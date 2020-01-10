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Все про:Киевская область (1844) нападение (1803) Нацполиция (10709) правоохранительные органы (778)

 Мужчина воткнул отвертку в лицо участковому, - полиция Киевщины

В селе Гора в Киевской области мужчина ударил участкового полицейского отверткой в лицо.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Нападение произошло вечером 9 января в с. Гора Бориспольского района, по месту жительства 31-летнего местного жителя.

На него в полицию неоднократно поступали жалобы от сельского головы из-за запугивания жителей и неадекватного поведения.

Двое участковых посетили мужчину, чтобы помочь общине и выяснить все обстоятельства. Внезапно злоумышленник нанес удар отверткой в ​​лицо полицейскому и закрылся внутри. Его мать сообщила, что в доме может быть оружие. Поэтому на место происшествия вызвали спецназ, который задержал нападавшего.

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Пострадавшего полицейского с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3169144
 
   
 Топ комментарии
 
луше бы на фарш!!! он еще принесет беды нам!
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Завжди таким був, особливо у селах. Там такий треш відбувається, що жах просто
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Как почитаешь комменты на цензоре - понимаешь, что человеческой деградации нет предела.
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луше бы на фарш!!! он еще принесет беды нам!
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Що ж народ такий агресивний став ???
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Завжди таким був, особливо у селах. Там такий треш відбувається, що жах просто
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90% злочинів здійснюється в великих містах!
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А с бандитами, хулиганьем, гопотой и ворьем что нужно делать? Вешать?
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Наверное увидел у него на лице не закрученый винтик 😊
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Отпустите человека. Ето же наши люди с которыми нужно говорить а не применять силу. И амнистируйте его или обменяйте. Ах да забыл, чтобы его отпустить он должен был еще захватить заложников. Вот он лоханулся.
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К нему пришли потому,что он угрожал односельчанам.В США его просто пристрелили бы.
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Не обязательно.Могли бы и обвинить соседей в провокации на агрессию.
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Как то это по старинке.. по деревенски.. Сейчас больше гранаты в ходу
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зачем задержали? чтоб кормить в сизо апотом отпустить???
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УК надо менять в сторону ужесточения,особенно для отъявленных.Для такого и пожизненного мало.
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За что ему пожизненное? Чоловік встромив викрутку в обличчя дільничному, - поліція Київщини - Цензор.НЕТ 4569 Он кого то убил? У нас террористов убивших десятки людей отпускают под домашний арест и амнистируют. А етот даже никого не убил.
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да пристрелить надо было этого ублюдка. нех его было арестовывать . закопать и забыть.
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в нормальной стране пристрелили б. У нашего правосудия участковый с отверткой в лице за применение оружие скорее всего получил бы квалификацию типа превышение мер самообороны.
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Как почитаешь комменты на цензоре - понимаешь, что человеческой деградации нет предела.
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коли будеш на місці того поліцая з неадекватним електриком і вибитими зубами,ось тоді будеш заявляти про "панять и прастить", а так ти просто лицеміриш
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Еще одно чучело с отверткой перед монитором посты строчит .... За тобой уже санитары едут.
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хто провів цьому https://censor.net.ua/user/458741 в палату іннет ?
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таких неадекватов по украине очень много. а виновно во всем наше законодательство. за хулиганку дают очень мало или вообще ничего не дают. ударил человека хоть один раз, минимум пять лет колонии. вот тогда такая быкота исчезнет из общества
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так, полюцаїв по Україні дохєра і більше
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а полицай пишет законы?))) ну поймал, а на завтра его отпустили, и все. а побитый человек потом неделю синяки сводит. или ты тоже из отморозков будешь ?))
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еще и с кацапов ржем....
понятно шо мущина неадек.ватная и будет лечиться, возможно
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Таке на жаль буває. І навіть при контактах з людьми, які ззовні не виявляють жодної агресії. А в даному випадку дільничним слід було бути уважнішими.
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"На него в полицию неоднократно поступали жалобы от сельского головы из-за запугивания жителей и неадекватного поведения" А ведь оказывается отвёртки в лицо можно было бы избежать, если бы отреагировали сразу...
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ага , а как ? Бить нельзя, посадить не за что, админка аж 51 грн штрафа
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Ага, мамашку свою "сподручнюй", шутник недоделанный!
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Да, разговор не задался Чоловік встромив викрутку в обличчя дільничному, - поліція Київщини - Цензор.НЕТ 4039видимо потому, что жук-голова приплатил своим шестёркам за то ,чтобы пуганули неугодного ему чувака а тот оказался не из робкого десятка ...
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Це не я сказав. Це слова Авакова.
Ти в комі шість років пробув?
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А попробуй в Америке ткнуть полицейского отверткой....
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В Америці, поліцейськ,і нарівні з рядовими громадянами в разі вчинення злочину, несуть відповідальність. В Україні, з сальними мордами, на брифінг вилазить "свята"трійця і призначає винуватими Антоненко, Кузьменко, Дугарь....
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