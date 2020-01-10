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 Экономика, Общество
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Все про:льготы (477) соцвыплаты (438) Министерство социальной политики (678)

 Минсоцполитики изменило механизм финансирования соцвыплат

С 1 января 2020 Министерство социальной политики получило от Министерства финансов контроль за частью выплат населению и преобразовало их из субвенций на бюджетные программы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Речь идет о помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, малообеспеченным семьям, при рождении ребенка, одиноким матерям и др., а также выплату льгот и жилищных субсидий на ЖКУ и приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа в денежной форме", - заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время рабочей поездки в Полтавскую область.

По словам заместителя министра, соответствующие изменения позволят:

- сократить путь прохождения средств из государственного бюджета до получателей социальных пособий, льгот и субсидий;

- своевременно реагировать на нужды населения;

- упростить процедуры администрирования этих расходов (например, при перераспределении расходов между регионами (в связи с перемещением семей / лиц и т.п.) не нужно будет принимать решение правительства о перераспределении средств между регионами, что ранее могло занимать несколько месяцев.

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"Благодаря принятым решением, с 2020 года Минсоцполитики сможет перераспределять соответствующие расходы за 1-3 дня", - подчеркнул Музыченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3169135
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно отменить соц. выплаты. Зебобы должны стродать!!! Минсоцполитики изменило механизм финансирования соцвыплат - Цензор.НЕТ 7273
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да чтоб ты жил, на одну зарплату!! (с)
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Прогресори , відразу все женуть в офшори. Кожне вдосконалення порядку виплати соц виплат обертається... зменшенням соцвиплат.
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Ну, не знаю, товарищ сейчас стоит по бзработице на бирже, так уже с начала декабря денег нет, никаких. А до этого - регулярно, 2-3 раза в месяц получал.
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Нужно отменить соц. выплаты. Зебобы должны стродать!!!
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кстати, и это правильно. и не только соц.выплаты, а и льготы...
ходят, тыкают удостоверениями, мол мне бесплатно.. с какого хера спрашивается???
полстраны шаровиков...
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**** я работаю, плачу налоги и мне халява не перепадает? А каким-то мудилам с руками и ногами которые не хотят работать, а на них еще пахать и пахать можно, то им еще и супсидию плотют и всякие ништяки?
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вот потому и сидим ждем уже 3 дня задерживают выплаты!
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УЖЕ НЕДЕЛЮ ЗАДЕРЖИВАЮТ СУБСИДИЮ !!!! минсоцполитики и гончарук ХРЕНОВ !!!
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Это Харьков. люди платят за каждый кубометр воды , а тысячи кубометров воды в день создают вот такую борьбу стихий. Вода и электричество - кто кого!
https://www.youtube.com/watch?v=gLPgKAc_oA8
ах да.... зато есть домик деда мороза и звездное небо на пушкинской! Морозы ударят - вспомните Кернеса!
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