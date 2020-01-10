 Бортовые самописцы очень повреждены, - Иран готов передать черные ящики специалистам в Канаде или Франции, если не сможет сам считать информацию

Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
По его словам, у Ирана есть возможности для расшифровки бортовых самописцев, но они сильно повреждены. Также над этим работать украинские эксперты.
"Украинские авиационные эксперты прибыли сегодня (9 января. - Ред.) в Тегеран. С завтрашнего дня они начнут декодировать данные", - сказал чиновник.
Однако, если усилий Ирана и Украины будет недостаточно, Тегеран передаст черные ящики Франции или Канаде, которые имеют необходимые технологии и опыт для такой работы.
Отметим, что это заявление прозвучало до брифинга премьер-министра Канады Джастина Трюдо, на котором он заявил, что украинский самолет у Тегерана, по данным разведки, сбила иранская ракета.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
*****!.. почему не нам передать "черные ящики", ведь это наш самолет?!
Они по-вашему не уволены, потому что продались?
Важиво хто буде приймати рішення по скринькам і на якому рівні.
Согласна((( УВЫ!
Коли зебіли зняли Петра - в нас інша система влади. Прокасапська система в нас... Зараз - "ручне управління" навіть експертами. Згадай, що звиздять експерти в справі вбивства Шеремета...
какие клоуны !
предлагают передать жестяные баночки от самописцев
«По его словам, у Ирана есть возможности для расшифровки бортовых самописцев, но они сильно повреждены. Также над этим работать украинские эксперты. Источник: https://censor.net.ua/n3169093»
Українскі експерти пошкодили регістратори?
«США заподозрили в прямом наблюдении удара «Тора» по украинскому Boeing 737-800»
Тобто, США винуваті, бо знали, що іранці стрілють по цьому літаку але подлиє, нє позвонілі в Україну.
Ну типу: «Порохоботи віновати, в том, что ми ізбралі етогосамого.»
Украинскаяамериканская ДРГ незаметно подтянула ПВО к аэропорту Тегерана и утроила провокацию". Это уже так предсказуемо.
«Птічька димітся за тєрріконом».
шо Иран готов передать черные ящики
росии https://prm.ua/ru/iran-mozhet-peredat-chernyie-yashhiki-s-razbivshegosya-samoleta-mau-rossii-smi/
хотели бы обьективного расследования то сделали бы ето вместе с боинговскими спецами, украинскими, канадскими, британскими и всеми заинтересоваными, а так - 0.
чтоб восстановить самописцы.У Украины
его,помоему,нет.
ок, у Украины возможно нет такого оборудования, а у Боинга, Канады, Британии тоже думаете нет? Их граждане тоже погибли....
И да так же не уверен, шо у Ирана оно есть - нож консервный - не оборудование.
они могу эти ящики отдать
Дали задание отрабатывать версию "сами-сбили-американцы"? И создавать побольше тупого информационного шума?
"Если бы это был пассажирский самолет, там были бы мигающие огни навигации. Также он движется слишком быстро. Это похоже на выстрел в целевой беспилотник для практики."
Та узнаем скоро, что это было.
В 6 часов в Иране уже светает, а на видео сплошная тьма...Почему на одном видео после взрыва все тухнет, а на другом падает огненный шар, взрывается, освещая все вокруг? И еще, штаты пишут, что было две ракеты, а мы видим одну...и пока вопросов больше, чем ответов
-Дуже дякую за помощ в расследовании....
Добре, нехай віддають Канаді, бо на даний момент Україна в світовій політиці ніхто та звуть її - ніяк. Українська нація дізнається, що літак підбили ракетою від прем'єра Канади, який навіть не повідомив про ці розвідданні нашому припіздєнту. Дожились, який сором на весь світ.
единственные нормальные - это канадцы...
Подумайте сами - кто бы эти самописцы ставил бы , если бы оне не были рассчитанны на удар об землю и 11 тысяч ?!
Иранские аятулы слегка подзабыли , что сегодня на 1978 год и уж точно не 1278 ... самописцы тоже давно поменялись и способы хранения и охраны цельности этих дивайсов ...
была передача, интервью с бывшим кацапским пилотом, одним из тех,
кто грохнул корейский Боинг в 1983.
деда старенький, деде уже все по фляжке, но он рассказывал как совки тогда,
найдя черные ящики с того Боинга, переписывали (расшифровывали типа)
переговоры кацапских истрибиных летчиков - включили електобритву (типа шум турбин) и записали тот диалог, который им был нужен.
смешно и противно одновременно...