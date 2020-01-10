 США защищают Европу от России, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Вместе с тем, по словам президента США, страны-члены НАТО не хотят увеличивать оборонные расходы и невзлюбили его за соответствующие требования.
"НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (оборонные расходы НАТО. - Ред.) снижаются многие годы, последние 15–18 лет… Я пошел к ним и сказал: ребята, вы должны заплатить. Вы — неплательщики!" - сказал Трамп на предвыборном митинге в Огайо.
Напомним, в 2020 году оборонные расходы НАТО увеличатся на $130 млрд, а в 2024 году — на $400 млрд по сравнению с 2016 годом.
Хотя.... там никто и никогда просто так ничего не базарит, так шо Доня - ..... друг.
а назови моего погибшего пса - "Вяликий и Муд.рый".? м? чего я тебе как попугай буду чет повторять то?
да, Путин ублюдок, ну и что? да, я его не люблю, т.к. он убил 14000 наших граждан.
кацапня вон до сих пор считает себя освободителем Европы, хотя на самом деле они оккупанты, выгнавшие других оккупантов и заместившие их.
и в 1947 году украинцы получили очередной Голодомор!
поэтому, я не праздную "победу" 9 мая
Понимаю ту половину американцев, которые люто непереваривают Дони. Отталкивающий психотип личности. Таких обычно начинают бить со школы. Поэтому они либо спиваются и рано умирают в нищите, либо закаляются и становятся миллиардерами.
Нельзя клянчить милостыню у американцев и одновременно приветствовать *****, убивающего украинский народ. Так может делать только предвтель или агент кремля