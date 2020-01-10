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Все про:НАТО (6626) Россия (74717) США (16019) Трамп (2738)

 США защищают Европу от России, - Трамп

Соединенные Штаты защищают Европу от России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Вместе с тем, по словам президента США, страны-члены НАТО не хотят увеличивать оборонные расходы и невзлюбили его за соответствующие требования.

"НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (оборонные расходы НАТО. - Ред.) снижаются многие годы, последние 15–18 лет… Я пошел к ним и сказал: ребята, вы должны заплатить. Вы — неплательщики!" - сказал Трамп на предвыборном митинге в Огайо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расширить на Ближний Восток и переименовать в НАТОБВ, - Трамп предлагает НАТО перемены

Напомним, в 2020 году оборонные расходы НАТО увеличатся на $130 млрд, а в 2024 году — на $400 млрд по сравнению с 2016 годом. 

Источник: https://censor.net.ua/n3169125
 
 
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Весь мир. Да, что там мир. Галактика на кону.
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Зеля не Сталін, зброї не буде. Як прийняв, - прийом? Прийом, прийом..... США защищают Европу от России, - Трамп - Цензор.НЕТ 4574
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он либо Поехавший, либо друг Путина..... высрал же шо Пуцька - "хороший парень"...
Хотя.... там никто и никогда просто так ничего не базарит, так шо Доня - ..... друг.
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а назвать путина -******,язык не поворачивается?
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я никогда не иду на поводе "трендов".
а назови моего погибшего пса - "Вяликий и Муд.рый".? м? чего я тебе как попугай буду чет повторять то?
да, Путин ублюдок, ну и что? да, я его не люблю, т.к. он убил 14000 наших граждан.
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разумно было бы и Украине увеличить военную помощь,так как мы в авангарде борьбы с москальной ордой
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еще один освободитель Европы.
кацапня вон до сих пор считает себя освободителем Европы, хотя на самом деле они оккупанты, выгнавшие других оккупантов и заместившие их.
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согласен! после 1945 года,Украина с немецкой оккупации попала в советскую оккупацию
и в 1947 году украинцы получили очередной Голодомор!
поэтому, я не праздную "победу" 9 мая
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Все гораздо проще - Трамп лоббирует свои компании ВПК, и для интересов Америки это правильно. Расходы это ведь не в пустоту, для кого расходы - а для кого и доходы.
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Судя по теме это Украина защищает Европу, а Трамп зажимает оружие.
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везде сунет свой пятак , как и рашка,
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павел павлов имбик,имбицилла,ты хоть понимаешь,что если бы не США,щас бы ты уже жил в колонии империи зла *********?
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накладе в штани так як це зробив під час конфлікту з іраном
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Ычь! Рыжий проказник!)) Мне мировую гегемонию, а платить давайте поровну.
Понимаю ту половину американцев, которые люто непереваривают Дони. Отталкивающий психотип личности. Таких обычно начинают бить со школы. Поэтому они либо спиваются и рано умирают в нищите, либо закаляются и становятся миллиардерами.
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Ну тут не только США, а уже и Украина тоже... 6 лет как...
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Сотрудничая с иранскими, российскими и прочими террористами, Зеленский умышленно подставляет украинцев под удар.
Нельзя клянчить милостыню у американцев и одновременно приветствовать *****, убивающего украинский народ. Так может делать только предвтель или агент кремля
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Ага, и один из гарантов территориальной целостности Украины, согласно Будапештского меморандума. Европе на заметку.
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Понабирали в нато по обьявлению, теперь жалубтся. Поздно пить боржоми
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