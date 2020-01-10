 Родственники пассажирки Малаховой, погибшей в авиакатастрофе в Иране, заявили, что их не пригласили на встречу с Зеленским

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментариях к посту в Facebook Зеленского, где сообщалось о встрече, муж Малаховой написал, что не был приглашен.

"К сожалению, по непонятным мне причинам я не был приглашен на данную встречу. Мои контакты есть в МАУ, МЧС и посольстве Украины в Иране, ещe раз их написал в личные сообщения, пожалуйста хотелось бы узнать конкретику", - написал он.

Также о том, что их не пригласили, написала родственница Виктория Малахова.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

9 января Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.

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