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 Судьи по делу об убийстве Шеремета заявили о вмешательстве адвоката Добоша в правосудие

Адвоката Владислава Добоша, защитника подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, обвинили во вмешательстве в правосудие. Данное заявление судей рассмотрит Высший совет правосудия.

Соответствующее заявление апелляционного суда Киева обнародовала "Судебная власть Украины", передает Цензор.НЕТ

"Во время судебного заседания 20 декабря 2019 года при обсуждении вопроса о возможности продолжения апелляционного рассмотрения без участия прокурора и поступления перед судебным заседанием материалов судебного производства, с которыми коллегия судей не ознакомлена, адвокат сообщил, что в случае отложения судебного заседания на другую дату он не покинет зал судебного заседания, и в утвердительной форме высказался, что отложения судебного заседания при каких условиях не произойдет", - заявили судьи.

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Заявление адвоката поддержали присутствующие в зале свободные слушатели и начали угрожать суду, что никто не покинет зал заседания до прибытия прокуроров. В результате помещение было заблокировано более пяти часов подряд, а судьи были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

"Судьи отмечают, что указанные события привели к воспрепятствованию осуществлению апелляционного рассмотрения других назначенных к рассмотрению в указанном зале суда производств. Кроме того, было повреждено имущество Киевского апелляционного суда, в том числе мебель и технические устройства. Судьи Юрий Слива, Владимир Мельник и Татьяна Фрич считают, что такие действия адвоката свидетельствуют, что он использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществления на судей незаконного влияния", - подчеркивается в заявлении.

Судьи напомнили, что 24 декабря 2019 года по итогам рассмотрения апелляционного производства о применении в качестве меры пресечения содержания под стражей Добош также проявил несдержанное поведение, высказывался в адрес судей и прокуроров в нецензурной форме. Также адвокат публично заявил, что "каждый судья ответит за подозреваемую", что было расценено судьями как угрозы в связи с их профессиональной деятельностью.

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"Итак, проявление адвокатом неуважения к судьям, выражение им откровенных обвинений, критика судей перед представителями средств массовой информации, угрозы о привлечении к ответственности и наступлении негативных последствий в связи с принятым решением коллегией судей расценивается как оказание давления и попытки вмешательства в деятельность коллегии судей и осуществления правосудия", - указывается в заявлении.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3169130
 
 
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Ага, будь на месте адвоката Портнов, так судь и бы неусмотрели ни угроз ни критики
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Що, схопили на гарячому, так тепер "вмєшательство" ?
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А на прокуроров, не выполнивших свою работу, очевидно, стопроцентному ничего не заявят...
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За неимением хороших доводов в защите, адвокат пытается превратить суд в представление. А если за это его привлекут к дисциплинарной ответственности - то подать себя как политическую жертву режима.
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Малоросс, а то, что прокуроры, как адвокаты всякого зажопья, на заседания не являются тебя вполне устраивает?
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По телевизору явно была видна истерика Добоша, огромный куш из под носа уходит, воры и маредеры обещают большие деньги, отлично знают что если не вытащат банду убийц из КПЗ, они сдадут всех.
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Ну это вам не с Путинской ракетой Боинг сбить.Тут и без доказательств можно.
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А нашем государстве правильнее заявить, что
"Судиьи вмешивается в правосудие!"
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Этого адвоката необходимо проверить на невменяемость, и в случае положительного вердикта отправить на принудительное лечение. Если же окажется вменяемым - начать процедуру лишения депутатской лицензии
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для начала нужно тебя проверить. адвоката он депутатской лицензии лишать собрался.
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"Депутатской лицензии"?Тебе самому необходимо пройти проверку на вменяемость.
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А то что он творил после вынесения отказа по аппеляции? Как он орал, бил себя, рвал рубаху и скрежетал зубами?
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Я б направив особисто вас на цю процедуру - такий брєд може нести тільки несвідома людина. ЗІ Можу аргументувати, хоча все й так очевидно. Судьи по делу об убийстве Шеремета заявили о вмешательстве адвоката Добоша в правосудие - Цензор.НЕТ 6011
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пора вешать судей. сами они не уйдут.
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Он что, с нескрываемым цинизмом спрашивал, "А почему на видеозаписи Антоненко на 10 см ниже, чем Антоненко, которого держат в СИЗО?"
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А чем установлено что Антоненко на 10 см ниже на записи?
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Экспертизой. Смотрите мой ответ Вам выше.
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Тебе это тяжело, но все размеры автотранспортных средств открыты на сайтах производителей.
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Адвокат требовал проведения заседания, в то время, как судьи и прокуроры элементарно его саботировали.
Кто в таком случае мешал правосудию?
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А ведь суть адвоката как раз в этом: вмешиваться в процесс правосудия с целью защиты обвиняемого.
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Не в такой форме.
Такое его поведение только вредит его клиентам.
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Я более чем уверен, что именно эти судьи вмешались в правосудие и мешают процессу! И не иначе!
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