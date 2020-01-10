 Гончарук и посол Великобритании Симонс обсудили заключение нового Соглашения о сотрудничестве между странами после Brexit

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
Прежде всего, премьер-министр Украины выразил соболезнования гражданам Великобритании, которые потеряли родных и друзей в авиакатастрофе самолета МАУ, которая произошла 8 января вблизи Тегерана. Госпожа Посол заверила, что Великобритания готова предоставить Украине необходимую помощь в надлежащем расследовании авиакатастрофы.
Первым вопросом, который обсуждался на встрече, было заключение нового Соглашения между Украиной и Великобританией о политическом и торговом сотрудничестве после выхода Великобритании из ЕС.
"Мы ожидаем подписания Соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 мы достигли договоренностей относительно положений торговой части Соглашения. Проведение переговоров по политической части Соглашения мы ожидаем уже 14-15 января ", - сказал Гончарук.
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Далее глава украинского правительства обсудил с госпожой послом упрощение визового режима для украинцев: "Украина достигла либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это - больной вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем разработать пути либерализации соответствующих визовых условий".
Гончарук также поднял вопрос содействия со стороны Великобритании получения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Госпожа Посол ответила, что Великобритания инициирует обсуждение этого вопроса в рамках Альянса.
Стороны также обсудили сферы, в которых государства могут сотрудничать, в частности в части предоставления Великобританией технической помощи. Такие сферы включают реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины, налоговую и таможенную реформы, усиление правительственных стратегических коммуникаций, реформу системы здравоохранения, антикоррупционную реформу и проект "Государство в смартфоне".
они там поехавшие, или реально туда Лавров "муку" завозит? Садить бы на 15 лет, если дурак высрал - и не ответил за базар, падла.
ну просто як можна бути таким.... я вже думаю шо вони спеціально таке роблять, таке неподобство. он, Мендель висрала шо през - срочьна вазвращяєцца, а журніки злАпали го шо він наклав на "срочьность".... тьху, ну шо за люди..... добре шо не ходив на вибори, а то би чув себе лохом)
а я і так лох(шо тут "живу" )
За что нам такое наказание на все 5 лет???
Це був чистої води популізм. Вилився він у гігантську кров і у великі негаразди протягом всієї подальшої історії, у якісь дикості. Вони такі ж як ми, просто вони жителі півдня, просто гарячіші, просто їм не потрібно свободу давати. Вони будуть щасливі також з нами, як були у радянському союзі щасливими. Зайвих смертей і трагедій їм не потрібно.
З нами згодяться. Скажуть "Що за Україна? Яка? Де вона? Вона недавно… Ось придумали. Стали мову вигадувати. Дикості якісь… Над нами весь світ сміється. Нам незручно за ближніх своїх, які Чорне море, на їхню думку, викопали. Жителі півдня. Що ж тут скажеш". Видання наголошує, що в іншій ситуації годі було й звертати увагу "на цей брєд Охлобистіна".
Але він був озвучений на "православному" каналі під наглядом Малофєєва - людини, далеко не чужій Кремлю та оточенню патріарха Кирила, яка є ідеологом і реалізатором різноманітних провокацій.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/351300-hodnoji_svobodi_ukrajintsjam_ohlobistin_zajaviv_shcho_ponjattja_pro_ukrajinu_potribno_usunuti
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