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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
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Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1183) Иран (616) Канада (1353) Трюдо Джастин (120)

 Иран просит Трюдо поделиться информацией о причинах крушения украинского самолета под Тегераном

МИД Ирана попросил страны, располагающие информацией о причинах крушения украинского самолета под Тегераном, поделиться соответствующими данными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что его страна приветствует участие в расследовании катастрофы украинского Boeing представителей тех государств, чьи граждане стали жертвами трагедии.

"Исламская Республика Иран приветствует присутствие экспертов из стран, чьи граждане погибли в страшной катастрофе", — говорится в тексте сообщения дипведомства в Telegram..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - премьер Канады Трюдо. ВИДЕО

Кроме того, Мусави обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, а также правительствам других стран, обладающим информацией о происшествии, с просьбой поделиться ею.

Читайте: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил 9 января, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран случайно сбил украинский самолет.

Об этом также заявил премьер Великобритании Борис Джонсон и ряд американских СМИ.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что причиной крушения украинского самолета в Иране стала техническая неисправность.

Источник: https://censor.net.ua/n3169092
 
 
 Топ комментарии
 
дурака включили... чувствуется школа параши...
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зеленский молчит потому что украинских спецслужб не существует. и в иране их нет. зеле элементарно некому доложить.
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та и не такие уж то были и Абрамсы - B-2 на гусеницах.
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Та какие Абрамсы, шо вы выдумываете. Это была "Черная пантера", правнучка "Белого тигра". Пи "Звезда" писала об этом...... https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503221649-7sr5.htm
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и апачи скальпировали попочленцев только вот он них корова убежала Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 4426
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после фоток с аб по которой лупили рокетами бармалеи а луплиили они типо ноно рокетами то уж точность просто вызывает смех
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И мексиканцы из Австралии. Верхом на кенгуру, кенгсиканский батальон назывались. Сущие звери, своих кенгуров русскоязычными младенцами кормили. В трусиках. Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 7796
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вчера Иран лупанул на 30 лямов вечно живых президентов США рокет по аб США Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 7877 на выходе- 3 палатки и остекление вышки Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 7877
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кенгурей жалко, они отказывались, били хвостом об землю,
орали чисто по человечски - не нравятся нам ети в трусиках, трава тут де есть?
но австралийские мексиканцы чисто звери, мучали их и насильно кормили...
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это кенгури у мексиканцев они такие Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 1467 Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 1891
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Вот только не надо инсинуаций, негры были на БТРах.
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..с идиотским бредом на лента.ру... Там тебя и зацелуют!!!
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.. кацапсина!! Ты тут не заблудилась? В марте вам..козлорогим... разложат всё по полочкам. Будешь в своём рассейском петушатнике копья ломать !! А сейчас... **на бутылку** погань!!
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зря иранцы обявили что часть записей испорчена, ой зря, ведь истину откроет по любому.
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Ну то будуть значить мурижить як і з МН-17.
«Акакіівашідаказатільства ?»
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не получиться, сбили над територии Ирана, вот если бы над Сирией, то да, морозились и пальцами на других показовали, а тута нет - без вариантов.
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Сейчас время гибридных истин , т.е. - вранья от Вовки Пукина .
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Может это нам Иран расскажет где он приобретал установку ПВО,кто наводил цел,кто давал команду на запуск,кто исполнял приказ?
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Думаю, установки ПВО что у Ирана, что у вас, что у нас на одном заводе делались.
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Тут і так зрозуміло що без іхтамнетів тут не обійшлось і полювали саме за українським літаком.
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А Иран уже запросил у рахи в аренду испанского авиадиспетчера?
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нет он взял в аренду у Украины километровый штурмовик
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Иран просит поделиться Канаду информацией...
Ага, сейчас... что бы шиитские мракобесы замели все следы, что не успели ещё замести...
А вообще уже всему миру очевидно, что именно иранские мракобесы сбили пассажирский самолёт...
Есть уже и видео момента попадания ракеты в Боинг, есть привязка к местности.
Есть видео и фото с американских спутников, и радаров, где видно старт ракеты и попадание её в Боинг.
итд...
Но так как мракобесный Иран - спонсор терроризма а поэтому и лучший друг другого главного спонсора терроризма - рашки...
То отмазки очевидны, в стиле - а вы докажите, что это мы... И вообще нас там нет.
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Если есть, пожалуйста, все видео и отправные точки, пожалуйста.
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кто управляет установкой образца конца 80х ?
что видит оператор ?
сколько надо времени, чтобы чел смог понимать
что за цель , кроме того , если там «автомат»
то в русскосм исполнении это п°°°°ц
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принцип русских ПВО:
сначала стреляй, а потом спрашивай "Кто идет ?"

примеры:
сбитый (нашей ?) С- 200 Ту над Черным морем

БУК и МН-17
русский самолет разведчик в Сирии,
а теперь и наш самолет

.
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Video from "belingat"

https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/01/09/video-apparently-showing-flight-ps572-missile-strike-geolocated-to-iranian-suburb/?fbclid=IwAR3Wk8bSwG1hDNzKwA-rWTKKAyWRUuTqx7wMzNNz5MVFzX89T1cfunHRTYk

100% ракета. Я хочу знать тип и кто? Теоретически я не могу отмахнуться от каких-либо провокаций и переносных ракет..
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Я тебе так скажу ПЗРК работает по двигателям, а они целые. Два часа после атаки на базы США,ПВО чалмоноцев в полной боевой...самолёт идёт не по расписанию на режимный объект которые обещал бомбить Трамп..Москальский Тор не даёт информации о типе цели..вот и шмальнули.
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Эта версия правдоподобна и совпaдает с моей. Тепер ее нам надо доказать, эту версию.
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Доказать? Кому? Фанатикам?Бесполезное занятие по определению. Их не интересуют факты вообще им достаточно веры. Москалям? Их устраивает любая брехня лиш бы в пользу фюреру и его интересам. Нашему МИДу? Так они знают шо это ролика двигателя ещё до того как эти двигатели вообще кто то видел..а канадцам.....ты думаешь Трюдо дурак и делает такие заявленич не имея весомых аргументов?
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Ну предположим и в пробирке смотрели оружие массового уничтожения. В итоге ничего не найдено.
Итак, факт в студию.
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Трамп не называл обьекты которые будут бомбить
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а я хотів би знати, хто на будівельному майданчику був настільки зацікавлений маленьким шматочком нічного неба?
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читай билинкет, они связались с тем кто записал видео, там 2 пуска произошло и только 2-й он успел записать
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Иранцы играют с огнем, - если они не признают очевидное, то к "супер-санкциям" Трампа добавятся реальные санкции от Канады и Европы. Трюдо убийство 73 граждан Канады (пусть иранского происхождения) не простит. На пресс-конференции его уже спросили о возможности применения списка Магнитского к данному кейсу. Иранцам бы лучше признать все сразу.
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Почему рейс в Стамбул, который вылетел вовремя настолько кардинально изменил траекторию полета? И почему рейс в Киев, который должен был лететь вместе с Стамбульский рейсом, задержали на час ??

Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 5540
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Там куча вопросов. Но вряд ли мы узнаем настоящие правдивые ответы.
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І Трамп, і Трюдо, і увесь світ згає що наш літак збили іранці. Не знає лише Зеленський... Може в таких питаннях не в Москву треба за консультаціями?
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Шо ***, где *** ? Докажи ! Кацапская школа ! 😁
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вы бы, черти чалматые, поменьше ерничали, ящики черные тормошили и бульдозерили бы место падения...
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Ну, теперь надежды на Канаду. Что они расшевелят процесс. Потому что надеяться на то, что чаморошный добьется ответственности, то сразу вспоминается папа друга с фразой: "з нього такий президент, як з мого пісюна зубіло".
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«Мовчання ягнят» - українська влада в очах світу.
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как то несолидно выглядит для усатого перса Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном - Цензор.НЕТ 6126
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Вы можете убить меня, но люди, которые снимают видео пустой улицы в 6 утра и «случайно» видят стартовую ракету и удачный выстрел - очень редкое событие.
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А ты знаешь что он снимал в полной версии файла?
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А ты знаешь что он снимал?

Так покажите весь файл !! Это единственное видео - 100% доказательство ракеты !.

Другой вопрос. Кто и какой тип ракеты. Это должно быть доказано.
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кто сказал что еднственное видео. перед єтим есть еще одно. https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=kDeVlf6CPgY&feature=emb_logo мужик снимать явно начал после звуков тарана, и снял то, что первому уже не видно бьіло изза домов и может низиньі и дальности.
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Это пока единственное доказательство. Будут анализировать обломки.
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Cейчас у всех включая грудных младенцев телефоны с камерами . Снимают все . Тем более взлетающие самолеты . Кроме того не забывай о камерах наблюдения вокруг . Взять отутда видео для обслуги не проблема .
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добу це чмо зєлошак добиралося на "перекладних" через мацквабад...кєнт баканов досі в куршавелі відпочиває...рюкзаков також за бугром, бєнєшептун також за бугром...І начхати їм і на людей і на Україну...Якби щось ще гірше трапилося,- влада не вважає за потрібне займатися справами держави і народу...а це "покладання квітів" цим зєдрантом, коли вигнали всіх людей з аеровокзалу, як і на річниці Майдану- такий черговий плювок межи очі...а лохторат втирається...Згадав, як завзято закликало це кварталівське бидло Пороха пройти обстеження...бо країні потрібний здоровий президент...Порох здав, воно- засцяло! Порох кожного дна до 2-3 години ночі працював в АП, це- вже 7-ий раз відпочіває...Заморене, хворе, кволе!!!
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Зелебобка жалкое ничтожество как и его друг *****.
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Іранський генерал в новинах іранського Press TV розповів, що Іран не мав наміру вбити американських військових, а лише мав на меті нанести шкоду американській військовій машині. Іранці, за його словами, могли вбити 500 американців і 5 000 на протязі 48 годин, але їх завданням є змусити американців покинути регіон Близького Сходу.
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міг, але тоді штати закидали б Іран нєйтронними бімбамі (по просьбі ЮНЕСКО)
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тупые отмазки криворуких мракобесов... у них руки из задницы растут а поэтому они не способны обращаться с техникой, с ракетами, тем более эти ущербные ракеты их производства не попадают в цель а отклоняются в полёте на большое расстояние от цели...
Всё на что способны мракобесы. так это на сбитие пассажирского самолёта пока тот не набрал высоту и скорость
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Я тебе больше скажу даже сами москали признают что если есть несколько целей на близком курсовом угле но разной дистанции кого сбивать ракета решает сама,а стрелятели могут только наблюдать
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Ну, дві їхні ракети поцілили в ангари для гелікоптерів. Iранський військовий з указкою в руках на Press TV показує знімок з супутника і розказує про точне попадання в цілі. Не всі ракети долетіли і, можливо, що і випадкове попадання цих в якісь місця видається за точне попадання в ціль.
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а скільки самольотів вилетіло у той день звідти. інші літали?
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до нашого борту вилетіло два турка та прилетів німець. А після нашого там нічого вже не літало
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вроде, после атаки иранцев на базы США в Ираке, это был первый вылет...
Иранцы нервничали и ждали воздушной атаки от США...
Поэтому и сбили первый же пассажирский самолёт в своём небе над Тегераном
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Все летают через ИРАН / ИРАК как и раньше...
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Нет не все. Там только местные, Иран, Эмираты, Катар...
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Это шокирует, что арабы все еще летают над Ираком / Ираном. Другuе, идуt через Афганистан или Саудовскую Аравию.
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Зеленский жестко ответить Ирану: "ната тахавариваца! какая расница почему упал, людей жи все равно ни вирнешь"
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Оманский ишак пробил очередное дно вместе со своей ЗекоБандой. Мир ещё не видел такого позора! Читайте, что про нас пишут: "В украинских социальных сетях сейчас: огромное давление на Зеленского (или кого-либо из представителей власти), чтобы он выступил с заявлением о # PS752, через 4 часа после статьи в Newsweek и через 2 часа после подтверждения Трюдо, что самолет был сбит иранской ракетой.Приходится признать, что если бы в этой катастрофе не погибли граждане других стран, то клоун легко бы продал за пару миллионов интересы Украины, а мы бы потом еще и компенсации выплачивали.
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А ше певно, підлогу на кухні, най попросять помити...
Походу зара і не пукнеш, шоб супутник не побачив... Не те, щоб ракетою шмальнути...
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Супутники не можуть весь час спостерігати всю Землю.
Але в цей час Іран точно був під пильним наглядом супутників.
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