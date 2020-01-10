 Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не подтверждена, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу. Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями", - заявил глава государства.
По его словам, версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной.
"Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - подчеркнул он.
Также Зеленский сообщил, что днем будет разговаривать о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео.
"Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любые политические мотивы", - подытожил Зеленский.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
бо потом будет только :"Дорогие товарищи! Идя навстречу решениям..Наша многонациональная..Мирового империализма с его флагманом - США.." и т.п. муйня по двум каналам ТВ..
геополитика вмешивается во все и особенно в расследование трагедии и поиск виновного...
тут главное шоумену слезть с трибуны и не поддерживая ни одну из версий дождаться итогов расследования... нейтральных спецов...а не политтехнологов.!!!
не пиарится...а пахать...пахать на имидж страны (опохабленный когда-то им лично) и имидж поста Президента Украины (опохабленного им сейчас)
Никто ОФИЦИАЛЬНО не называл их преступниками. Это может сделать только суд.
Суда не было.
Им пока только предъявлено обвинение. Идет расследование, до завершения которого они взяты под стражу.
Какие проблемы?
Есть нарушения закона?
Права на безответственный треп, как у номерных андерсенов, у него нет.
Пока нет даже расшифровки черных ящиков.
Нет выводов международной комиссии по расследованию.
Нет заключения ICAO.
Что сегодня вообще можно утверждать?
Ничего.
Можно только строить предположения.
Именно поэтому Зеленский вынужден применять крайне обтекаемые формулировки.
Андерсонам это не нравится. Им хочется, чтобы Зеленский прямо указал на Иран, как виновника катастрофы.
А на каком основании, позвольте спросить? Потому что кто-то что-то сказал?
Так не делается в международных отношениях.
Надо дождаться конца официального расследования, получить на руки неопровержимые факты, а уже после этого что-то конкретно предъявлять Ирану.
не напомнишь, чего его в Штатах Моникой прозвали?
Или в шоколадном сообществе?
Только в море окунулся, МАУ в землю ******ся.
Раньше лайнеры летали, когда Зеля жег в "квартале".
Сегодня продолжает..
Источник: https://censor.net.ua/n3169118
Але Моніка чекає підтверджень тільки з настоящої столиці: з Москви.
Уже есть видео попадания ракеты в самолёт.
Уже Трамп сказал, что наш самолёт сбили ракетой.
Уже Трюдо сказал, что наш самолёт сбили ракетой.
Но наша бубочка - не Трамп и не Трюдо! Он в эти ваши экспромты не верит! Ему нужен четкий сценарий, продакшн, дубль, ещё дубль, а покажи, как я получился? Нет, надо переснимать, у меня тут подбородок недостаточно мужественен. Кто писал сценарий? Кто это писал, я вас спрашиваю? Что это за слово? А вот это? А значит оно что? А ударение где?
Падажите, он обязательно что-то скажет. Как только с локацией для записи разберётся, нужна ж трагическая пробежка, с орбитрека не снимешь, тут нужны дубы-великаны и чтобы осинки на фоне трепетно шелестели. Как нет листьев? Приклеить! Срочно! Где костюмер? Почему мой гольфик не отглажен? Нация ждёт обращение своего отца к народу! У нас осталось часов 15-17, поспешим, да. Дорожка, где моя дорожка?..
Алла Комарова
я тоже думаю что уже фсё - "приплыли"...
Только один Зе сомневается
т.е. работает по инструкции ********** марионетка-Фуйло
КАКАЯ РАЗНИЦА!?))))
И этот посыл касается ВСЕГО!
КАКАЯ РАЗНИЦА?
Украинцы вы или малороссы....
Живы ли вы или уже нет...
Есть у вас земля или нет...