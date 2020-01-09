 МИД Украины направил России ноту протеста в связи с посещением Путиным оккупированного Крыма, - Зеленко

Об этом в Твиттере сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В. Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - написала Зеленко.

Украинский МИД подчеркивает недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах.

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"Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", - заявила спикер МИД.

Напоминаем, в четверг президент РФ Владимир Путин посетил оккупированный Крым, где наблюдал за учениями, в ходе которых состоялись запуски крылатых ракет.