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Все про:Россия (74717) торговля людьми (194) Министерство социальной политики (678)

 871 украинец с 2012 года получил статус пострадавшего от торговли людьми, основной страной эксплуатации остается РФ, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины установило статус пострадавших от торговли людьми 878 лицам с 2012 года, а основной страной эксплуатации пострадавших граждан Украины является РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский на брифинге.

""С 2012 по 2019 год включительно министерство установило такой статус (статуса лица, которое пострадало от торговли людьми. - Ред.) 878 лицам, из них 871 - это граждане Украины и 7 иностранцев", - отметил он.

По словам замминистра, 457 граждан пострадало от трудовой эксплуатации, 224 - от сексуальной эксплуатации, 57 человек было привлечено к попрошайничеству. 9 человек пострадали от смешанной эксплуатации, 14 детей были проданы третьим лицам, а один человек пострадал от суррогатного материнства.

"На сегодняшний день основной страной эксплуатации наших граждан остается Российская Федерация", - сообщил Нижинский.

По его словам, только за 2019 год более чем 240 человек были завербованы и эксплуатировались в РФ.

В то же время, по словам Нижинского, остается тенденция эксплуатации украинцев и внутри страны.

Что касается регионального распределения предоставления данных статусов, то за с 2012 года в Киеве такой статус предоставили 46 людям, в Винницкой области - 65, в Волынской - 42, в Днепропетровской - 53, в Черновицкой - 35, в Харьковской - 72, в Донецкой - 30, в Ивано-Франковской - 24 и в Киевской - 18.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169143
 
 
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Министерство социальной политики Украины установило статус пострадавших от торговли людьми 878 лицам с 2012 года, а основной страной эксплуатации пострадавших граждан Украины является РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3169143
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Вам жаль цих людей, які їдуть до рф?
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Да длббв -хохлов-малоросов в стране еще хватает,выборы в этом плане были показательны
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А где очередь занимать то?
Я был облапошен, подумав весной шо мона и пойти на выборы....., зная что буду облапошен, как и всегда у нас. С выборами то.
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Мені розповідали, що кілька чоловік і жінка з одного волинського села поїхали на кацапщину грошей заробити. Просиділи 10 років у свинарнику. Людей не бачили. Здичавіли. Жінка зійшла з розуму.
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Я з таким чоловіком розмовляв у 90-х роках. Він попав у рабство при будівництві генеральської дачи під москвою.
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вообще то все, кто пересекает границы рашки по вьезду, по любому оказываются в свинарнике. дальше там есть только степеня сравнения свинарников.
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Оце такі "брати" до яких нас хоче причепити влада. Та правильно казав Порох - подалі від Москви. Це тільки квіточки, що встановили, а скільки там живе в рабстві, скільки сидять в катівнях, а скільки вже зариті десь у землі. Це терористи і маньякоподібні вбивці.
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