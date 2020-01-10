 После трагедии к нам обратились десятки волонтеров-психологов, которые оказали неоценимую помощь родственникам жертв и экипажам авиакомпании, - МАУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила компания в Фейсбуке.

"В эти тяжелые дни неоценимую помощь нам оказывают волонтеры-психологи. МАУ очень благодарна врачам душ за мгновенный отклик. И еще более - за готовность несмотря на все спасать от ран, страшных физических. Со вчерашнего дня и все это время профессиональные специалисты самоотверженно помогают семьям погибших членов экипажа и пассажиров PS752", - рассказали в МАУ.

В компании сообщили, что после известия о трагедии к ним обратились более 50 волонтеров, которые стремились профессионально помочь всем пострадавшим.

"В эти дни особое внимание уделено психологической работе с экипажами авиакомпании. В помещении предполетного брифинга экипажей дежурят как профессиональные психологи на волонтерских началах, так и бортпроводники-инструкторы, прошедшие специальную психологическую подготовку. Работа психологов с сотрудниками авиакомпании будет продолжаться, пока в этом будет необходимость", - заверили в МАУ.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.