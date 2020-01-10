 Иран и Украина будут вместе расшифровывать черные ящики разбившегося самолета МАУ, - Bloomberg

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает агентство "Bloomberg".
"Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что стороны располагают оборудованием, необходимым для извлечения данных.
Контролировать ход расследования будут судебные власти Ирана.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не подтверждена.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Це не брак досвіду, не "провали комунікації", не невігластво, все відбувається не просто так, а за гроші. Україну продають по шматочку. Клолмойша "заробить", десятки мільярдів, Зєєля стане мільярдером, його мішпуха - мультимільйонерами, а України не стане.
І ви зробили це разом!
шо б в итоге еще не оказалась винной Украина...
Наш Дякула ОМАНСЬКИЙ может постараться
КАКАЯ РАЗНИЦА кто виноват? Иран или Украина...
73%...ау...вы ще не прозрили от этого ДУРНИКА?)))