 Минсоцполитики исключило из списка получателей гуманитарной помощи 79 организаций

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
"Это решение было принято на основании рекомендаций Рабочей группы по вопросам гуманитарной помощи при Минсоцполитики, поскольку указанные получатели в нарушение ст.11 Закона Украины "О гуманитарной помощи" не подали отчеты о наличии и распределении гуманитарной помощи", - отметил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.
По словам заместителя министра, непредставление этих отчетов может свидетельствовать о том, что грузы не дошли до конечных получателей, а могли быть направлены на получение прибыли указанными организациями (поскольку по имеющейся информации, вещи с грузов "гуманитарной помощи" иногда продаются в магазинах и бутиках - вместо того, чтобы их бесплатно раздавали людям).
Отмечается, что всего в Украине в Едином государственном реестре до сегодняшнего дня было 1416 организаций - получателей гуманитарной помощи.
"Мы будем тщательно следить за их деятельностью в правовом поле во время предоставления грузам статуса "гуманитарной помощи". Потому что времена "схем на гуманитарке" прошли. Гуманитарная помощь - это грузы, которые украинцы должны получать бесплатно", - резюмировал Коваль.
Ранее Коваль сообщил, что Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.