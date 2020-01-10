 Родственники пассажирки Малаховой, погибшей в авиакатастрофе в Иране, заявили, что их не пригласили на встречу с Зеленским

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментариях к посту в Facebook Зеленского, где сообщалось о встрече, муж Малаховой написал, что не был приглашен.
"К сожалению, по непонятным мне причинам я не был приглашен на данную встречу. Мои контакты есть в МАУ, МЧС и посольстве Украины в Иране, ещe раз их написал в личные сообщения, пожалуйста хотелось бы узнать конкретику", - написал он.
Также о том, что их не пригласили, написала родственница Виктория Малахова.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
9 января Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.
"Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/198662_1578640084
А в нашего продажного кремлёвского холуя ...резидента ЗЕбила - капитулянта на первом месте не уничтожения нашего самолёта . А тайные подпольные встречи с нашими лютыми кровавыми врагами кремлёвские фашистами оккупантами Крыма и Донбасса. И скорее всего целью которых было преступное обсуждение капитуляции и уничтожении Украины как государства
Офіційно: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зібрав 30 хвилинну прес-конференцію.
Канада офіційно заявила: УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТАК ЗБИВ ІРАН, РОСІЙСЬКОЮ РАКЕТОЮ.
Що ж.
Ситуація виходить на абсолютно новий рівень.
Весь світ фактично і офіційно заявляє, чому український літак зазнав катастрофи.
Щойно NewYork Times показали відео ракетного удару!
Де заява Зеленського?
Де засідання РНБО?
Де хоча б щось?
Зеленський сьогодні розмовляв з президентом Ірану і просив об'єктивного розслідування.
Розумієте весь провал??
Загинули українці. Загинули громадяни багатьох держав.
Україна мовчить. Влада - по Оманах і Куршевелях.
Влада каже що зарано робити висновки», в той час як весь світ кричить про збиття літака.
Українське суспільство вимагає відповідей!
Чи є у нас влада???
Андрій Смолій
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Breaking News из США.
Телеканалы CNN и MSBC только что сообщили со ссылкой на нескольких американских официальных лиц, что США все более уверены в том, самолёт Международных Авиалиний Украины, потерпевший катастрофу в Иране, был сбит ракетой иранских ПВО.
Источники телеканалов сообщают об этом, ссылаясь на анализ данных, полученных американской разведкой и военными со спутников, радаров и в результате электронного перехвата.
UPD. Американские официальные лица считают, что самолёт был сбит не намеренно, а в результате фатальной ошибки иранских ПВО.
Igor Aizenberg
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава продолжит бороться за свою историю. «Мы не позволим нам лгать и искажать нашу историю. Мы всегда будем защищать свое достоинство, это наш святой закон. Даже если нам придется выступить против самого большого противника», - сказал он. Эту речь Дуда произнес во время визита в город Кольно, где он посетил мемориал памяти польских солдат, погибших в 1920 году в битве против наступавших большевиков во время советско-польской войны в 1919-1921 годах.
Дикий народ, эти поляки. Ну какая разница кто когда и за что погиб. Вот наш президент вообще без понятия кто у нас погиб на прошлой неделе, не то что 100 лет назад. И с большевиками надо было не воевать, а договариваться - ведь как известно, в войне победителей нет, так что лучше сразу сдаться.
Для порохоботов. Где ваш Петя с заявлениями. Что же он молчит. Балабол.