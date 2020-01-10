 Помпео и Столтенберг договорились об участии НАТО в глобальной коалиции против ИГ, - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил американский Госдепартамент в пятницу.

"Помпео и Столтенберг осудили дестабилизирующие насильственные действия Ирана, и отметили, что по-прежнему привержены противодействию международному терроризму, в том числе посредством участия НАТО в глобальной коалиции по разгрому ИГ и учебных миссиях в Ираке и Афганистане", - говорится в распространенном госдепом сообщении.

Помпео "повторил призыв президента Трампа о более активном участии НАТО в ближневосточном урегулировании, собеседники согласились, что НАТО может внести больший вклад в региональную безопасность и борьбу с международным терроризмом", отметил Госдеп.

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В беседе также затрагивалась тема нанесения Ираном ракетных ударов по американским военным базам в Ираке, и "угроз, которые Иран представляет для региона".

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону события на Ближнем Востоке, ситуацию в регионе и роль НАТО