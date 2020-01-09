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Все про:авиакатастрофа (1183) Германия (3504) Иран (616) Пристайко (348)

 Киев и Берлин договорились о взаимодействии при расследовании катастрофы украинского лайнера в Иране, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что договорился с главой МИД Германии Гайко Маасом о взаимодействии в расследовании крушения лайнера "Боинг-737" авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном в среду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Спасибо Гайко Маасу за поддержку в связи с трагедией PS 752. В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования. Обсудили также перспективы "Минского урегулирования". Жду новости по результатам встречи Меркель и Путина 11.01", - отметил Пристайко. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опубликовано возможное видео попадания ракеты в лайнер МАУ. ВИДЕО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - премьер Канады Трюдо. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3169090
 
 
 Топ комментарии
 
Супер.
И главное не забудьте хуйло со старым новым годом поздравить.
Уровень Зеленского - сутенером работать.
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Це ж «партія міра»так хотіла помиритись с Россієй, так хотіла, і на тєбє...
Россія. ТОР.
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Ага. Штанмаер вам поможет расследовать. Еще Хуйла возьмите в команду.
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Так. Там було три німці.
Але ж ініціатива щоб завести туди комсомолку дяді Володі, була з української сторони.
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зеленский с самим берлином договорился
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Спасибо, спасибо, мы скажем всем спасибо (с)
А толку, если САМИ - ничто(((
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Це ж «партія міра»так хотіла помиритись с Россієй, так хотіла, і на тєбє...
Россія. ТОР.
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А толку? Если докажут что это вина Ирина, сольют эту историю
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докажут что вина украинских пилотов и будем платить компенсации семьям погибших

вы не верите?
а я верю.... Зеленскому Київ і Берлін домовилися про взаємодію під час розслідування катастрофи українського лайнера в Ірані, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5141
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Алекс Мышкевич
Вы побили рекорд сарказма в моем понимании..... тем, что верите в то, что ... не существует
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Супер.
И главное не забудьте ***** со старым новым годом поздравить.
Уровень Зеленского - сутенером работать.
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Ну почему только сутенером... он еще и на рояле членом вертуозит...
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Даже для этого хоть какой-то характер нужен.
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Ага. Штанмаер вам поможет расследовать. Еще ***** возьмите в команду.
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всі ...ля при ділі...договоруни. І кожен чихбздьох в ефір шоб перекрить зашквар в Омані
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Берлину как-то пох..ен. Люфтганза как летела так и летает в Тегеран....
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какой версии придерживаеться зелёноечумырло, все уже высказались, лишь сопля молчит.
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сопля горлянку перекрыла, хрипеть не дает Київ і Берлін домовилися про взаємодію під час розслідування катастрофи українського лайнера в Ірані, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9343
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Заголовок "Пристайко чекає новин від Німеччини за результатами зустрічі Меркель та путіна 11.01",був би більш підходящим.І правдивим.
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Баканова и Богдана уже из Куршевель привезли? Куда снова Вicлюк пропал? Опять на совещение на Москву улетел? Один Сивохо жрет пиццу в СНБО?

Київ і Берлін домовилися про взаємодію під час розслідування катастрофи українського лайнера в Ірані, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6520
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А почему именно с немцами а не со всеми странами? Так Путин попросил?
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с Канадой ЗЕльоной сопле боязно
канадцы не станут вилять перед аятолами
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Хаотические призывы зельоной власти "помочь в расследовании" к чуть ли не ко всем крупным государствам а также недвусмысленная формулировка оманского Нарояль Хубея в видеоролике от 9 января: "... А еще эта страшная история должна научить всех нас - и каждого гражданина Украины, и каждого мирового лидера - ценить человеческие жизни. И делать это до того, как они так быстро и болезненно обрываются" наталкивают на мысль о понимании совершенного преступления против наших граждан и граждан других стран. Но зе-власть боится называть вещи своими именами и прячет голову в песок.
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У французов и фрицев нефтяные вышки в совместной собственности. Так что они сделают все чтобы Иран отмазать от санкций.
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