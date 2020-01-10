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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Министерство социальной политики (678) гуманитарная помощь (866) Коваль Олег (5)

 Минсоцполитики исключило из списка получателей гуманитарной помощи 79 организаций

Министерство социальной политики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Это решение было принято на основании рекомендаций Рабочей группы по вопросам гуманитарной помощи при Минсоцполитики, поскольку указанные получатели в нарушение ст.11 Закона Украины "О гуманитарной помощи" не подали отчеты о наличии и распределении гуманитарной помощи", - отметил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

По словам заместителя министра, непредставление этих отчетов может свидетельствовать о том, что грузы не дошли до конечных получателей, а могли быть направлены на получение прибыли указанными организациями (поскольку по имеющейся информации, вещи с грузов "гуманитарной помощи" иногда продаются в магазинах и бутиках - вместо того, чтобы их бесплатно раздавали людям).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики борется с коррупционными схемами в гуманитарной помощи, а не легальным секонд-хендом, - замминистра Коваль

Отмечается, что всего в Украине в Едином государственном реестре до сегодняшнего дня было 1416 организаций - получателей гуманитарной помощи.

"Мы будем тщательно следить за их деятельностью в правовом поле во время предоставления грузам статуса "гуманитарной помощи". Потому что времена "схем на гуманитарке" прошли. Гуманитарная помощь - это грузы, которые украинцы должны получать бесплатно", - резюмировал Коваль.

Ранее Коваль сообщил, что Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3169129
 
 
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Чуть более 5%.Мало будет исключений.Бизнес будут делать и на новых вещах от благодетелей.Особенно Порше.
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