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Все про:ДТП (5970) Львов (3586) Нацполиция (10709)

 В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке во Львове погибла трехлетняя девочка, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате ДТП, которое произошло 9 января в 15:20 на перекрестке улиц Пасечная и Медовой Пещеры во Львове, погибла 3-летняя девочка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение двух автомобилей - "Фольксваген Транспортер", которым управлял 21-летний львовянин, и "Фольксваген Пассат" под управлением 31-летнего жителя Львова.

В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке во Львове погибла трехлетняя девочка, - полиция 01

От полученных травм на месте происшествия погибла 3-летняя девочка, которая находилась в салоне легковушки. Кроме того, за медицинской помощью обратились трое участников ДТП, диагнозы уточняются.

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В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке во Львове погибла трехлетняя девочка, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник: https://censor.net.ua/n3169109
 
 
 Топ комментарии
 
Педролюби мають проблеми насамперед зі своєю головою. І в цю новину віслюка оманського пхають.
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Ми вcі маємо проблеми! Через віслюка оманського! Дитину шкода...Співчуваю.
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Випий пігулку та заспокійся!
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какая скорость была у бусика? так расфигачить легковушку... х.з. как они там ездят, но спешка никого не довела еще до чего-то хорошего... теперь проблемы имеет как бусист, так и папа ребенка.
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Во Львове дорожные знаки устанавливают таким образом, что бы водитель даже не догадывался о запрете поворота, выезда, разворота.
А там уже дежурят доблестные патрульные с стригут купоны.
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ну так они же христиане, а христианин такого не сделает, ибо - Очень Бобрый(!!1111)
(молится, целует мощи)
и не нужно наговаривать на грекославных правокатоликов!!111(молится, воскуряет фимиамы)
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Мент заявил, что, если бы ты ехал со стороны центра, а не окраины, то увидел бы, что на этой клумбе нет разворота, а разрешен только поворот направо.
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Ми вcі маємо проблеми! Через віслюка оманського! Дитину шкода...Співчуваю.
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Педролюби мають проблеми насамперед зі своєю головою. І в цю новину віслюка оманського пхають.
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Пассат на тротуаре... Это его так отбросило?
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Украину надо накормить евробляхами по миллиону в год.Аварий станет на миллион меньше а то и на 5 миллионов.
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Когда же заработает закон о детских креслах?
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При боковом ударе детское кресло только навредит.
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при таком боковом ударе никакое кресло не спасет
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Я знаю дуже добре те перехрестя і здивований, що там багато років не було аварії. Люди повертають наліво часто ще дотого як на центральній Пасічній вмикається червоне світло. Хтось проскакував той світлофор, щоб встигнути до появи червоного - і так виглядає, що цей хтось їхав на WP.
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Немає У Львові вулиці Мєдовай пєЩєри ! Є вул. Медової ПеЧери!!!
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