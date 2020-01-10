 Bellingcat установила возможное место запуска ракеты по самолету МАУ - это секретная база IRSG. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил один из расследователей группы Bellingcat Кристо Грозев в своем Twitter.

"Попытался вычислить возможное место запуска. Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - отметил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Самолет МАУ в Иране сбили двумя ракетами российского производства, - CNN



Фото: Twitter/Грозев

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследование катастрофы будет проведено по правилам ИКАО - к нему допустят "Вoeing" и МАУ, - Иран

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.