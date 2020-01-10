 Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не подтверждена, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу. Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями", - заявил глава государства.

По его словам, версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной.

"Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - подчеркнул он.

Также Зеленский сообщил, что днем будет разговаривать о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео.

"Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любые политические мотивы", - подытожил Зеленский.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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