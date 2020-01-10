 Виновные в крушении самолета МАУ в Тегеране должны нести ответственность, - Линкявичюс

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Линкявичюс выразил полную поддержку призывам к открытому и тщательному международному расследованию катастрофы.
"Виновные в этой катастрофе должны нести ответственность", - подчеркнул он.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Вспомните историю болгарских медсестер и закройте свои хавала, пока вся украинская делегация не вернулась из Ирана. А до этого украинское правительство может делать, или не делать любые заявления. И кстати, никакой критики со стороны западных партнеров пока не было в этом вопросе. Только вонь со свинофермы......
аха, руский язык притесняют..................................
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https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9a9c09535e2ec191f177c73c5029a3768b915e308799757ecf46924205890d6f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/55cdabb620a083705cdeae403b912b3a123318a3b009f976d4c5b5aa4b5a0db3.jpg
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Час для заяв ще буде.Источник":
https://censor.net.ua/b3169132
Богдан Яременко ты?
Это сюрреалистично: взлетают баллистические ракеты, взлетают пассажирские самолеты, зенитные ракеты ПВО.
Але спочатку потрібно провести розслідування і встановити їх.
До того ж - справжнє розслідування.
Президент Украины Владимир Зеленский неправильно написал слово "Канада" в своем Twitter. Обращаясь к премьер-министру этой страны Джастину Трюдо, он поблагодарил его за предложение о помощи в расследовании крушения самолета в Иране, а также выразил соболезнования канадцам.
При этом он допустил ошибку в английском написании названия страны. "Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе", - отметил он.
Просто оставлю это тут.
Despite the constant negative press covfefe- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017
А если в команде Зе есть хотя бы один гей, то и вся команда - геи. Если в команде есть хотя бы одна баба - то вся команда женская, ну и так далее.
зрадники
чтобы нажратые судьи судили по секретным обвинениям ?
І між іншим з березня 2019 року діє всесвітня заборона на польоти Boeing 737 Max, після двох катастроф цих літаків - в Індонезії та Ефіопії.
https://vesti.ua/strana/246477-kak-ukraina-snabzhaet-iran-i-turtsiju
а так - "какаяразница"? - дурак запускает ракеты, а Путин дразнится
Не варто створювати прецедент, який росіяни неодмінно використають собі на захист у справі про збиття малазійського Боїнга.
Ба більше - варто наполягати на відповідальності Росії в загибелі літака і в цьому випадку.
Тому що в разі, якщо на російських системах ППО в Ірані працювали російські офіцери, загибель українського цивільного літака цілком можна вважати навмисною атакою росіян проти України.Редактировать или удалить это.Нравится · Ответить · 1 мин.
2 на любом радаре видно направлений и вьісота полета
3 на пеленг, наведение, пуск и подлет ракетьі нужно время
4 самолетьі имеют транспондер и передают информацию о борте, вьісоте, направлений также передают аварию и т.д.
5 исходя из п1-2-3-4 все все прекрасно знали, все видели, вели его с самого взлета и готовились к тому, что произошло.
Тьі с пяти метрів в банку из пістолета просто так не попадешь.
Это при том, что очень много лет там самолеты не падали.
Возможно Иран преднамеренно сбил самолет, чтобы отвлечь на это внимание. Чтобы США не думали об ответке.
сотрудничает с ирано-российскими и прочими террористами. И в первую очередь -говнокомандувач, который греет жопу в тепле в то время как украинские солдаты гибнут на поле боя. Потому что Украина не их страна, а украинцы не их гарод
От жеж добрая королевская семейка! Не замутил чего - день пропал! )
таких инструкций из Кремля не получал
Хто тут в коментах агітує за інші версії катастрофи чи пише "а какіє ваши даказатєльства", той або кацапський троль, або людина із низьким рівнем інтелекту. Таких треба у спам!
должна быть мгновенной
в не последнее 501 предупреждение
или нарушение перемирия 3201 раз
ответ на все должен быть сильнее в десять раз
только тогда будут уважать