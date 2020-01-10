EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1056  31
Материалы по теме:
Все про:Канада (1353) разведка (2247) ракеты (848) самолет (2293) Шевченко Андрей посол (173) крушение (434)

 Украина хочет получить от Канады информацию о возможном сбитии самолета МАУ, - посол Шевченко

Украина стремится получить доступ к канадской разведывательной информации относительно вероятного поражения ракетой самолета МАУ вблизи Тегерана.

Об этом в эфире телеканала СВС заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мне неизвестно об этом (передаче Канадой Украине разведданных о вероятных причинах катастрофы самолета МАУ. - Ред.), но мы бы очень этого хотели. Наш подход заключается в следующем: мы хотим делиться всей имеющейся или полученной в будущем информацией и ожидаем того же от партнеров", - сказал Шевченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - премьер Канады Трюдо. ВИДЕО

Он добавил, что сейчас Украина не имеет информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть зробену Джастином Трюдо заявление о вероятном поражения самолета МАУ иранской ракетой.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Источник: https://censor.net.ua/n3169120
 
   
 Топ комментарии
 
Зелебобский самый позорный президент за всю историю Украины.
 показать весь комментарий
 
ТЫ НАВЕРНОЕ СВОЙ ЯЗЫК УЖЕ СТЁР ОБ ЖОПУ ПОРОХА !!!
 показать весь комментарий
 
После тайной посадки самолёта в Москве с Президентом Украины, Канада всё делает осторожно по отношению к Украине. Україна хоче отримати від Канади інформацію про можливе збиття літака МАУ, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 9494
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 


Volodymyr Viatrovych



«Мовчання ягнят» - українська влада в очах світу.
 показать весь комментарий
 
 
Зелебобский самый позорный президент за всю историю Украины.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ТЫ НАВЕРНОЕ СВОЙ ЯЗЫК УЖЕ СТЁР ОБ ЖОПУ ПОРОХА !!!
 показать весь комментарий
 
 
потому что доказательств потребовал? это конечно позор.
 показать весь комментарий
 
 
информацию о возможном сбитии самолета МАУ
=======================================
ну, да - возможно шо самальот нє сбілі, і он хдє-то лєтаєт
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Про яку інформацію може йти мова?
Піндоси вже назначили "винних" у цій трагедії.
 показать весь комментарий
 
А почемый эксперт Бутусов молчит? Даже Австралия располагает некоторыми сведениями.
 показать весь комментарий
 
 
Все вказує на це.
Особливо те як ці виродки почали таку ж кампанію як і після трагедії малайзійського "Боїнга" на Донбасі. Самі лише фейки від Bellingcat чого варті.
 показать весь комментарий
 
Только не посылайте в Канаду за информацией бубочку, а то он ее по дороге домой потеряет. Это же зеленая ходячая катастрофа. Где он не появляется, там сразу случается какое-то ЧП
 показать весь комментарий
 
 
стрёмная формулировка. с кем "хотят делиться всей имеющейся или полученной в будущем информацией" и кто кому партнёром приходится?
 показать весь комментарий
 
А вот американцы не хотят делиться с преступниками Ираном и россией информацией.
 показать весь комментарий
 
пишут, что впервые за всю свою историю, Украина потребовала доказательство. Вот Пепа всем верил! Україна хоче отримати від Канади інформацію про можливе збиття літака МАУ, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 4239
 показать весь комментарий
 
 
Кому саме? Кацапам по Боінгу? Лікуйтесь від "порохозалежності"
 показать весь комментарий
 
 
у канадцев за горами и морями видимо больше инфомации чем у Украины,
а на самом деле не Канаду надо спрашивать - рыжего,
от хто знает все, шо вообще есть...
 показать весь комментарий
 
Да. Источник информации только один. Президент Трамп
 показать весь комментарий
 
Но, похоже, ракета является единственной логической версией
 показать весь комментарий
 
После тайной посадки самолёта в Москве с Президентом Украины, Канада всё делает осторожно по отношению к Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Цей переліт до москви може навести на думку, що зеленський має гарантії від кримлівського карлика - совпадєній не може бути. У критичний час Бубочка буде евакуйований до Моржовії - він за такий короткий термін стільки для неї зробив корисного, що сцарь вова не може не оцінити такі потуги.
 показать весь комментарий
 
 
но буба же политик мирового уровня? - от нехай ходит и спрашивает... - мо хто и подаст
 показать весь комментарий
 
 
Рф тоже "хотела" что бы ей сдали всю имеющуюся информацию о сбитом над Донбассом самолете. Пусть "неблагонадежные" партнеры подождут ( те которые сольют инфо. РФ и Ирану). Все станет известно в нужное время. Тем паче что канадцев погибло больше всего ( Иран своих "оформит" как мучеников, у них вон в давке полсотни задавили на похоронах и все в "порядке вещей")
 показать весь комментарий
 
Где Канада а где Иран? У нас же там высокопрофессиональная комиссия работает, не смогут различить в крыльях дырки от поражающих элементов?
 показать весь комментарий
 
Может я тебя удивлю но у канадцев может быть хорошая агентурная сеть разведки у иранцев. очень уж много их училось в вузах Канады...в штаты им дрога закрыта...а вербовку студентов никто еще не отменял Україна хоче отримати від Канади інформацію про можливе збиття літака МАУ, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 8613
 показать весь комментарий
 
"Мне неизвестно об этом (передаче Канадой Украине разведданных о вероятных причинах катастрофы самолета МАУ. - Ред.), но мы бы очень этого хотели (С)

Млять, Может просто хотеть это мало? И о таких вещах не на эфире заявляют, шоумены позорные, а следуют процедуре получения разведданых между странами?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх