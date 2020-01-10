 На КПВВ "Чонгар" полиция задержала боевика "Самообороны Крыма". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"Полицейские задержали мужчину 8 января на КПВВ "Чонгар". Злоумышленник как раз пытался пересечь административную границу с оккупированным полуостровом Крым", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым.

Следователи вручили задержанному сообщение о подозрении.

"Бывшему боевику инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет", - сообщили в полиции.

9 января Херсонский городской избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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