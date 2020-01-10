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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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 Виновные в крушении самолета МАУ в Тегеране должны нести ответственность, - Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает к открытому и тщательному международному расследованию катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Линкявичюс выразил полную поддержку призывам к открытому и тщательному международному расследованию катастрофы.

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"Виновные в этой катастрофе должны нести ответственность", - подчеркнул он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Источник: https://censor.net.ua/n3169146
 
   
 Топ комментарии
 
Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 3049 Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 3049 Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 3049 вогнегасник візьми, бо диван пропалиш воєн
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Ага. Судя по всему дело уже на 90% будет слито. ЗЕ с Хуйлом и иранскими террористами обо всем договорился. Кроме украинских сепаров и иранских террористов никого к катастрофе не подпустят.
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Совет форумчанПравила форума
 
О как соевая плесень возбудилась...... А не подскажите случайно, я пропустил этот момент, когда делегации США, Канады и Великобритании прибыли в Иран для расследования причин катастрофы? Или делегация Украины там единственная и только она смогла хотя бы осмотреть обломки самолета? А может быть в соевых методичках свинофермы уже доподлинно известно какие терки начались с чалматыми после заявления, что на двигателях самолета нет следов пожара? Вы, соевая шваль, готовы воевать за своих граждан с пристукнутыми на голову аятоллами? Они завтра запрут украинскую делегацию в яму или для пущей важности повесят пару человек на кране "за клевету"..... И что тогда? Вы всей свинофермой пойдете на фронт или будете как обычно на ЦН про Будапештский меморандум и о том, что вам весь мир должен скулить?
Вспомните историю болгарских медсестер и закройте свои хавала, пока вся украинская делегация не вернулась из Ирана. А до этого украинское правительство может делать, или не делать любые заявления. И кстати, никакой критики со стороны западных партнеров пока не было в этом вопросе. Только вонь со свинофермы......
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вогнегасник візьми, бо диван пропалиш воєн
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В Иран хочешь? Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 8319 Вот там и покажешь какой ты поцреот. Или ты только на диване, под левым ником смелый? Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 8319.
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А ты мне звякни +49 040-244443.... заодно узнаем откуда ты.
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А шо так, винторогий номерок светить не охота? Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 2587. Та и так все знают где свиноферма расположена, так шо ты не стесняйся, поцреот, звони. Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 2587
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туп ты как сибирский (твой родной) валенок. я б на месте работодателя тебя бы уволил.
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а показать именно твою винторогость проще простого: предложить мААленький тест по украинскому языку. только и всего. ни один из зебилов с таким тестом не справился.
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не. оно умеИт тока вонять. кто на что училсИ как гритси
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"Терпіння і фахова робота.
Час для заяв ще буде.Источник":
https://censor.net.ua/b3169132

Богдан Яременко ты?


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а так же те кто не запретил полеты над Тегераном!
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Полеты должны быть остановлены во время войны.
Это сюрреалистично: взлетают баллистические ракеты, взлетают пассажирские самолеты, зенитные ракеты ПВО.
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Ну так задержку с вылетом укр. Самолета вроде так и обьясняют - ждали, пока ракеты улетят. А потом, видимо, ждали ответку...и что-то пошло не так. Наш самолет, похоже, улетал первым после ракетной атаки, вот и попал под раздачу.
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Звичайно.
Але спочатку потрібно провести розслідування і встановити їх.
До того ж - справжнє розслідування.
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зеопарыш полный зебил
Президент Украины Владимир Зеленский неправильно написал слово "Канада" в своем Twitter. Обращаясь к премьер-министру этой страны Джастину Трюдо, он поблагодарил его за предложение о помощи в расследовании крушения самолета в Иране, а также выразил соболезнования канадцам.
При этом он допустил ошибку в английском написании названия страны. "Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе", - отметил он.
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дай ссылку на картинку поста, чет впадлу искать то
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та ладно - мона відмазатись. правда не будучи таким як Зеля, бо вони певно й через банальну опечатку обгадяться...
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Оно шо, совсем уже ***-тое? А Мендель куда смотрела? На рояль, шо ли?
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оно даже больше чем *********, я Вам скажу
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Разумеется что Зе сам ведет твитер, фейсбук, собственноручно расследует трагедии и гад не признает очевидного и даже пилотирует самолеты, все сам. И даже водит президентский кортеж, причем сидит во всех авто одновременно.
Просто оставлю это тут.

Despite the constant negative press covfefe- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017
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канєшно нєт - воно маріонєтка бєзвольна - даже теслу возили на платформі, а бубучка читало тєкст зі суфльора та кермо туди-сюди крутило і бібікало
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так вы уже там определитесь, либо зе неграмотное и сделал ошибку, прям как трамп, между прочим, носитель анг. языка, либо зе не ведет собственноручно твитер и все делают за него (что вполне нормально, у каждого президента есть pr-отдел)
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А в чьом протіворєчійє? Зє!біл нєграмотне і каМанду собрал такую же
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ага, отлично. По аналогии - Трамп неграмотнэ и каманду собрал такую. Один я Дартаньян.
А если в команде Зе есть хотя бы один гей, то и вся команда - геи. Если в команде есть хотя бы одна баба - то вся команда женская, ну и так далее.
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Ага. Судя по всему дело уже на 90% будет слито. ЗЕ с ****** и иранскими террористами обо всем договорился. Кроме украинских сепаров и иранских террористов никого к катастрофе не подпустят.
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А что по этому поводу скажет величайшый из призедентов?
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Ця справа буде тривати роками та необов'язково винні будуть відповідати перед іранським і міжнародними законами.
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Это дело решат довольно быстро, возможно в течение года. Там всё, как на ладони.
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В Ірані шаріатське законодавство, яке не співпадає з міжнародним європейських країн.
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ото за шаріатом самальот і збили - нє вєлєно шайтан-арба по нєбєсной твєрді йєздіть!
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С другой стороны как то пофиг. Нех. было в страны третьего мира которые под санкциями тем более летать. Может еще в северную корею международная авиация летает вдруг узнаем после очередного теракта.
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Переважна більшість загиблих-іранці. Вони літали на канікули додому. Хоч і мають громадянство Канади
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Надпвить на бородатых утырков и на того кто продал/подарил им ракеты постоянно сбивающие гражданские борта могут только литовцы, латвийцы, поляки, британцы..... никто же всеръез не думает что Зеклоун может на когото надавить и требовать кроме ленки в постели и своих ручных труб....
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нахрена мы платим налоги ?
чтобы нажратые судьи судили по секретным обвинениям ?
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Вчера послушала что нес на Эхо Москвы Гордон об умнейшем , порядочнейшем и добреющее-честнейшем человеке Зеленском и о его папе , который гоняется за студентами, чтобы отдать им взад благодарную коробочку конфет. ЧТО ЭТА ЛЫСАЯ МРАЗЬ НЕСЛА! ! НА ФОНЕ ВСЕХ ПОСЛЕДНИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЙТО ОТ САМОГО ЗЕЛЕНСКОГО ЕГО ПОСТУПКАМИ .
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А як вам той факт що Boeing оприлюднила внутрішні документи по лайнеру 737 Max.?
І між іншим з березня 2019 року діє всесвітня заборона на польоти Boeing 737 Max, після двох катастроф цих літаків - в Індонезії та Ефіопії.
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Значит космические сьемки с двумя ракетами это что ? Европа кричит о непреднамеренности от Ирана , Россия со вчерашнего дня возмущается, что ее ракеты не названы "ракетами российского производства ", а просто российскими . А этот боинг имеет проблемы , не зря его безденежный невыездной Беня купил , мож в черную пятницу ...
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боїнґ в лізінгу, як і всі самальоти МАУ
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Розбився не 737 Max, а попередня модель - 737-800... До чого тут це?
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практика показывает, что там где замешано руцкое оружие с оббояренными при нём советниками, ни о каком обьективном расследовании и наказании речь никогда не шла.
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Я б не робив таких категоричних висновків стосовно зброї. Є і така інфа
https://vesti.ua/strana/246477-kak-ukraina-snabzhaet-iran-i-turtsiju
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17 июля 2014 Рф сбила пассажирский лайнер над территорией Украины. Ну и "че".. Есть страны для которых подобные условности, как ответственность за деяние, что слону горошина. Рф и Иран из этой породы.
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это повод к войне, если бы Трамп был нашим союзником то.
а так - "какаяразница"? - дурак запускает ракеты, а Путин дразнится
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хорошо что хоть другие главы государств призывают к ответственности.... потому как наш президент бесхребетный умеет только метко шутить
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умные шутки пишут умные люди, а тупые шутки заучивал и озвучивал наш ЗЕ - он своими пол-года властвованием проявил свой "ум и сообразительность"
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В суді по MH17 українські юристи наполягають, що якщо метою ведення вогню є ураження військових цілей без здатності розрізнити цивільні вони чи ні - це є доказом умисної атаки саме по цивільним повітряним цілям.
Не варто створювати прецедент, який росіяни неодмінно використають собі на захист у справі про збиття малазійського Боїнга.
Ба більше - варто наполягати на відповідальності Росії в загибелі літака і в цьому випадку.
Тому що в разі, якщо на російських системах ППО в Ірані працювали російські офіцери, загибель українського цивільного літака цілком можна вважати навмисною атакою росіян проти України.Редактировать или удалить этоВинні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 4771.Нравится · Ответить · 1 мин.
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1 самолет потерпел крушение, через 2 минутьі после взлета
2 на любом радаре видно направлений и вьісота полета
3 на пеленг, наведение, пуск и подлет ракетьі нужно время
4 самолетьі имеют транспондер и передают информацию о борте, вьісоте, направлений также передают аварию и т.д.
5 исходя из п1-2-3-4 все все прекрасно знали, все видели, вели его с самого взлета и готовились к тому, что произошло.
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Тобто це заплановане знищення літака і не варто говорити про помилку Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 3385
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Те, кто из политиков говорит, что єто ужасная ошибка или циничньій ублюдок или тупой дебил.
Тьі с пяти метрів в банку из пістолета просто так не попадешь.
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шоп попасти в літак тра харашо прицілитись
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Всем надо понимать, ничтожность вероятности совпадения того, что в одну и ту же ночь была иранская ракетная атака на базы США и того что пассажирский самолет сам по себе сломался и упал.
Это при том, что очень много лет там самолеты не падали.
Возможно Иран преднамеренно сбил самолет, чтобы отвлечь на это внимание. Чтобы США не думали об ответке.
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Виновными в гибели украинцев являются те кто
сотрудничает с ирано-российскими и прочими террористами. И в первую очередь -говнокомандувач, который греет жопу в тепле в то время как украинские солдаты гибнут на поле боя. Потому что Украина не их страна, а украинцы не их гарод
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Канада, Австралия, Англия..... ждём-с хайли-лайкли ))
От жеж добрая королевская семейка! Не замутил чего - день пропал! )
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Скоро полмира скажет "сбили", а наш роялист свое "какие ваши доказательства?" зебени, вы кого президентом Украины избрали? Ну ладно, 2 тур, типа "только не Порох", но был же 1!!! Чем думали, тем, чем клован вам на рояле играет? И кто вы после этого?
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У него хороший учитель... Тоже Вован (ИхТамНет)
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и вы решили хайп словить, мешая бубочке отмазывать пуйло?
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поцгодин Зеленский
таких инструкций из Кремля не получал
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плять, уже даже литва тычет в говно зеленых ишаков, а они третий день не могут раздуплится что делать в данной ситуации
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Версію з ракетою підтримали США, Канада, Велика Британія, Австралія, країни Балтії. Ці країни заслуговують довіри і це країни, які підтримують український народ!

Хто тут в коментах агітує за інші версії катастрофи чи пише "а какіє ваши даказатєльства", той або кацапський троль, або людина із низьким рівнем інтелекту. Таких треба у спам!
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в спам нужно людей которые с неуважением относятся к работе наших экспертов, ранее расследовавших MN 17 тем самым подрывая их авторитет. В спам нужно людей, которые отринув здравый смысл предлагают делать серьезные технические заключения исходя из фоток и видео непонятного происхождения и на основании заявлений в СМИ.
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реакция на все нарушения против страны
должна быть мгновенной
в не последнее 501 предупреждение
или нарушение перемирия 3201 раз
ответ на все должен быть сильнее в десять раз
только тогда будут уважать
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