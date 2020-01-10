 Версия о ракетном ударе по Boeing - психологическая операция США, - Иран

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Press TV".
Иран отклоняет обвинения в том, что самолет МАУ был сбит силами его ПВО.
"К сожалению, психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает его сознательно и неосознанно, добавляет горя семьям погибших и преследует определенные цели, распространяя подобные заблуждения", - заявил Али Рабии.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Зараз вам Bellingcat нафотошопить їх стільки що вистачить на два "розслідування".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Press TV".
Иран отклоняет обвинения в том, что самолет МАУ был сбит силами его ПВО.
"К сожалению, психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает его сознательно и неосознанно, добавляет горя семьям погибших и преследует определенные цели, распространяя подобные заблуждения", - заявил Али Рабии. Источник: https://censor.net.ua/n3169116\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Да ну? Извиняйся, поп, то есть фанатик! Они еще скажут что это Аллах сбил самолет, а земля - плоская. Поехавшие там они или как?
Може бути що це навіть - недолуга спроба приховати свій злочин.
Адже піндоси також могли збити цього літака, прийнявши його за іранську ракету.
а сам сотрудничает с Россией, которая грозит Америке ядерным пеплом.
чего молчит какаяразницаоманская....
а райотдел полиции далеко продвинулся в расследовании...... шуты *****.....
И вот тут выстраивается цепочка: малазийский Боинг на Донбассе, российский Ил в Латакии и теперь - украинский Боинг в Тегеране. Российская система автоматического дежурства не умеет различать цели и лупит по чему попало. И похоже на то, что это - общая болезнь алгоритма выбора цели, поскольку все три самолета были сбиты разными системами ПВО российского производства.
А вот тут речь уже идет не о миллиарде компенсации, а о миллиардах, которые РФ надеется получить от сбыта своих систем ПВО. Если наша версия окажется верной и найдет свое подтверждение, то окажется, что российские системы ПВО просто нельзя эксплуатировать в таком режиме, поскольку они лупят по кому попало!
Казалось бы, иранцам можно было бы объявить об этом, да еще и международных экспертов пригласить, мол - вот нам поставили эту игрушку и сказали, что она отличает гражданский аэроплан от истребителя, но эта чертова шарманка завалила пассажирский самолет. В этом случае, Москва не только лишится контрактов на «высокотехнологичные вооружения», но будет выплачивать компенсации по обоим этим самолетам, а все ее игрушки ПВО будут признаны токсичными и запрещенными к применению. Кто их уже купил - начнут возвращать взад и требовать вернуть деньги.
Мог бы Иран такое сделать? Легко. Но не делает и Москва это знает. Теперь бородатые будут держать путина за причинное место и тот будет послушным мальчиком. Вот поэтому лучше рассказывать о поломанном двигателе. В таком случае, понятно то, почему это делают иранцы, а почему им подпевают наши, оставим этот вопрос без ответа. Каждый его найдет самостоятельно.
https://defence-line.org/2020/01/boing-2-rossijskij-sled-chast-3/
Піндоси вже призначили винних, як і у випадку з малайзійським "Боїнгом" на Донбасі.
вполне возможно что Иран и прав пишет он....
Песков всё время на виду, а она пропала и молчит, словно спермы в рот набрала.