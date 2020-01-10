 Расследование катастрофы будет проведено по правилам ИКАО - к нему допустят "Вoeing" и МАУ, - Иран

Как передает Цензор.НЕТ, об этом соощает иракское официальное агентство ИРНА.
Мусави ответил на версии катастрофы, который распространяются "западными источниками".
Он сказал, что Украина как владелец самолета и компания Boeing как ее производитель были приглашены для участия в расследованиях.
Выразив соболезнования семьям погибших, он сказал, что Исламская Республика Иран приветствует присутствие экспертов из стран, граждане которых погибли в результате аварии.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
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і шо он атвєтіл???
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сопля тyпая и где оно сyтки пропадало?
так никто и не ответил, где пропадал наш президент сyтки и он сам помалкивает, передоз кокса или на масквy таки летал?
надеюсь не второй вариант.
все ты понял.
Все по методичкам московии.
Отработано на президентском польском борту...
Циничные ублюдки. На самом деле они в этот момент спешат уничтожить доказательства своего преступления.
Eliot Higgins@EliotHiggins "Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным. # PS752"