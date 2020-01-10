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Все про:Госдепартамент США (996) Иран (662) НАТО (6626) США (16019) Столтенберг (736) Исламское государство (549) Помпео (193)

 Помпео и Столтенберг договорились об участии НАТО в глобальной коалиции против ИГ, - Госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе состоявшейся телефонной беседы договорились об участии НАТО в руководимой США международной коалиции против ИГ (запрещенная в РФ террористическая структура).

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил американский Госдепартамент в пятницу.

"Помпео и Столтенберг осудили дестабилизирующие насильственные действия Ирана, и отметили, что по-прежнему привержены противодействию международному терроризму, в том числе посредством участия НАТО в глобальной коалиции по разгрому ИГ и учебных миссиях в Ираке и Афганистане", - говорится в распространенном госдепом сообщении.

Помпео "повторил призыв президента Трампа о более активном участии НАТО в ближневосточном урегулировании, собеседники согласились, что НАТО может внести больший вклад в региональную безопасность и борьбу с международным терроризмом", отметил Госдеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расширить на Ближний Восток и переименовать в НАТОБВ, - Трамп предлагает НАТО перемены

В беседе также затрагивалась тема нанесения Ираном ракетных ударов по американским военным базам в Ираке, и "угроз, которые Иран представляет для региона".

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону события на Ближнем Востоке, ситуацию в регионе и роль НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3169099
 
 
 Топ комментарии
 
что это за заголовок, при чем здесь "запрещенная в роисе"? Это что за калька из запоребрика?
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"ИГ (запрещенная в РФ террористическая структура)" - это, вообще, украинский ресурс или мы теперь часть южного федерального округа?
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что это за заголовок, при чем здесь "запрещенная в роисе"? Это что за калька из запоребрика?
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Это лишь то, что Интерфак говорит ротом *****.
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это кроме прочего говорит о качестве украинской журналистики - приводить цитаты кацапосми это за гранью. Неужели нет западных источников?
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Цензор же вроде как на Террорашке забанен))
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То же самое здесь
09.01.20 20:01

Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу, - Трамп
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секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе состоявшейся телефонной беседы договорились об участии НАТО в руководимой США международной коалиции против ИГ (созданная и финансируемая РФ террористическая структура).---------------------Как вам такая цитата?Источник: https://censor.net.ua/n3169099
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осудили, отметили, привержены, затронули - вроде пока все...
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с етими политиканцами можно разговаривать одними глаголами...
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А Помпео и Столтенберг не хотят просто не стрелять по ИГ? Не хотят взять пример с зеленой Шмаркли? Где она кстати сейчас? Скорбит где-то?

Помпео и Столтенберг договорились об участии НАТО в глобальной коалиции против ИГ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 1637
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Нужно было еще Миротворца Оманского пригласить. Он же сейчас по классификации Мендель и мировому влиянию - первый политик в Мире.

Помпео и Столтенберг договорились об участии НАТО в глобальной коалиции против ИГ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3680
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"ИГ (запрещенная в РФ террористическая структура)" - это, вообще, украинский ресурс или мы теперь часть южного федерального округа?
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ето уже прокол номер 2 на самом деле...
вчера такое же было....
перепечатка кацапских новостей - ой не гуд, Цензор, ой не гуд...
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