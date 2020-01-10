 Убийство Шеремета: апелляция на меру пресечения Антоненко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Заседание по апелляции защиты Андрея Антоненко должно начаться с минуты на минуту. Оно было назначено на 11:00. Вторую апелляцию должны были рассматривать 8 января, но перенесли на 10, потому что 8 не доставили Антоненко в суд. Сегодня он на заседании присутствует. Также уже в зале представители обвинения и защиты, поручители.

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12:48 Андрей Антоненко говорит, что "никогда не думал, что будет чувствовать себя военнопленным в собственной стране", и благодарит посла США за высказанные сомнения относительно вины подозреваемых по делу Шеремета, а также за слова о том, что, вероятно, и у Авакова есть в этом сомнения.

"Сейчас меня рассматривают как военного, но мало кто знает, кем я был до этого. Я дирижер хора, преподавал в детской музыкальной школе. Во время войны ко мне обратилось Минобороны с просьбой написать песню для популяризации ВСУ, и с этого все началось", - рассказывает музыкант.

Он подчеркивает, что в армии находится на должности штаб-сержанта, где занимается популяризацией военной службы, и это легко подтвердит все его руководство.

"Я не имею никакого отношения к этому преступлению. Доклад закончил, спасибо за внимание", - резюмирует Андрей Антоненко.

Журналисты слушают выступление Антоненко

12:42 Кроме того, адвокаты хотят обратить внимание суда на то, что согласно учебникам по криминалистике, "опознать" человека по походке нельзя, а также что рост Антоненко значительно превышает верхнюю возможную отметку роста мужчины, зафиксированного на видео. Для того, чтобы продемонстрировать это суду наглядно, адвокаты подготовили и демонстрируют судьям подготовленные заранее плакаты.

Защита еще раз акцентировала, что Андрей Антоненко - рок-музыкант, военнослужащий, а также студент-заочник, хоть Печерский суд и записал его "безработным". Ранее Антоненко не был судим.

12:27 Судья зачитывает текст апелляционной жалобы на принятое в декабре решение Печерского суда, согласно которому Андрей Антоненко находится под стражей.

В материалах жалобы отмечается, что подозрение не обосновано и базируется на предположениях.

Адвокат Галенченко добавляет, что нет очевидных доказательств, которые подтверждали бы вину Антоненко или хотя бы его причастность к преступлению.

Также в решении Печерского суда отмечено, что Антоненко безработный - но это не соответствует действительности, он военнослужащий.

Не учел суд и наличие у Антоненко несовершеннолетних детей, состояние их здоровья.

В материалах суда первой инстанции Антоненко даже упоминается в женском роде, подчеркивает адвокат (вероятно, текст был скопирован, ранее мы упоминали о том, что текст подозрения Андрею Антоненко слово в слово повторяет текст подозрения, врученного в 2015 году Вите Заверухе. - Ред).

12:07 Врач, который делал операцию подозреваемому, находится в зале суда и готов свидетельствовать, что Антоненко не хромал ни до проведенной ему операции, ни после нее - в отличии от человека на видео.

12:02 Сторона защиты напоминает о том, что немало людей высказали желание взять Антоненко на поруки, судей просят принять соответствующие документы.

12:01 Прокурор, однако, возражает - на данной стадии, по его словам, рассматривается законность решения суда первой инстанции. Изучение новых обстоятельств, по его словам, затянет рассмотрение. Также прокурор говорит, что заявленное обстоятельство "не имеет никакого значения".

Судьи решают видео посмотреть, но результаты экспертизы относительно соответствия роста к материалам жалобы не присоединять.

11:54 Адвокат рассказывает, что сторона обвинения изначально располагает информацией про то, что зафиксированный на видео человек - не Антоненко, потому что он другого роста.











Также адвокат обращает внимание суда на то, что иностранный эксперт, привлеченный к делу, поставил свою подпись под документом, написанным на украинском языке, без какого-либо перевода.

Также адвокат просит посмотреть на заседании видео, которое подается вместе с ходатайством.

Во время предыдущего рассмотрения апелляционной жалобы такое ходатайство не заявлялось.

11:45 Адвокат Андрея Антоненко сразу же просит суд разрешить подозреваемому сидеть рядом со своими защитниками, а не в "аквариуме". Адвокат отмечает, что он говорил с конвоем, и у НГУ есть достаточно сил, чтобы обеспечить порядок в зале суда. Прокурор против - он считает, что "у защитников было достаточно времени, чтобы пообщаться" с Антоненко. Судьи советуются на месте и принимают решение отказать адвокатам "с целью обеспечения безопасности участников процесса".

11:40 В зале снова ограничили количество присутствующих, в данный момент пускают только журналистов.

Судьи, тем временем, уже появились в зале суда. В коллегии, в том числе судьи Слива и Фрич, которым адвокаты Антоненко 8 января безуспешно заявляли отвод.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.