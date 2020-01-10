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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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 Украина хочет получить от Канады информацию о возможном поражении ракетой самолета МАУ, - посол Шевченко

Украина стремится получить доступ к канадской разведывательной информации относительно вероятного поражения ракетой самолета МАУ вблизи Тегерана.

Об этом в эфире телеканала СВС заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мне неизвестно об этом (передаче Канадой Украине разведданных о вероятных причинах катастрофы самолета МАУ. - Ред.), но мы бы очень этого хотели. Наш подход заключается в следующем: мы хотим делиться всей имеющейся или полученной в будущем информацией и ожидаем того же от партнеров", - сказал Шевченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - премьер Канады Трюдо. ВИДЕО

Он добавил, что сейчас Украина не имеет информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть зробену Джастином Трюдо заявление о вероятном поражения самолета МАУ иранской ракетой.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Источник: https://censor.net.ua/n3169120
 
 
 Топ комментарии
 
Зелебобский самый позорный президент за всю историю Украины.
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После тайной посадки самолёта в Москве с Президентом Украины, Канада всё делает осторожно по отношению к Украине. Україна хоче отримати від Канади інформацію про можливе збиття літака МАУ, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 9494
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Кацап, это твоё хуйло сбило.
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Volodymyr Viatrovych



«Мовчання ягнят» - українська влада в очах світу.
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Зелебобский самый позорный президент за всю историю Украины.
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ТЫ НАВЕРНОЕ СВОЙ ЯЗЫК УЖЕ СТЁР ОБ ЖОПУ ПОРОХА !!!
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потому что доказательств потребовал? это конечно позор.
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не только Украины, а и за всю историю человечества
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информацию о возможном сбитии самолета МАУ
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ну, да - возможно шо самальот нє сбілі, і он хдє-то лєтаєт
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Кацапське лайно, чому ***** ображаєш? Назвав плюгавого пєдофіла якимось путєним😂
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А почемый эксперт Бутусов молчит? Даже Австралия располагает некоторыми сведениями.
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Это пиндосы сбили, падлы!
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Только не посылайте в Канаду за информацией бубочку, а то он ее по дороге домой потеряет. Это же зеленая ходячая катастрофа. Где он не появляется, там сразу случается какое-то ЧП
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стрёмная формулировка. с кем "хотят делиться всей имеющейся или полученной в будущем информацией" и кто кому партнёром приходится?
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А вот американцы не хотят делиться с преступниками Ираном и россией информацией.
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пишут, что впервые за всю свою историю, Украина потребовала доказательство. Вот Пепа всем верил! Україна хоче отримати від Канади інформацію про можливе збиття літака МАУ, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 4239
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Кому саме? Кацапам по Боінгу? Лікуйтесь від "порохозалежності"
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у канадцев за горами и морями видимо больше инфомации чем у Украины,
а на самом деле не Канаду надо спрашивать - рыжего,
от хто знает все, шо вообще есть...
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Да. Источник информации только один. Президент Трамп
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Но, похоже, ракета является единственной логической версией
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После тайной посадки самолёта в Москве с Президентом Украины, Канада всё делает осторожно по отношению к Украине.
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Цей переліт до москви може навести на думку, що зеленський має гарантії від кримлівського карлика - совпадєній не може бути. У критичний час Бубочка буде евакуйований до Моржовії - він за такий короткий термін стільки для неї зробив корисного, що сцарь вова не може не оцінити такі потуги.
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но буба же политик мирового уровня? - от нехай ходит и спрашивает... - мо хто и подаст
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Рф тоже "хотела" что бы ей сдали всю имеющуюся информацию о сбитом над Донбассом самолете. Пусть "неблагонадежные" партнеры подождут ( те которые сольют инфо. РФ и Ирану). Все станет известно в нужное время. Тем паче что канадцев погибло больше всего ( Иран своих "оформит" как мучеников, у них вон в давке полсотни задавили на похоронах и все в "порядке вещей")
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В кацапів багата фантазія . По МН17 в них ходило десь біля 15 версій , в яких головний винуватець катастрофи лише Україна .
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Где Канада а где Иран? У нас же там высокопрофессиональная комиссия работает, не смогут различить в крыльях дырки от поражающих элементов?
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Может я тебя удивлю но у канадцев может быть хорошая агентурная сеть разведки у иранцев. очень уж много их училось в вузах Канады...в штаты им дрога закрыта...а вербовку студентов никто еще не отменял Україна хоче отримати від Канади інформацію про можливе збиття літака МАУ, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 8613
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Да я все это прекрасно понимаю. Наша комиссия там уже сутки работает, нормальный спец уже по виду обломков выдал бы вероятную причину на 99%, и доложил. Но или туда клоунов из квартала отправили, или Президент бздит сказать правду.
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буває по різному. Буває, що навіть виклавши всі уламки , провівши експертизи і дослідивши СОК не можуть визначити причину. Але думаю що у експертів є ключева версія
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Версия....Фраза "Какие ваши доказательства.." знакома ? Блин, надо было мера Гениченска уговорить в президенты балотироваться...
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наши докази поки що ...це фото та відео з інету, а також досвід, логіка, здоровий глузд та інтуіція. Май же те саме що привело капітана Данко до Роставелі
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"Мне неизвестно об этом (передаче Канадой Украине разведданных о вероятных причинах катастрофы самолета МАУ. - Ред.), но мы бы очень этого хотели (С)

Млять, Может просто хотеть это мало? И о таких вещах не на эфире заявляют, шоумены позорные, а следуют процедуре получения разведданых между странами?
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А для чого Україні ця інформація? З якою метою посол цікавиться? Та чи дійсно він хоче цю інформацію отримати??
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Всем надо понимать, ничтожность вероятности совпадения того, что в одну и ту же ночь была иранская ракетная атака на базы США и того что пассажирский самолет сам по себе сломался и упал.
Это при том, что очень много лет там самолеты не падали.
После своей атаки иранцы были в большом напряжении, ожидая возможной ответки США, и сгоряча что то не то сделали.
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а їм нічого робити і не потрібно . Якщо там стояв для захисту аеродрому російський ТОР то він пускає ракети сам.... В АВТОМАТІ! тобто ТОР у бойовому режимі сам контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнан системою "свій чужий". те що Боїнг впав не від пожежі одного движка було зрозуміло всім відразу. Боінг НЕ падає за лічені секунди від пожежі двіжка. Коли у 1983 Осіпович збивав південнокорейський Боінг біля Сахаліну, він випустив з Су-15 2( ДВІ) ракети р-98 , а це ракети середній дальності по 40 кг. в БЧ ...і Боїнг з ешелону падав ще 12 (ДВАНАДЦЯТЬ) хвилин! судячи що візуально на фото , які в інеті движки не розвалені, і навіть не мають явних ознак горіння,це був навіть не ПЗРК, а їмовірне як раз ЗРК ...можливо саме російський ЗРК ТОР, який має не теплову а раділокаційну головку наведення...і ракета попала не в двигун...а пошкодила фюзеляж і крила з баками...які і горіли..тому і зв*язку не було...Ірану давно треба не клєїти дурня а визнати явне
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а от літаки в т.ч. українськи там падали досить часто
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Возможно, Иран преднамеренно сбил самолет, чтобы отвлечь на это внимание. Чтобы США не думали об ответке.
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Если комплекс Тор включали на излучение - это легко засечь сверху спутником...
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Так про это и сказали США, Канада и Австралия, но наши пока думают, и правильно, это ведь не по Шеремету пресс конференции устраивать...
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Скажіть,будь ласка,а хто то збив наш літак?..Ми нічого не зробим,просто будемо знати і мовчати в тряпочку...
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всё правильно делают
Трюдо сказал, что есть разведданные.
Нужно их официально получить от Канады.
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