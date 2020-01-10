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Все про:Венгрия (871) Госпогранслужба (3587) контрабанда (1900) телефон (210)

 Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Попытку незаконного перемещения из Венгрии крупной партии мобильных телефонов предотвратили вчера пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

По данным ведомства, при осуществлении углубленного осмотра микроавтобуса марки "Фольксваген", на котором на въезд в Украину через пункт пропуска "Вилок" следовал 28-летний украинец, пограничники совместно с таможенниками обнаружили тайник со смартфонами. В частности в конструктивных полостях и под обшивкой транспортного средства гражданин перевозил 257 гаджетов.

В настоящее время все телефоны у украинца изъяли. Также мужчина лишился и своего микроавтобуса.

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Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 01
Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 02
Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 03
Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 04
Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 05
Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 06
Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 07

Источник: https://censor.net.ua/n3169113
 
 
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какой смысл в такой контабанде, если это заказывается с алиэкспресс???
В Европу почти всегда приходит без таможенных сборов.
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мы Европа? оттого и вез что мы не слишком Европа. и да - налог нужно было заплатить.
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Понятно. В Германии тоже довольно досаждающая таможня, а вот в Британии пока не сталкивался.
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та оно так, но в Германии и довольно хорошие дороги.
у нас только акцизы с бензина, писало чет шо 90млрд. в год, гривен. они типо идут "на ремонт дорог"..... тьху, а маємо..... те що маємо

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импортировал себе в Бpитании с гонконга и китая электонику по 500£. Пришло, как из соседнего магазина. В Германии пришлось бы понервничать и еще в очереди отстоять, чтобы подати оплатить.
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а, ок.
но то шо в новости - коммерчествование(о как написал то))), а следовательно налог нужно заплатить.
И сумма шо без налога, у нас вроде 500 евро, а на Рашке 1000, или х.з., потому что забыл как тут читал в новостях.
ну короче на Рашке даже больше, то есть может местами поменять нужно суммы то. два сапога пара блин
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а зачем?
я дед блин нафиг, 94 года, какой налог или гаджеты то? у меня пенсия 30тыщ(копеек)
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В настоящее время все телефоны у украинца изъяли. Также мужчина лишился и своего микроавтобуса. Источник: https://censor.net.ua/n3169113\\\\\\\\\\

жесть. а Насиров например - судится, и вроде в выигрыше.
ясно шо наказывать надо за правонарушение, но б*же, это ведь земля и небо. чудак лишился своего "вагена" за гаджеты, а укравший миллиард ..... судится!
ну вот как так то?
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Рыги смеялись,
смеялись и ПЕСы -
вот украинци -
лохи, балбесы.


Платят налоги,
не платят налоги
- мы всё pавно
на таможне - как боги!
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ПРЕСТУПНИКА ПОЙМАЛИ!!! а нечего без крыши контрабасить!!!
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