 Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
По данным ведомства, при осуществлении углубленного осмотра микроавтобуса марки "Фольксваген", на котором на въезд в Украину через пункт пропуска "Вилок" следовал 28-летний украинец, пограничники совместно с таможенниками обнаружили тайник со смартфонами. В частности в конструктивных полостях и под обшивкой транспортного средства гражданин перевозил 257 гаджетов.
В настоящее время все телефоны у украинца изъяли. Также мужчина лишился и своего микроавтобуса.
В Европу почти всегда приходит без таможенных сборов.
у нас только акцизы с бензина, писало чет шо 90млрд. в год, гривен. они типо идут "на ремонт дорог"..... тьху, а маємо..... те що маємо
но то шо в новости - коммерчествование(о как написал то))), а следовательно налог нужно заплатить.
И сумма шо без налога, у нас вроде 500 евро, а на Рашке 1000, или х.з., потому что забыл как тут читал в новостях.
ну короче на Рашке даже больше, то есть может местами поменять нужно суммы то. два сапога пара блин
я дед блин нафиг, 94 года, какой налог или гаджеты то? у меня пенсия 30тыщ(копеек)
жесть. а Насиров например - судится, и вроде в выигрыше.
ясно шо наказывать надо за правонарушение, но б*же, это ведь земля и небо. чудак лишился своего "вагена" за гаджеты, а укравший миллиард ..... судится!
ну вот как так то?
смеялись и ПЕСы -
вот украинци -
лохи, балбесы.
Платят налоги,
не платят налоги
- мы всё pавно
на таможне - как боги!