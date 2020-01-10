 Расследование катастрофы будет проведено по правилам ИКАО - к нему допустят "Вoeing" и МАУ, - Иран

Как передает Цензор.НЕТ, об этом соощает иракское официальное агентство ИРНА.

Мусави ответил на версии катастрофы, который распространяются "западными источниками".

Он сказал, что Украина как владелец самолета и компания Boeing как ее производитель были приглашены для участия в расследованиях.

Выразив соболезнования семьям погибших, он сказал, что Исламская Республика Иран приветствует присутствие экспертов из стран, граждане которых погибли в результате аварии.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.