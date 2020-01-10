 Самолет МАУ в Иране сбили двумя ракетами российского производства, - CNN

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает источник CNN
По словам американского чиновника, ракеты принадлежали к классу "земля-воздух".
В США придерживаются мнения, что в самолет попали случайно.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
феерический до-**.
орать не надо, молчать и слyшать, что дрyгие пострадавшие говорят.
Зеленскиий отвращение вызывает.
чурки виноваты 100%
борт сбили гражданский
на територии аэропорта
только дибилы исламские не смогли индифицировать цель
точно так же и наших десантников подбил кацап (ныкается сейчас)
случайно можно пальцем в жопу
а 2 пуска - это наверняка
А был сбит по плану операции, по которой ожидали ответный налет США той ночью на Тегеран.
Если бы США устроили такую атаку на Тегеран, во время которой бы упал мирный самолет, то это была бы политическая смерть для Трампа
Но американцы никак не ответили, а исполнителю оператору ТОР-М1 забыли сказать "Отбой!"
В итоге полностью повторился зашквар кремлядей с МН17 в Снежном.
Что им даст сбитый украинский самолет с иранцами на борту ???
Стреляли, просто потому что ненавидят
Твари