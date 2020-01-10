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 Bellingcat установила возможное место запуска ракеты по самолету МАУ - это секретная база IRSG. ФОТО

Ракета, которая могла сбить пассажирский лайнер авиакомпании МАУ в Иране, возможно, была выпущена с секретной иранской военной базы IRSG.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил один из расследователей группы Bellingcat Кристо Грозев в своем Twitter.

"Попытался вычислить возможное место запуска. Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - отметил он.

Bellingcat установила возможное место запуска ракеты по самолету МАУ - это секретная база IRSG 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Самолет МАУ в Иране сбили двумя ракетами российского производства, - CNN

Bellingcat установила возможное место запуска ракеты по самолету МАУ - это секретная база IRSG 02
Фото: Twitter/Грозев

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Bellingcat установила возможное место запуска ракеты по самолету МАУ - это секретная база IRSG 03

Источник: https://censor.net.ua/n3169100
 
 
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Надеюсь канадцы такое на тормозах не спустят. Американцев нет, а на бесхребетную Европу надежд вообще нет.
На нашего Дужедякула я вообще молчу!
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Запустили з кремля. Важливо не звідки злетіла ракета. Важливо, хто керував.
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Не исключено, что ПВОшники, запускавшие ракеты, там были из козломордии.
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одно не понятно как с бармалеев спрос держать если они ка и паРаша в отказ пошли, и законы цивилизованного мира им не указ??.....
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Ну Штаты Асаду объяснили, как надо слово за химоружие держать. Гопники только такой разговор понимают!
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Да никак. Иран - это помойка религиозных фанатиков-террористов, которых пуйло оружием снабжает.
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We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. - https://twitter.com/bellingcat
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американці з цієї секретної військової бази зроблять несекретну овочеву базу )
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Трамп оказался балабол обещял культурные памятники в пыль стереть....ну а Асад при власти и даже немного територий нахапал......
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Вот поэтому ему ручки шаловливые и укоротили
Палата представителей США поддержала ограничение военных полномочий Трампа в отношении Ирана
Пусть пентагон сам решает. что в пыль стирать - там мозгов гораздо больше!
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У нас на передовой почти каждый день наши воины погибают, или вам сгоревший боинг важнее.
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А еще у нас Бубочка Оманский ведет с Ордой сепаратные переговоры.
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В світі немає нічого таємного щоб не стало всім відомим
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Для Зебила нет лучше повода отвлечь внимание от своих делишек по дерибану Украины и договорняков с х.уйлом.
Не удивлюсь, что х..уйло это специально устроило как недавно со своим самолетом в Египте.
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Лучшим вариантом для Ирана в этой истории был бы факт бездействия в самолёте "свой-чужой", как и для кремля, если операторы были кацапы. Т.е. даже платить ущерб не придётся, хоть и согласятся, что их ракеты.
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