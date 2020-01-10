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Все про:Иран (662) Конгресс США (534) резолюция (272) США (16019) Трамп (2738)

 Палата представителей США поддержала ограничение военных полномочий Трампа в отношении Ирана

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе голосования большинство законодателей поддержало резолюцию, которая предписывает президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением".

Принятый документ не имеет силы закона и не будет направлен на подпись президенту в случае принятия Сенатом.

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Ранее спикер Палаты представителей заявила, что у членов Конгресса есть серьезные опасения по поводу решения администрации президента начать военные действия против Ирана и отсутствия у нее стратегии продвижения вперед.

"На прошлой неделе администрация Трампа провела провокационный и непропорциональный военный авиаудар по высокопоставленным иранским военным чиновникам. Администрация приняла это решение, не посоветовавшись с Конгрессом. Эта акция поставила под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, рискуя вызвать серьезную эскалацию напряженности в отношениях с Ираном. С тех пор президент ясно дал понять, что у него нет последовательной стратегии по обеспечению безопасности американского народа, достижению деэскалации отношений с Ираном и обеспечению стабильности в регионе", - подчеркнула спикер.

Источник: https://censor.net.ua/n3169101
 
 
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ця фізична і моральна потвора завдала людській цивілівзації страшенної шкоди
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Імпічмент Трампу, а ще краще в дурку цього "слугу народу". І чим швидше, тим краще. Буде там на пару з Монікою Оманською дуетом на роялі грати та сусідів по палаті розважатимуть
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Леваки, толерасты и трусы таки погубят Америку...., да...
Вот где та воинственная Америка смелых и сильных людей... которой она была когда то?
Стыдно читать...

"На прошлой неделе администрация Трампа провела провокационный и непропорциональный военный авиаудар по высокопоставленным иранским военным чиновникам. Администрация приняла это решение, не посоветовавшись с Конгрессом. Источник: https://censor.net.ua/n3169101
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