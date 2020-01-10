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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
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 Самолет МАУ в Иране сбили двумя ракетами российского производства, - CNN

Иран случайно сбил украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ двумя ракетами российского производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает источник CNN

По словам американского чиновника, ракеты принадлежали к классу "земля-воздух".

В США придерживаются мнения, что в самолет попали случайно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - премьер Канады Трюдо. ВИДЕО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169097
 
   
 Топ комментарии
 
Переживаю за нашого бубунчика: чи зможе він таке вимовити?
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А шо по этому поводу говорит Дужедякула Оманский - Буковельский?
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Ну да. Сбили случайно. А потом еще второй ракетой случайно добили.
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это уже офиц отчет или один мужик сказал на cnn?
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Адін мужик це прем'єр Канади. Але ж вам авторитетами є тільки глави ДНР/ЛНР.
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Почему не сказал «так званих» сепаратюга?
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Источник CNN. Еще источник CNN сообщал что когда Трамп был в России на него мочились. Подождите официального расследования.
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y тебя смена закончилась, иди бояры хлябни, доширака пожyй.
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He-а-а. Это слабаки ждут окончания расследования.
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отлично выглядит наш президент, благодарящий yбийц за сотрyдничество.
феерический до-**.
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А что он должен делать? Истерично кричать "Вы убийцы!"?
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не лезть кyда не просят, для этого глава мчс например есть.
орать не надо, молчать и слyшать, что дрyгие пострадавшие говорят.
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Что то мне подсказывает, что в аналогичной ситуации, но с президентом Порошенко, у тебя бы не возникло ни малейших претензий.
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не правильно подсказывает тебе что-то, мне он тоже не нравится, но во втором тyре за него голос отдал.
Зеленскиий отвращение вызывает.
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Маладец,шо правду сказал,шо во втором туре голосовал за "никто"(профиль)
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Аби зДОХА КАТАРСЬКИЙ на яхті "Марина" ракету не ОМАНув.
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Зеленский может сшить страну эмоционально. С его появлением куда-то исчезли все эти «мова-віра-армія». Зато появились общечеловеческие СОВЕТСКИЕ посылы,которые есть у людей без Родины...типа мой адрес не дом и не улица ,Мой адрес сов союз... Одно скажу ,УКРАИНЦЫ НЕ ЛЕНИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ГОСУДАРСТВОМ.!.Редактировать или удалить этоСамолет МАУ в Иране сбили двумя ракетами российского производства, - CNN - Цензор.НЕТ 1318
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"Від чого ви втомилися?!" Снайпер ЗСУ звернувся з потужним посланням до українців "Нам потрібна перемога. Нам - людям, які пройшли Майдан, війну. Ми не втомлюємося, ми вдосконалюємося, вчимося, відвойовуємо, вкопуємося у кожен сантиметр донбаської землі. А зараз з'явилося багато тих, хто "втомився від війни". Вони не допомагали армії, волонтерам, не витрачали своїх фінансових, моральних, духовних заощаджень усі ці шість років. Так від чого ви втомилися?!" .
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Лично я устал от циничной лжи и наглого воровства представителей власти. Пять лет нам рассказывали лживые сказки о "жизни по новому" и прочему бреду.
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Потому ты решил выбрать во власть актеров(по большей части - бездарных)?
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В том, что у иранцев не должно быть ядерного оружия, Трамп абсолютно прав. Миру вполне хватает одной обезьяны с гранатой.
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Да Ын, как ни странно, не стреляет по всему, что движется. У пончика с головой не так уж все и плохо.
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более продвинyтая обезьяна, три поколения y власти таки, не из подворотни питерской.
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Еслиб небыло первой,то небыло бы и второй.
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Хочу видеть Зелю в образе Наполиона покорившего весь мир, не снимая при этом штанов ! 😁
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Схема местности, иллюстрирующая где и что из обломков было найдено:

Самолет МАУ в Иране сбили двумя ракетами российского производства, - CNN - Цензор.НЕТ 2243
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стремно заходить на ссылки, от бесфлаг с нyлем читателй.
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при любом раскладе
чурки виноваты 100%
борт сбили гражданский
на територии аэропорта
только дибилы исламские не смогли индифицировать цель
точно так же и наших десантников подбил кацап (ныкается сейчас)
случайно можно пальцем в жопу
а 2 пуска - это наверняка
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вероятнее, что жертва была выбрана целенаправленно и заранее))
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бубочка не признает что самолет сбили ракетой...потому что это может обидеть *****
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да, он все еще yверен, что была тех. неисправность.
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Просто не нужно было летать (с) Миротворец Оманский

Самолет МАУ в Иране сбили двумя ракетами российского производства, - CNN - Цензор.НЕТ 7689
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Голубь Мира снова улетел на консультации в Москву.

Самолет МАУ в Иране сбили двумя ракетами российского производства, - CNN - Цензор.НЕТ 8749
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Надо понимать, что преступление Ирана тесно связано с кремлядями-союзниками, именно поэтому и был сбит украинский самолет = его им не жалко.

А был сбит по плану операции, по которой ожидали ответный налет США той ночью на Тегеран.
Если бы США устроили такую атаку на Тегеран, во время которой бы упал мирный самолет, то это была бы политическая смерть для Трампа

Но американцы никак не ответили, а исполнителю оператору ТОР-М1 забыли сказать "Отбой!"

В итоге полностью повторился зашквар кремлядей с МН17 в Снежном.
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Раша совсем с катушек слетела.
Что им даст сбитый украинский самолет с иранцами на борту ???
Стреляли, просто потому что ненавидят
Твари
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