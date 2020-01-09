 Киев и Берлин договорились о взаимодействии при расследовании катастрофы украинского лайнера в Иране, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Спасибо Гайко Маасу за поддержку в связи с трагедией PS 752. В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования. Обсудили также перспективы "Минского урегулирования". Жду новости по результатам встречи Меркель и Путина 11.01", - отметил Пристайко.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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