даже то, что мы успели построить, - военную прокуратуру, - ликвидировали. Однажды военную прокуратуру уже уничтожали в 2012. Война 2014 доказала ее крайнюю необходимость", - подытожил Матиос.

Полный текст интервью с Анатолием Матиосом читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За достаточность и допустимость собранных для подозрения доказательств отвечает прокурор. Точка, - Матиос о деле Шеремета

Источник: https://censor.net.ua/n3169149
 
 
 Топ комментарии
 
Ясное дело, выгодней списать на не боевые.
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П***дец. Чем дольше длится война тем меньшее количество погибших в етой войне оказывается. Власть заметает следы, что скоро окажется и войны небыло.
Ну да. Если взять например бойню под Иловайском то 2000 наших солдат было убито не в бою а просто расстреляны как курей то можно записать и в небоевые потери.
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Ох как хочет на хлебную должность вернуться....
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Причини три - погана дисципліна, стара небезпечна стрілецька зброя і відсутність якісної медичної служби в ЗСУ.
Потрібно вигнати ідіотів з армії, замінити автомати Калашнікова на ******* автоматичні гвинтівки LWRC з автоматичними запобіжниками, які унеможливлюють випадкові постріли зброї, якщо зброя не знаходиться в руках бійця в бойовому положенні і потрібно нарешті побудувати медичну службу за стандартами НАТО!
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Ясное дело, выгодней списать на не боевые.
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Так реформували ж і поліцію і армію по стандартам НАТО ? Нєєєє ?????
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"армия и силовые структуры - часть нашего общества со всеми его проблемами. В разрезе халатности, безопасности, плохой управляемости" - от тут п.Матіос ніяк не погоджуюсь.Не " частина суспільства" в Держави. Це на щастя різні речі. Якби суспільство фунціонувало так само "ефективно" як і Держава то у нас би щорічно 2-3 млн від голоду помирали б. Там, де Держава не змогла, не встигла всунути свого дурного носа все працює нормально.
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Це величезна цифра.
Не впевнена, що правдива.
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Доведеться повірити п.Ксенія. Не буду заявляти про себе як про експерта в військовій справі, але впевнений що в війську Держава працює так само "ефективно" як і в інших галузях. Свою наприклад галузь я досконально знаю. І знаю як в цій галузі Держава "ефективно" працює. Тобто в медицині, освіті, будівництві (за державний кошт) і т.д. Так що радійте що не 10 тис втрачено а лише 3.
Кілька місяців тому підвозив одного менеджера середньої руки української газотранспортної системи. Розмовляли довго, все не перекажеш. Але коротка резюме його вироку можна викласти в наступних рядках : За кілька років ми взагалі не зможемо (по технічних причинах) транспортувати ніякого газу. Такий вже "якісний" догляд за цією системою. Тому дуже смішні всі розмови про майбутнє газотранспортної системи. Це не мої висновки - це висновки працівника. Він до речі звільняється з цієї контори.
І подібна ситуація у всіх галузях, куди всунула носа Держава. От такі "потужні реформи" по стандартам НАТО і ЕвроСтандартам.

І ще додам про одне інтерв'ю нашого солдата (не пам'ятаю імені), якому довелося служити і в нашій армії і в США. Викирбувались в пам'яті його слова: "Американська армію - це тренування перед тренуваннями, Українська армія - це перевірка перед перевіркою". Дуже точно сказано ! І це однаково добре прикладається до будь-якої галузі, в якій працює саме Держава. Безкінечні перевірки тупими і непрофесійними перевіряльниками-чиновниками з нескінченними хабарями і бюрократією - все ! Більше нічого !


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Золотые слова - отпечатать на табличках, и развесить на площадях.
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Как вы умудрились юзика привязать к статистике потерь за 5 лет от Матиоса?
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Недостаток галоперидола, только и всего))
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І, судячи з джерела, яке озвучує ці цифри, усе це відбулося за останні півроку.
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видать прижали Матиоса что он опять разверзился статистикой.... ну да, бывало и не такое, но чего ты развалил варежку, шоб опять тя цитировали на Рашка-"СМИ"?
что за дурак то? тепловизорный Толик-мармоголик. заткнулся бы лучше. ну зачем нам еще это?
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П***дец. Чем дольше длится война тем меньшее количество погибших в етой войне оказывается. Власть заметает следы, что скоро окажется и войны небыло.
Ну да. Если взять например бойню под Иловайском то 2000 наших солдат было убито не в бою а просто расстреляны как курей то можно записать и в небоевые потери.
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А где и когда была информация о якобы 2000 убитых наших солдат под Иловайском? На сколько я помню - всегда фигурировали значительно меньшие цифры.
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В окружение под Иловайском попало 2200-2500 наших человек. Вышло из окружения несколько сотен. Где остальные?
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А ЭТО ТУПОЕ ЧМО УЖЕ ВЫТАЩИЛО ИЗ СВОЕЙ ЗАДНИЦЫ ВОЛШЕБНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР ?
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Ету тварь лупоглазую нужно было удавить еще в 2014 году. Сколько оно наших патриотов посадило и сколько боевиков оправдало и отпустило.
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Чего этот нафталиновый совоносец вылез?
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Какая подозрительная точность.Петруччо качественный отбор в войска делал.Матиос не прав.А в среде добровольцев -только правильные люди.Они зря муху не обидят.
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З вашої сторони цих втрат приблизно в 6-7 разів більше, бо в ОРДЛО поширені венеричні захворювання, гепатити, хронічний алкоголізм і наркоманія. Тож не сильно радійте.
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Иловайск и прочие Дебальцево тоже на "венеричні захворювання" спишем?
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Ми говоримо про небойові втрати - то ж печіть млинці і не лізьте в чужі для вашого розуму теми.
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Я ответила очень даже по теме, а если нечего сказать по существу, то иди дрова руби, а не рассуждай о том, чего не разумеешь.
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в качестве кого он это комментирует? где были его комменты в должности прокурора?
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Для кацапосми новую инфу озвучил. Продажный выродок
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В этом нет ничего удивительного.
20 лет армию целенаправленно разваливали и разграбливали.
Наверняка там 99% офицерского состава автомат и в руках никогда не держали - от гражданских ничем не отличаются.
Чему они могли научить солдат?
А даже у лучших армий мира на простых учениях возрастает количество небоевых потерь, что уж тут говорить про нашу армию в условиях реальной войны?
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Как "известно" Рф вообще "не нападало на Украину", и даже "гражданской войны" у нас нет... Ну просто с бодуна сами себя постреляли ( помните Кирпу, так тот себе умудрился аж два раза в голову выстрелить). Так скоро нам объяснят что перед Рф нужно будет извиняться "за наклеп".
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Брешет и даже не моргает...Подельник и любимчик потроха, опора в фальсификациях свыночолого гавнокомандующего, разговорился не на шутку..
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А пільги за небойові травми ідуть так само як і за бойові? І мабуть із загиблими - так само...
Да - в цьому питанні потрібно навести порядок. А то один загинув чи травмувався від кулі, а інший будучи п'яним. І їх зрівняли.
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Ох как хочет на хлебную должность вернуться....
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Мразиос где результаты расследования по илловайску и другим котлам устроеных порохошоблой?
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так ты же дебил там главный..... алкоголизм зашкаливает....
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