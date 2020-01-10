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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:авиакатастрофа (1183) Зеленский (4220) Иран (662) МАУ (112)

 Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не подтверждена, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что украинским специалистам будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования по факту крушения самолета МАУ в Иране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу. Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями", - заявил глава государства.

По его словам, версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной.

"Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - подчеркнул он.

Также Зеленский сообщил, что днем будет разговаривать о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео.

"Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любые политические мотивы", - подытожил Зеленский.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не подтверждена, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169118
 
   
 Топ комментарии
 
И по украинской традиции выбрали клоуна.
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Чому ти мовчиш ЩО робив Віслюк в Москві по дорозі з Оману?
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Та, фиг бы они тогда вернулись, они за это время и так бабла срубили, что внукам хватит
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Бубочке позвонили с оманы и дали инструкцию...
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Все верно.Нужны 100 процентные доказательства.Потом с этими доказательствами идти в международные суды.Требовать от Ирана выплат,привлекать к ответсвенности причастных лиц.А какой другой выход?В отместку сбить Иранский самолёт?
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можно было бы проговорить в одной тональности с союзниками - пока они еще есть..
бо потом будет только :"Дорогие товарищи! Идя навстречу решениям..Наша многонациональная..Мирового империализма с его флагманом - США.." и т.п. муйня по двум каналам ТВ..
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опять Украина в центре внимания... (и не в радостном свете)
геополитика вмешивается во все и особенно в расследование трагедии и поиск виновного...
тут главное шоумену слезть с трибуны и не поддерживая ни одну из версий дождаться итогов расследования... нейтральных спецов...а не политтехнологов.!!!
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мда... а как с Рабошапкой и Аваковым брифинги без доказательств устраивать, так тут вопросов не возникает...
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так и я за то...
не пиарится...а пахать...пахать на имидж страны (опохабленный когда-то им лично) и имидж поста Президента Украины (опохабленного им сейчас)
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Отакої, бубочкіна розвідка, напевно у вигляді пьяного бакланова, краща за розвідку країн членів НАТО. Зельониє прохвесіонали не знають собі рівних.
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Зеленский (и в его лице Украина) что бы не обидеть "братские" РФ и Иран, уверенно заняли позу "страуса за роялем". Не только США ( что можно было бы воспринять по разному), но и Канада , Австралия заявили что имеют данные что самолет был сбит иранскими ПВО оснащенными ракетами ( если и не инструкторами) РФ.. Помните мультики от Путина где он хвалился ракетами с непредсказуемой траекторией, вот оно и полетело не весть куда.( до Воронежа не достало, но украинский самолет вероятно сбили). Иран и Рф по старой проверенной привычке уйдут в отказку, или скажут что это провокация США и Украины ( с заранее погруженными трупами, украинским истребителем и.т.п.)
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Ужость какой, Зеленский вместо того чтобы через 2 дня после катастрофы уже объявить виновных - ждет доказательств и результатов официального расследования. Вот это зрадун прокремлевский.
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Як він через 2 дні назве винних, якщо він аж через добу після катастрофи в Україну прилетів? Дай йому час прийти в себе від розуміння того, що він став доларовим міліардером.
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та ладно. ты ж весь такой радостный тут плясал, когда твой бубочка Кузьменко, Антоненко и Дугарь в прямом эфире преступниками называл. а тут вдруг "ждет доказательств и результатов официального расследования". отпустила умственная болячка шоле?
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Предполагаемые убийцы были задержаны - где он кого назвал преступниками?
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Петьок слился как обычно, ничего нового.
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ну как больному на голову доказать, что он больной на голову?
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А який суд визнав їх вбивцями? Те, що прогнусавила та зелена Шмаркля це ще не суд. І безпідставно називати людей вбивцями це вже посадовий злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність
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Прекратите врать.
Никто ОФИЦИАЛЬНО не называл их преступниками. Это может сделать только суд.
Суда не было.
Им пока только предъявлено обвинение. Идет расследование, до завершения которого они взяты под стражу.
Какие проблемы?
Есть нарушения закона?
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Ещё раз повторяю людям, перекушавшим шоколада. Зеленский официальный руководитель государства.
Права на безответственный треп, как у номерных андерсенов, у него нет.
Пока нет даже расшифровки черных ящиков.
Нет выводов международной комиссии по расследованию.
Нет заключения ICAO.
Что сегодня вообще можно утверждать?
Ничего.
Можно только строить предположения.
Именно поэтому Зеленский вынужден применять крайне обтекаемые формулировки.
Андерсонам это не нравится. Им хочется, чтобы Зеленский прямо указал на Иран, как виновника катастрофы.
А на каком основании, позвольте спросить? Потому что кто-то что-то сказал?
Так не делается в международных отношениях.
Надо дождаться конца официального расследования, получить на руки неопровержимые факты, а уже после этого что-то конкретно предъявлять Ирану.
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"Права на безответственный треп, как у номерных андерсенов, у него нет."
не напомнишь, чего его в Штатах Моникой прозвали?
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В Штатах?
Или в шоколадном сообществе?
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На недельку на Оман улетатет наш Вован.
Только в море окунулся, МАУ в землю ******ся.
Раньше лайнеры летали, когда Зеля жег в "квартале".
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Ну, порохоботики, надежда еще есть! Может все таки не ваши друзья в образе куйла и хомейни сбили наш аборт, а КАЛАМОЙСКИЙ - КУКЛАВОД ЗЕЛЁНОЙ ПЛЕСЕНИ МАТОРЫ не ПРАВЕРИЛ!!!
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Главное, чтобы тебя ГАВНО ЗЕленое гинеколог ПРАВЕРИЛ, на предмет отсутствия половых признаков.
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Этот оманский осел вчера по всем каналам пиарился на костях...с грустной мордой...с оманским загаром...
Сегодня продолжает..
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Цинік і лицемір цей зелений шут!Боже,яке ж воно Убоге і Ущербне,зелений Не лох.
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"Ценность человеческой жизни выше за любые политические мотивы" - об этом ты тоже думал ОМАНСКИЙ БАРЫГА, когда отпускал по приказу ***** на все четыре стороны убийц Небесной Сотни и Харьковских патриотов, включая пятнадцатилетнего паренька Дани!!!!!!!

Источник: https://censor.net.ua/n3169118
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Збиття іранцями українського літака підтвердили голови держав чи урядів США, Канади, Великобританії та Австралії.
Але Моніка чекає підтверджень тільки з настоящої столиці: з Москви.
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Версия ,о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня рашистами не подтверждена, а посему определенного нечего сказать - Зеленский
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Поясніть цьому чуваку, що більшість "політичних мотивів" - це людські життя. Наприклад, у ***** - політичний мотив захопити Україну, відстояти свою державу можна тільки ціною життів. Якщо хтось не віддасть своє життя (найбільшу цінність), то хтось не буде презедентом країни (бажання бути презедентом - політичний мотив).
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Он там с Ираном торгуется, что ли?

Уже есть видео попадания ракеты в самолёт.
Уже Трамп сказал, что наш самолёт сбили ракетой.
Уже Трюдо сказал, что наш самолёт сбили ракетой.

Но наша бубочка - не Трамп и не Трюдо! Он в эти ваши экспромты не верит! Ему нужен четкий сценарий, продакшн, дубль, ещё дубль, а покажи, как я получился? Нет, надо переснимать, у меня тут подбородок недостаточно мужественен. Кто писал сценарий? Кто это писал, я вас спрашиваю? Что это за слово? А вот это? А значит оно что? А ударение где?

Падажите, он обязательно что-то скажет. Как только с локацией для записи разберётся, нужна ж трагическая пробежка, с орбитрека не снимешь, тут нужны дубы-великаны и чтобы осинки на фоне трепетно шелестели. Как нет листьев? Приклеить! Срочно! Где костюмер? Почему мой гольфик не отглажен? Нация ждёт обращение своего отца к народу! У нас осталось часов 15-17, поспешим, да. Дорожка, где моя дорожка?..
Алла Комарова
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Ну так говорили же, парень еще та...ну, что ты написал - так не верили! И шо, проверили? А государства уже таки и нет. Еще немного порулит и страны не будет. Этого хотели?
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я, по моему, ещё и ругался на тебя когда-то...

я тоже думаю что уже фсё - "приплыли"...
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В споре рождается истина. Я не обижаюсь на критику, уважаю чужое мнение но отстаиваю свое. Единственное - не спорю с неадекватами. Как сказал знакомый психиатр "Сема, это не твое, это мой хлеб".
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иногда лучше молчать..
Только один Зе сомневается
т.е. работает по инструкции ********** марионетка-Фуйло
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Вже і США і Канада і Австралія заявляють про збиття боїнгу російськими ракетами. І СNN і Bellingcat це підтверджують, а през-Зе-бздент все спростовує :"їхтамнєт"
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Це не президент а агент мордора,згадайте одразу через кiлька годин пicля збиття посольство вiдкинули ймовiрнicть терактiв а потiм вiдредактували,був дзвiнок вiд Зе?,на яких пiдставах вони вирiшують i роблять такi висновки? Бо Iран це союзник кацапiв,а це своi для Зебiла
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Ну оно же вам на НГ прямо сказало....
КАКАЯ РАЗНИЦА!?))))

И этот посыл касается ВСЕГО!
КАКАЯ РАЗНИЦА?
Украинцы вы или малороссы....
Живы ли вы или уже нет...
Есть у вас земля или нет...
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Зебил погибли люди все сходится что сбил Иран,так почему ты зеленая тварь отбеливаеш Иран,так же как и Мордор,спасая от развала газпром,Цемаха бо боингу,От морского трибунала,не называкш Мордор агрессором,поздравляеш Пуйла убийцу украинцев с новым годом
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Зє!біл упиратимеця навіть після того як айятоли признають ракетний удар
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Мабуть Вовік хоче всіх примирити і взяти провину на себе(на українців). Мов би це літак був несправний. Вовік - миротворець(сраний)
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не зря зебил тайно встречался с мокшанскими посланцами в омане, ой не зря.
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