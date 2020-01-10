 США защищают Европу от России, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Вместе с тем, по словам президента США, страны-члены НАТО не хотят увеличивать оборонные расходы и невзлюбили его за соответствующие требования.

"НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (оборонные расходы НАТО. - Ред.) снижаются многие годы, последние 15–18 лет… Я пошел к ним и сказал: ребята, вы должны заплатить. Вы — неплательщики!" - сказал Трамп на предвыборном митинге в Огайо.

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Напомним, в 2020 году оборонные расходы НАТО увеличатся на $130 млрд, а в 2024 году — на $400 млрд по сравнению с 2016 годом.