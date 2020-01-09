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  2006  38
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 За 9 января ранения получили четверо украинских воинов, - Корчинский опровергает официальную информацию штаба ООС

Политический деятель Дмитрий Корчинский опубликовал информацию о том, что 9 января было ранено четверо украинских воинов, тогда как официальные источники штаба ООС заявляют об одном раненом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, комментируя официальные данные об одном раненом 9 января. 

Корчинский отметил: "К сожалению, ложная информация. Сегодня ранено четверо военных. Один воин крайне тяжелый, один средней степени, двое получили боевую травму (акубаротравмы).

Надеемся Командование ООС понимает ответственность перед ранеными военнослужащими и их боевыми побратимами, когда находясь в одном госпитале защитники могут прочитать ложную информацию!"

Как известно, его жена Оксана Корчинская, известный волонтер,  имеет непосредственную информацию из госпиталей. 

Также читайте: С начала суток 9 января враг дважды нарушил перемирие, ранен один украинский воин, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3169085
 
 
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спикеры ООС и часть зе-генералов уже прямо работают на оккупантов....
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ну так хомчак же + аваков= иловайск.
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Дружки Корчинского воюют и на другой стороне. Те же самые, что и в Приднестровье. **** рашисткая.
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ты сам тупая ****...
побольше бы таких как Корчинские (Дмитро и Оксана) и поменьше бы ваты..., была бы у нас другая страна...
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Некрасиво манипулируешь товарищ...
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Твои таварищи в овраге дохлую лошадь доедают.
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Мнение соево-мокшанских упырей не интересно...
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Вот именно! Ты не на тот сайт заполз удмурт зеленый, это порохоботский сайт.
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Ти гадаєш, що я цього не знаю?
Я сьогодні трошки поекспериментував)))
Тепер знаю точно - порохоботський!
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Іди лошадь доїдай, поки твої таварісчі її всю не заточили.
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Это верно, а надавать порохоботам по шапке - это долг каждого нормального украинца! За 9 січня поранень зазнали четверо українських воїнів, - Корчинський спростовує офіційну інформацію штабу ООС - Цензор.НЕТ 732
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Андруша, ты слабый в коленках, уклонист ты зеленый.
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А фамилии будут? А то вдруг это обычный вброс от Корчинского, наподобие того что Зеленский летал самолетом в Москву. По тактике "не подтвердится - ну и ладно, давай следующую зраду, осадочек то остался".
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А какая разница (с) ..летал или нет...?
С делегацией из паРаши он в Омане встречался...и это факт...
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Ага, первый "факт" не подтвердился, ну и ладно - теперь как следующий "факт" заявим что встречался. Доказательства? А зачем.
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В Оман прилетел самолет мертветчука..доказательств и скринов его маршрута в сети навалом...этот же самолет с Омана полетел в мацкву...с доказательствами аналогично...в сети все есть...
12 часов оманский осел...не вылетал из Омана...чего ждал? С моря погоды?
Смотри зебил....и млей...
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Для того дописувача доказом є тільки жива вода з життєдайного перста
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А почему я должен верить этому челу, а не официальному заявлению штаба ООС?
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Слышал я недавно об одном таком фонде...
1.7 млн. или млрд. с бюджетных средств выделили...
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Млн від млрд трохи відрізняється. Як, наприклад, відрізняється 1 грн і 1000 грн.
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Ти не зрозумієш , повірь на слово, прихильники зєбіла відбиті на глухо!
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Ну хотя бы потому,что официальные источники врали всегда,приукрашивая свою никчемность.Не помните,что половина МО Украины совсем не давно называли, не без основания, сепаратистами.Неужели за пол года они стали патриотами и перестали искажать реальность,прикрывая свою реальную сущность.
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Вчера вертолеты мотались,чего уже давно не было.Если кому интересно,то живу в Харьковской обо. И практически над моим домом летают из Краматорска в Харьков.По частоте полета можно понять интенсивность боевых действий.
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Нічого дивного, при владі брехуни та злодії. Їм брехати - це як дихати.
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там как бы есть видео запуска ракеты по самолету и Трюдо подтвердил ..Цензор сосредоточтись и уточните инфу щас даже в селах Украины люди переживают за пошибших но Вы цензор сколько фейков разоблачили кацапских практически все ...щас все ждут это заявление что была ракета и времени нету и Ирану тогда писец был еще с утра от Трампа -он не ждал
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Ого... Зе-мразі уже і про таке починають брехати...
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Сколько можно власти врать про количество обстрелов ?? каждый день убитые или раненые !!!!! а штаб передаёт 2-3 обстрела !! НА КОГО ЭТО РАССЧИТАНО ?!! ИЛИ ЭТА ВЛАСТЬ СОВСЕМ ЛЮДЕЙ ЗА ИДИОТОВ СЧИТАЕТ !?
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в Черном море кацапы под шумок.загребая жар чужими руками .на учениях с Украинского корабля жахнули борт тель-Авив -Мордовия ....и что.?? Кучма выплатил по 130 000 баксов каждому с нашего кармана
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Штабу давно не верю. Падоли каждый день говорят что потерь нет, и всего парочка обстрелов незначительных. И тут же каждый день новости про похороны солдат ВСУ! Откуда тогда похороны скоты штабные если потерь нет?? Не я ещё даже могу кацапов понять с ихним "ихтамнет". Да подло, брехливо и т.д но это война и мы для них враги. Но скажите как оправдать своих же?? Вы собственных солдат записываете с "ихтамнеты" для собственого же народа? ЗЕскоты здесь даже позорней и хуже кацапов. ЗЕпадаль надеюсь вам всё вернёца мрази прокремлёвские.
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