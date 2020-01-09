 Оккупация Крыма стала спусковым крючком к усилению возможностей НАТО, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг в Брюсселе на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Черноморский регион является важным для НАТО. Мы помним, что стало "спусковым крючком" для адаптации НАТО и укреплению коллективной обороны в течение нескольких прошлых лет - это была незаконная аннексия Крыма, которая произошла именно в Черном море", - сказал генсек.

Он отметил, что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Альянс усилил воздушное патрулирование и военно-морское присутствие, а также присутствие в рамках передовых сил в странах на восточном фланге НАТО. До этого, по словам Столтенберга, повышена готовность сил Альянса и его способность к их быстрому усилению.

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"Мы постоянно оцениваем необходимость усиления нашего присутствия. Три наши государства-члена являются черноморскими странами - Румыния, Болгария и Турция. Кроме того, мы имеем здесь двух близких партнеров - Украину и Грузию, которые также являются черноморскими странами. Поэтому мы помогаем им, тесно сотрудничая, проводя с ними совместные учения", - сказал Столтенберг.