 Оккупация Крыма стала спусковым крючком к усилению возможностей НАТО, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг в Брюсселе на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Черноморский регион является важным для НАТО. Мы помним, что стало "спусковым крючком" для адаптации НАТО и укреплению коллективной обороны в течение нескольких прошлых лет - это была незаконная аннексия Крыма, которая произошла именно в Черном море", - сказал генсек.
Он отметил, что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Альянс усилил воздушное патрулирование и военно-морское присутствие, а также присутствие в рамках передовых сил в странах на восточном фланге НАТО. До этого, по словам Столтенберга, повышена готовность сил Альянса и его способность к их быстрому усилению.
"Мы постоянно оцениваем необходимость усиления нашего присутствия. Три наши государства-члена являются черноморскими странами - Румыния, Болгария и Турция. Кроме того, мы имеем здесь двух близких партнеров - Украину и Грузию, которые также являются черноморскими странами. Поэтому мы помогаем им, тесно сотрудничая, проводя с ними совместные учения", - сказал Столтенберг.
Бездействие вашего бздливого и игрушечного нато привело к окупации Крима
Показала повну безпорадність нато... Як і колись ліги націй...
І необхідність, в цілях самозахисту, мати термоядерну зброю...
Тому : Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем!» (с) 😎
7 ч. ·
Путін не збирається і чути про можливість повернення контролю над півостровом, про припинення конфлікту з Україною, якими б не були ілюзії української влади і її прихильників. Саме тому наша країна останнім часом так схожа на співтовариство самогубців: війна весь час на нашому порозі, а ми відчайдушно не хочемо її помічати, приводимо до влади небезпечних дилетантів і віримо, що варто захотіти перестати стріляти - як всі ці "Маршали Устинови", ракети "Калібр" і "Кинджали», Путіни і Шойгу просто кудись зникнуть.