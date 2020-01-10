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Все про:Иран (616) черный ящик (26)

 Бортовые самописцы очень повреждены, - Иран готов передать черные ящики специалистам в Канаде или Франции, если не сможет сам считать информацию

Бортовые самописцы украинского самолета МАУ очень повреждены, если иранские специалисты не смогут получить с них информацию, Тегеран готов передать черные ящики экспертам из Франции или Канады.

Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По его словам, у Ирана есть возможности для расшифровки бортовых самописцев, но они сильно повреждены. Также над этим работать украинские эксперты.

"Украинские авиационные эксперты прибыли сегодня (9 января. - Ред.) в Тегеран. С завтрашнего дня они начнут декодировать данные", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран просит Трюдо поделиться информацией о причинах крушения украинского самолета под Тегераном

Однако, если усилий Ирана и Украины будет недостаточно, Тегеран передаст черные ящики Франции или Канаде, которые имеют необходимые технологии и опыт для такой работы.

Отметим, что это заявление прозвучало до брифинга премьер-министра Канады Джастина Трюдо, на котором он заявил, что украинский самолет у Тегерана, по данным разведки, сбила иранская ракета.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169093
 
 
 Топ комментарии
 
знаєш, все ж таки краще Канаді, навіть нехай Франції...
Коли зебіли зняли Петра - в нас інша система влади. Прокасапська система в нас... Зараз - "ручне управління" навіть експертами. Згадай, що звиздять експерти в справі вбивства Шеремета...
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Ти передав би скриньки країні в яких президент - маріонетка зєлєньский?
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Кацапские рукожопы уже все подправили.
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начались грязные политические игры!..
*****!.. почему не нам передать "черные ящики", ведь это наш самолет?!
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Ти передав би скриньки країні в яких президент - маріонетка зєлєньский?
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В делегации люди, расследовавшие в международной комиссии дело МН-17
Они по-вашему не уволены, потому что продались? Иран готов передать черные ящики с разбившегося украинского лайнера Канаде или Франции - Цензор.НЕТ 6036
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Зовсім не має значення хто в делегації звільнений чи не звільнений, взагалі не важливо хто там.
Важиво хто буде приймати рішення по скринькам і на якому рівні.
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эксперты даст своё мнение а что появится в официальном обращение, это уже по усмотрению команды зелёной ослихи.
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возможно что так, чтоб не свалила команда зелёной ослицы на Иран, ведь кто стрельнул не ясно, а руцким отпускникам есть опыт
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Черные ящики должны исследовать специалисты завода производителя, т.е. Боинг. Таковы правила.
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знаєш, все ж таки краще Канаді, навіть нехай Франції...
Коли зебіли зняли Петра - в нас інша система влади. Прокасапська система в нас... Зараз - "ручне управління" навіть експертами. Згадай, що звиздять експерти в справі вбивства Шеремета...
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Ага. По походкє опрєдєлят, що то пілоти притягли ті ракети з ТОР собі в кабіну.
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Найдутся эгперты по походке самолета)
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Однако, если усилий Ирана и Украины будет недостаточно, Тегеран передаст...... Источник: https://censor.net.ua/n3169093
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Однако, если усилий Ирана и Украины будет недостаточно, Тегеран передаст черные ящики Франции или Канаде, которые имеют необходимые технологии и опыт для такой работы. Источник: https://censor.net.ua/n3169093
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ти подивись на наше ЗЕлене чудо,хто йому довірить ящики,воно ж припізджане в Москву їх відвезе або знищить його рукожопа ЗЕбільна команда ...з президентом клоуном Україну ніхто в серьйоз вже не сприймає,просніться люди)
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там були бєссмислєннийє слухі - то їх стерли
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если иранские специалисты не смогут получить с них информацию

какие клоуны !
предлагают передать жестяные баночки от самописцев
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Там взагалі незрозуміло:
«По его словам, у Ирана есть возможности для расшифровки бортовых самописцев, но они сильно повреждены. Также над этим работать украинские эксперты. Источник: https://censor.net.ua/n3169093»

Українскі експерти пошкодили регістратори?
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коряво пишут, но понятно что там имется в виду работа экспертов над расшифровкой
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Та кому те ящики уже нужны. Бармалей под четким руководством винторогих там уже "часть записей утратили". Будет как с МН17, ящики признают манипулированными и их данные не достоверными. История повторяется один в один. Сейчас чалматые будут еще вопить "какие ваши доказательства", дайте снимки. Ну очень хотят и они, и винторогие, и прищюренные получить реальные снимки SBIRS, что бы попытаться определить возможности системы.
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ну й віпрацювати методи захисту від неї...
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зєлєнським краще скиньки не передавати. Вони моментально опиняться в рашці.
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Кацапские рукожопы уже все подправили.
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Знищити щось вони можуть. Відредактувати - ні.
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Ага, уже готовы передать... после того, как всё подчистили там
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то они целы то они уже повреждены совсем бородатые любители осликов запутались Иран готов передать черные ящики с разбившегося украинского лайнера Канаде или Франции - Цензор.НЕТ 6362
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Да Да-передайте Хранции и тогда уж точнр закроете лавочку!
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Трюдо, краще ти забирай. Бо Макрон дещо варівкий союзник...
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І пішло поваліло із Велікоболотіі:

«США заподозрили в прямом наблюдении удара «Тора» по украинскому Boeing 737-800»

Тобто, США винуваті, бо знали, що іранці стрілють по цьому літаку але подлиє, нє позвонілі в Україну.
Ну типу: «Порохоботи віновати, в том, что ми ізбралі етогосамого.»
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Злочинці запідозрили свідка у тому, що спалив їх під час мокрої справи.
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Та это уже пошел стандарт. "Украинская американская ДРГ незаметно подтянула ПВО к аэропорту Тегерана и утроила провокацию". Это уже так предсказуемо.
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А ещё Зеленский неизвестно где пропадал. Совпадение? Впрочем это уже версия наших "патриотов".
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Тут даже уже ботики с ненавязчивыми намеками на "омериканцев" подтянулись. Пытаются НЕЗАМЕТНО внедрить мысль.
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судя по фото в инете, ящики в порядке вполне. они выдерживают падение с 10 км. Другое дело, что вполне возможно, что спецы из параши все что нужно подправили уже и бульдозером по ним проехали....
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русня вали на бутылку и на тебе арам 10 р 50 бу на боярку
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Пєрвим об етом прокукарєкал полковнік Стрєлков-Гіркін.
«Птічька димітся за тєрріконом».
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Ага, только с результатом выборов облажался...
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Знаєш, шото кого зараз не спитай, то щось кудись ті виборці подівались...
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На самом правдивом к'анале сказали,
шо Иран готов передать черные ящики
росии https://prm.ua/ru/iran-mozhet-peredat-chernyie-yashhiki-s-razbivshegosya-samoleta-mau-rossii-smi/
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какого буя иранские специалисты в ети самописцы свои носы встрочили?
хотели бы обьективного расследования то сделали бы ето вместе с боинговскими спецами, украинскими, канадскими, британскими и всеми заинтересоваными, а так - 0.
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Не у всех стран есть оборудование,
чтоб восстановить самописцы.У Украины
его,помоему,нет.
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вы не поняли мысль - хотели бы чалматые обьективного расследования то вскрыли бы ети ящики не сами.
ок, у Украины возможно нет такого оборудования, а у Боинга, Канады, Британии тоже думаете нет? Их граждане тоже погибли....
И да так же не уверен, шо у Ирана оно есть - нож консервный - не оборудование.
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Выше я комент написал,куда
они могу эти ящики отдать
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На Антова делают еті самопісци. Там же і спеціалісти.
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Так они же сразу сказали зачем, что бы "часть данных утратить".
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Это уже давно протухло.
Дали задание отрабатывать версию "сами-сбили-американцы"? И создавать побольше тупого информационного шума?
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Взгляд со стороны...

"Если бы это был пассажирский самолет, там были бы мигающие огни навигации. Также он движется слишком быстро. Это похоже на выстрел в целевой беспилотник для практики."
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О. Посыпались русские версии из рога изобилия. Одна другой занимательнее.

Та узнаем скоро, что это было.
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Самая классная версія, что США контролировали стрельбу ТОРа по Боінгу, но не позвонілі его расчету.
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Много появляется противоречий...а истина где-то получается посредине!
В 6 часов в Иране уже светает, а на видео сплошная тьма...Почему на одном видео после взрыва все тухнет, а на другом падает огненный шар, взрывается, освещая все вокруг? И еще, штаты пишут, что было две ракеты, а мы видим одну...и пока вопросов больше, чем ответов
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с какого хрена они сильно повреждены? Они расчитаны на жесткое падение и взрывы топлива. Значит был взрыв ракеты или бабуины их повредили намеряно.
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Украинский самолет задержался с вылетом на час,может кто знает какой самолет должен был взлетать в это время по расписанию?Может это поможет узнать случайность попадание или те кто запускал ракету ждали кого-то другого.
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Мсье,мы сбили ваш самолёт
-Дуже дякую за помощ в расследовании....
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Чем повреждены ? Кувалдой, болгаркой, автогеном, или в них кислоту заливали ? Или так старались повредить, что все в ход пошло ?
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Це саме за це Янєлох сьогодні дякував Ірану?!
Добре, нехай віддають Канаді, бо на даний момент Україна в світовій політиці ніхто та звуть її - ніяк. Українська нація дізнається, що літак підбили ракетою від прем'єра Канади, який навіть не повідомив про ці розвідданні нашому припіздєнту. Дожились, який сором на весь світ.
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То може б ви і не парилися, а відразу віддали?
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Нельзя доверять иранцам, украинцам и кацапам в этом вопросе. Ибо, благодаря продажности ***** нашего недопрезидента, результаты обязательно сфальсифицируют пряча правду о кацапской сволочи, не говоря уже об иранцах. Поэтому надо сразу было отдать ящики канадцам. Бортовые самописцы очень повреждены, - Иран готов передать черные ящики специалистам в Канаде или Франции, если не сможет сам считать информацию - Цензор.НЕТ 4399
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так а жабоедам-подх.йловникам что - можно что ли?
единственные нормальные - это канадцы...
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Бортовые самописцы очень повреждены... после попадания под бульдозер.
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А хрен их бульдозер может уничтожить ... в том-то и дело , что только целевое попадание крупного заряда взрывчатки ...
Подумайте сами - кто бы эти самописцы ставил бы , если бы оне не были рассчитанны на удар об землю и 11 тысяч ?!
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Бортовые самописцы очень повреждены, - Иран готов передать черные ящики специалистам в Канаде или Франции, если не сможет сам считать информацию - Цензор.НЕТ 9762Бортовые самописцы очень повреждены

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Сами по ходу и повредили их, чтобы замести следы преступления. Если сбили, то лучше было бы признаться и сказать, что случайно сбили. Потому что если будут все скрывать и правда выйдет наружу, то им же хуже.
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Бортовые самописцы расчитанны на все случаи трагедий , в том числе и от падения об землю , кроме одного - прямого попадания в место нахождения самих самописцев большой массы взрывчатки ... т.е. это практически признание в том , что в борт попала реактивная ракета !
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На сегодня записать аудио можно на крошечном элементе - флешке и одновременно в режиме многократного бэкапа . Тоже относится к любому виду информации - а хоть и показатели любого бортового прибора .
Иранские аятулы слегка подзабыли , что сегодня на 1978 год и уж точно не 1278 ... самописцы тоже давно поменялись и способы хранения и охраны цельности этих дивайсов ...
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Хоть Тором, хоть Буром. Украина согласна с любым. Только не тех состояние самолёта, топлива и компетенции экипажа. Коломойский платить страховки не должен.
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Та після влучання ТОРа, дєйствітєльно, тєхсостояніє самольота будєт очєнь плохоє...
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Цензор Вам Не Стыдно За коментарии на вашем сайте ? Превратили в помойку.
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Поки запорєбрікові не локалізовані виключно в чебурнеті, в коментах на українських сайтах буде помийна яма.
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ну понятно, а наши отечественные тролли образец вежливости и интеллекта, ага...
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Бубочке передайте самописцы, будет повод для создания очередного "Оперативного Штаба"
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писал уже вчера под какой то новостью на ету тему.
была передача, интервью с бывшим кацапским пилотом, одним из тех,
кто грохнул корейский Боинг в 1983.
деда старенький, деде уже все по фляжке, но он рассказывал как совки тогда,
найдя черные ящики с того Боинга, переписывали (расшифровывали типа)
переговоры кацапских истрибиных летчиков - включили електобритву (типа шум турбин) и записали тот диалог, который им был нужен.
смешно и противно одновременно...
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