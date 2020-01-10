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 Иран и Украина будут вместе расшифровывать черные ящики разбившегося самолета МАУ, - Bloomberg

Специалисты из Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев самолета Boeing 373-800, который потерпел крушение под Тегераном, оставив в стороне политические моменты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает агентство "Bloomberg".

"Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что стороны располагают оборудованием, необходимым для извлечения данных.

Контролировать ход расследования будут судебные власти Ирана.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не подтверждена.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Версия о ракетном ударе по Boeing - психологическая операция США, - Иран

Источник: https://censor.net.ua/n3169127
 
   
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"Иран, Украина (Зеленского) и Россия, будут вместе расшифровывать черные ящики разбившегося самолета МАУ", - так точнее.
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забалтывают походу..... просто наши уже разочек показали что немного бабла = "не варто робити з цього трагедії"(притом шо тогда ВСУ даже не задействовали таких ракет, о че и сказал ВНЕЗАПНО.... Путин, правда обосрался и сказал что ничего не сказал)
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Це саме той випадок, коли краще б розшифровка робили не наші, а канадійці чи французи...
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Вангую: Узєлєнскава зараз вирішують як монетизувати катастрофу у власні кишені. З ким перетерти, скільки взяти з кого за відмазування, скільки дасть іранське керівництво щоб уникнути відповідальності -.це єдине чим вони займаються!
Це не брак досвіду, не "провали комунікації", не невігластво, все відбувається не просто так, а за гроші. Україну продають по шматочку. Клолмойша "заробить", десятки мільярдів, Зєєля стане мільярдером, його мішпуха - мультимільйонерами, а України не стане.
І ви зробили це разом!
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Все...делу ТРУБА!)))
шо б в итоге еще не оказалась винной Украина...
Наш Дякула ОМАНСЬКИЙ может постараться
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Ведь в итоге...
КАКАЯ РАЗНИЦА кто виноват? Иран или Украина...

73%...ау...вы ще не прозрили от этого ДУРНИКА?)))
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Так уже ж вроде и Трамп и Трюдо сказали,шо был сбит ракетой или это-фейки?
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Знаєте, як не звучить дивно, але в силу останніх подій я не вірю "українській стороні". У "української сторони" - конфлікт інтересів.
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Значит скоро бубочка опять в Оман полетит...очередную партию бабла в оманский офшор прятать...
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замнут, кули им( куратор скажет дякулу выступить и сказать, что двигатель , он выйдет и скажет( Он за своих граждан вступаться не будет , ***** ему делать больше
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