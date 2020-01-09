 Иран просит Трюдо поделиться информацией о причинах крушения украинского самолета под Тегераном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что его страна приветствует участие в расследовании катастрофы украинского Boeing представителей тех государств, чьи граждане стали жертвами трагедии.
"Исламская Республика Иран приветствует присутствие экспертов из стран, чьи граждане погибли в страшной катастрофе", — говорится в тексте сообщения дипведомства в Telegram..
Кроме того, Мусави обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, а также правительствам других стран, обладающим информацией о происшествии, с просьбой поделиться ею.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил 9 января, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран случайно сбил украинский самолет.
Об этом также заявил премьер Великобритании Борис Джонсон и ряд американских СМИ.
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что причиной крушения украинского самолета в Иране стала техническая неисправность.
Пи"Звезда" писала об этом...... https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503221649-7sr5.htm
орали чисто по человечски - не нравятся нам ети в трусиках, трава тут де есть?
но австралийские мексиканцы чисто звери, мучали их и насильно кормили...
«Акакіівашідаказатільства ?»
Ага, сейчас... что бы шиитские мракобесы замели все следы, что не успели ещё замести...
А вообще уже всему миру очевидно, что именно иранские мракобесы сбили пассажирский самолёт...
Есть уже и видео момента попадания ракеты в Боинг, есть привязка к местности.
Есть видео и фото с американских спутников, и радаров, где видно старт ракеты и попадание её в Боинг.
итд...
Но так как мракобесный Иран - спонсор терроризма а поэтому и лучший друг другого главного спонсора терроризма - рашки...
То отмазки очевидны, в стиле - а вы докажите, что это мы... И вообще нас там нет.
что видит оператор ?
сколько надо времени, чтобы чел смог понимать
что за цель , кроме того , если там «автомат»
то в русскосм исполнении это п°°°°ц
сначала стреляй, а потом спрашивай "Кто идет ?"
примеры:
сбитый (нашей ?) С- 200 Ту над Черным морем
БУК и МН-17
русский самолет разведчик в Сирии,
а теперь и наш самолет
.
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/01/09/video-apparently-showing-flight-ps572-missile-strike-geolocated-to-iranian-suburb/?fbclid=IwAR3Wk8bSwG1hDNzKwA-rWTKKAyWRUuTqx7wMzNNz5MVFzX89T1cfunHRTYk
100% ракета. Я хочу знать тип и кто? Теоретически я не могу отмахнуться от каких-либо провокаций и переносных ракет..
Итак, факт в студию.
Так покажите весь файл !! Это единственное видео - 100% доказательство ракеты !.
Другой вопрос. Кто и какой тип ракеты. Это должно быть доказано.
Всё на что способны мракобесы. так это на сбитие пассажирского самолёта пока тот не набрал высоту и скорость
Иранцы нервничали и ждали воздушной атаки от США...
Поэтому и сбили первый же пассажирский самолёт в своём небе над Тегераном
Походу зара і не пукнеш, шоб супутник не побачив... Не те, щоб ракетою шмальнути...
Але в цей час Іран точно був під пильним наглядом супутників.