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Все про:колония (344) наркотики (1650) СБУ (14219) Черкасщина (644)

 Сотрудник колонии проносил наркотики заключенным на Черкасщине, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали поставки наркотических средств и психотропных веществ в одноv из учреждений исполнения наказаний Черкасской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что инспектор проносил на территорию колонии наркотики для сбыта заключенным. Правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленника во время очередной попытки перемещения наркотиков в учреждение.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, инспектору сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169121
 
 
 Топ комментарии
 
не ново... и так в каждой колонии, что же вохрам на одну зарплату жить....
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просто удивительная невероятная новость ! а проституток не приводил ? бухло не приносил ? с начальством и сотрудниками сволочь не поделился, вот и слили его.
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Золотой человек. Свободой рисковал,чтобы облегчить страдания несчастных ))
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Золотой человек. Свободой рисковал,чтобы облегчить страдания несчастных ))
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Скоро СБУ будет как КГБ Беларусь заниматься политически неугодными,как там на Московии ...подкинули порошок клиенту и изолировали его Співробітник колонії проносив наркотики ув'язненим на Черкащині, - СБУ - Цензор.НЕТ 5327
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не ново... и так в каждой колонии, что же вохрам на одну зарплату жить....
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Так Баканов уже вернулся из Куршевель?
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просто удивительная невероятная новость ! а проституток не приводил ? бухло не приносил ? с начальством и сотрудниками сволочь не поделился, вот и слили его.
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а вот не верю! он не только приносил, но и проводил аукционы! вот теперь верю.
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а между тем
Новые тарифы на газ,
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.
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"Сенсация" Типа при СССР, охрана не была основным ( если не единственным) поставщиком всего и вся. Человеческая природа не меняется.
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та там на хуторах, наверное, воздухан фирташевского азота даёт приход не хуже любой наркоты ))
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Теперь-то национальная безопасность страны надежно защищена от угроз. Пронос мелкой партии наркоты в зону - это уровень райотдела полиции. Особенно в стране, где есть угроза нацбезопасности как со стороны нескольких государств, где периодически ряд политдеятелей говорит о территориальных претензиях к Украине (РФ, Польша, Венгрия, Румыния), так и со стороны внутренних врагов, на полном серьезе обсуждающих насильственную смену власти. И, если СБУ занимается сбытом мелкой партии наркоты, то, может, стоит их разогнать к херам? Потому что ловить барыг может и простой полицейский.
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Что касается ситуации с заносом наркоты - в Черкассах в каждой маршрутке, на каждом сайте вакансий висит объявление о наборе сотрудников в колонию и СИЗО. Что как бы намекает на охренеть какую нехватку персонала в этих учреждениях. А при нехватке персонала логично снижаются требования к соискателям. Вот и имеем ситуацию, когда туда набирают абы кого. Как и в полицию, кстати. Так что, надо менять условия работы для персонала, иначе у нас СПЕЦСЛУЖБА и дальше будет заниматься тем, что ловит мелкого барыгу в погонах, который несет корабль травы зэкам, чтоб как-то выжить на свою позорную зарплату.
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