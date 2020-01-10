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Все про:Крым (22253) оккупация (6892) самооборона (14)

 На КПВВ "Чонгар" полиция задержала боевика "Самообороны Крыма". ФОТО

Сотрудники Национальной полиции на КПВВ "Чонгар" задержали пособника оккупантов, который входил в состав НВФ "Самооборона Крыма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"Полицейские задержали мужчину 8 января на КПВВ "Чонгар". Злоумышленник как раз пытался пересечь административную границу с оккупированным полуостровом Крым", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым.

На КПВВ Чонгар полиция задержала боевика Самообороны Крыма 01

Следователи вручили задержанному сообщение о подозрении.

"Бывшему боевику инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет", - сообщили в полиции.

9 января Херсонский городской избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169123
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский уже готовит обмен в срочном порядке
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За заграном їхала тварина.
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надеюсь при задержании етому чмошнику хорошо надавали люлей?
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Зеленский уже готовит обмен в срочном порядке
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Не успела выйти новость как порохоботы уже кричат о Зеленском! ))) Слава Порошенку! Слава Свинарчукам! Слава порохоботам!
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не успели порохоботы помянуть главЗебила, как его зебельня поет осанну Слава Порошенку! Слава Свинарчукам! Слава порохоботам!
Ну не зебил?
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А у тебя совета ни кто не спрашивал быдло продажное! ))) Иди лизни очко продажному пороху! )))
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Зачем такую еренду постить ? Да еще в первой строчке. Не нужно наших из сибирских лагерей вытаскивать ?
Ну сидят там в Воркуте и в Сыктывкаре - да пес ними ! Пусть сидят ! Мне то на диване за компом харашооооо ! Зато мы тут тем временем с беркутовцев с этих "самооборонцев" будем шкуры снимать и гвозди им под ногти всовывать. Вот прикольно-то будет ! Вот развлекуха ! А те там пусть сидят в Сыктывкаре! Нам главное шкуры поснимать.
Я так понимаю такая у вас логика ?
Для того и отлавливают (отчасти) этих чтобы было на кого менять. И это правильно. И при Порошенко меняли и при Зеленском меняют. Пока наших там сажают по политическим мотивам нам нужно будет пользоваться возможностью обмена.
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А что вы такого увидели в слове "Обмен"? Или вы увидели то, что видит вся Украина после "Великого обме/ана Зеленского". Ну тогда это не ко мне, а к старику Фрейду.
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Как может такое как ты, продажное существо слепое на мозг, рассказывать кому то о зрении?)))
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Не надо лукавить. Язвительность прет из этой фразы "Зеленский уже готовит обмен в срочном порядке". А язвить здесь нечего. И не оправдывайся сейчас. Сотри лучше ту херню, которую написал.
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Язвительность? Вы 95-й квартал пересмотрели?
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надеюсь при задержании етому чмошнику хорошо надавали люлей?
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Странные наказания. Боевику с днр,убивавшему - дают лет пять. Крымскому боевику без убийств- 15. Не то чтобы жалко идиота - на чем идет накрутка.? Не пойму.
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Без убийств ? Пусть докажет, что это не он например убил татарина Решата Аметова.
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так ДНР не аннексировали... а только шестой год хотят..и еще Украина кормит..а Крым аннексировали..уже свершившийся факт ....там и сроки другие..Но радо расстреливать все равно и тех и этих..толку от них все равно ни какого..Там предатедли не нужны а нам саботажники и укро ненавистники
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Молодцы, ребята. Набираем обменный фонд из разного биомусора - будем своих военных и гражданских освобождать как раньше.
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ну это просто ещё до зе не дошла эта инфо-выпустит. Друзей путлера обижать ему нельзя....какаяразница что самооборона Крыма?
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1. онпростостоялнабокпосту
2. онправославный!!!11
3. онбольшенебудетубиватьукраинцев
4. ктонеповерил = очень злой и будет"гореть вечно"
(из выс.тупления адвоката "героя новости")
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а шо юрисдикция какаяразница не распространяется на апалченцав самообороны крыма На КПВВ "Чонгар" поліція затримала бойовика "Самооборони Криму" - Цензор.НЕТ 3670 На КПВВ "Чонгар" поліція затримала бойовика "Самооборони Криму" - Цензор.НЕТ 9923
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