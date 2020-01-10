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 США получили официальное уведомление от Ирана о катастрофе самолета МАУ и примут участие в расследовании, - Национальное управление по безопасности на транспорте

Представлять США будут специалисты компании Boeing и Национального управления США по безопасности на транспорте.

Национальное управление США по безопасности на транспорте (NTSB) получило официальное уведомление от Ирана об авиакатастрофе украинского самолета и примет участие в расследовании инцидента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

В NTSB указали, что назначили уполномоченного представителя для проведения расследования.

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"Управление продолжает отслеживать ситуацию с крушением самолета и оценивать уровень своего участия в расследовании", − цитирует издание заявление NTSB.

Корпорация Boeing выразила готовность оказать содействие ведомству в расследовании крушения лайнера МАУ. При этом в компании не пояснили, готовятся ли ее специалисты к отправке в Иран.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169112
 
 
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Думаю там расследовать уже нечего. ФСБ уже зачистили улики и теперь Иран будет гнуть как кацапы им сказали "вы все врёти, ихтамнет, ТОР не наш"
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Окажется что это кацапские ихтамнеты, друга зеленскго ***** стреляли.
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Иран с США воюют, как мы с русскими, постреляли-пригласили....что в мире творится????
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У персов, скорее всего, пошёл "беспредел" - одни хотят "оставить всё, как есть...", другие - выхода "из задницы"... И вот эта "дерготня" - "стой там, иди сюда!!!..." и привела к подобному...
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