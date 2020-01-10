 Судьи по делу об убийстве Шеремета заявили о вмешательстве адвоката Добоша в правосудие

Соответствующее заявление апелляционного суда Киева обнародовала "Судебная власть Украины", передает Цензор.НЕТ

"Во время судебного заседания 20 декабря 2019 года при обсуждении вопроса о возможности продолжения апелляционного рассмотрения без участия прокурора и поступления перед судебным заседанием материалов судебного производства, с которыми коллегия судей не ознакомлена, адвокат сообщил, что в случае отложения судебного заседания на другую дату он не покинет зал судебного заседания, и в утвердительной форме высказался, что отложения судебного заседания при каких условиях не произойдет", - заявили судьи.

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Заявление адвоката поддержали присутствующие в зале свободные слушатели и начали угрожать суду, что никто не покинет зал заседания до прибытия прокуроров. В результате помещение было заблокировано более пяти часов подряд, а судьи были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

"Судьи отмечают, что указанные события привели к воспрепятствованию осуществлению апелляционного рассмотрения других назначенных к рассмотрению в указанном зале суда производств. Кроме того, было повреждено имущество Киевского апелляционного суда, в том числе мебель и технические устройства. Судьи Юрий Слива, Владимир Мельник и Татьяна Фрич считают, что такие действия адвоката свидетельствуют, что он использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществления на судей незаконного влияния", - подчеркивается в заявлении.

Судьи напомнили, что 24 декабря 2019 года по итогам рассмотрения апелляционного производства о применении в качестве меры пресечения содержания под стражей Добош также проявил несдержанное поведение, высказывался в адрес судей и прокуроров в нецензурной форме. Также адвокат публично заявил, что "каждый судья ответит за подозреваемую", что было расценено судьями как угрозы в связи с их профессиональной деятельностью.

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"Итак, проявление адвокатом неуважения к судьям, выражение им откровенных обвинений, критика судей перед представителями средств массовой информации, угрозы о привлечении к ответственности и наступлении негативных последствий в связи с принятым решением коллегией судей расценивается как оказание давления и попытки вмешательства в деятельность коллегии судей и осуществления правосудия", - указывается в заявлении.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.