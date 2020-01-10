 Участники антарктических экспедиций проведут уроки в 27 школах, - Минобразования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

27 школ по всей Украине стали победителями конкурса "Пригласи полярника к себе".

В школы придут участники украинских антарктических экспедиций, которые расскажут детям о жизни и работе на станции "Академик Вернадский", покажут фото и видео, а также привезут подарки. В частности, ученики узнают, как же на самом деле проходит один день жизни полярника, ведь именно это было темой второго конкурса: школьники должны были написать, как они представляют себе этот день.

Всего на конкурс поступило более 60 писем. Лучшие из них выбирали лично полярники, в частности, участники 24-й экспедиции, которая сейчас находится на станции "Академик Вернадский".

"В письмах поразила детская непосредственность и одновременно осведомленность и увлеченность профессией полярника. Интересно, что работа в Антарктиде воспринимается детьми почти как исследование на другой планете", - отметил руководитель экспедиции Игорь Дикий.

"Дети рассказывали о жизни украинских полярников глазами пингвина, показывали один день в комиксах или на конструкторе Lego, отправляли в Антарктиду щедривку на комете, добавляли в рацион ученых ромашку из Карпат, котлеты по-киевски и сало с чесноком, предполагали, что зимовщики вырезают изо льда кусты и деревья, чтобы не скучать за растениями и тому подобное", - говорится в сообщении.

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