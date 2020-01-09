EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  1183  27
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1159) Иран (616) МАУ (99) Джонсон_Борис (139)

 Украинский самолет в Иране мог быть непреднамеренно сбит ракетой, - Джонсон

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой "земля-воздух".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

По его словам, в настоящее время существует информация о том, что украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой.

"В настоящее время существует масса информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это вполне могло быть непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, и теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее  премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран случайно сбил украинский самолет.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169087
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ключевые слова "за попередньою інформацією" і "наразі"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в лондоне паликмахтеров нет он как бомж с бодуна
 показать весь комментарий
 
 
Зато у тебя есть паликмахеры...СИрожа Зверев, ога??
 показать весь комментарий
 
 
Как не преднамеренно... Сразу после взлета из аэропорта практически?
 показать весь комментарий
 
 
Ткните кто нибудь чем то осла а то похоже что он где то спрятался и ждет чем все кончится.
 показать весь комментарий
 
 
Так обосрался ж по самое нехочу, выгораживая Иран.
 показать весь комментарий
 
 
Більшість західних СМІ говорять про це і, звісно, цитують українську владу, яка набрехала такої х-ні, що на голову не налазе.
 показать весь комментарий
 
 
Янкі виждали час давши можливість набрехатися брехунам і засвітили свою розвідувальну інфу в пресі, як результат і шило не втаіли і брехунів виявили. Хоч ітак було ясно що бармалєї брешуть
 показать весь комментарий
 
 
Зараз головне МЗС України і чиновникам підтримувати "ракетну версію" , а не кацапсько іранську версію і вимагати від Ірана компенсацій і всіляких вибачень , бо престиж України постраджав з загибеллю ії громадян Украинский самолет в Иране мог быть непреднамеренно сбит ракетой, - Джонсон - Цензор.НЕТ 8603
 показать весь комментарий
 
 
Тоже так думаю ибо там летело пол самолета иранцев. Но все же много непонятно еще!
 показать весь комментарий
 
 
непреднамеренно ???? -что б цены на нефть и не повысились и не упали ...цены жизней погибших - просто банальные фьючерсы на биржаг Лондона(Гондона) ..занавес такое сказал глава морской державы Европы --идиоты и сцыкуны ...слов нет ..а давайте ПС собьет нрепреднамеренно в Борисполе самолет с фанатами ФК Челси ..непреднамеренно и все
 показать весь комментарий
 
Це, пояснює чому пошкоджені "чорні ящики", які розроблені для "виживання" за умов "звичайної" катастрофи.
 показать весь комментарий
 
 
Один Зебуба молчит. Ему в Москве поступили совсем другие данные.
 показать весь комментарий
 
 
Ну не удивлюсь если и кацапские расчет отпускников стреляли.
Они в цели меньше боинга в принципе попасть не могут.
Ждем фотошоп МО лаптестана с американським или украинским дроном)))
 показать весь комментарий
 
Цікаво як довго командир 95 отдельного зеленознаменного циркового батальона мовчатиме як щур ?
 показать весь комментарий
 
Союзники плавно говорят персам, а заодно и зеленому дураку, что им все известно.. И лучше бы им не врать... Чистосердечное признание облегчает наказание, но добавляет срок...
 показать весь комментарий
 
Если самолет 6 января прошел техосмотр , а 8 странная авария, то скорее всего в техосмотр там чтото подложили
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх