 За 9 января ранения получили четверо украинских воинов, - Корчинский опровергает официальную информацию штаба ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, комментируя официальные данные об одном раненом 9 января.
Корчинский отметил: "К сожалению, ложная информация. Сегодня ранено четверо военных. Один воин крайне тяжелый, один средней степени, двое получили боевую травму (акубаротравмы).
Надеемся Командование ООС понимает ответственность перед ранеными военнослужащими и их боевыми побратимами, когда находясь в одном госпитале защитники могут прочитать ложную информацию!"
Как известно, его жена Оксана Корчинская, известный волонтер, имеет непосредственную информацию из госпиталей.
побольше бы таких как Корчинские (Дмитро и Оксана) и поменьше бы ваты..., была бы у нас другая страна...
Я сьогодні трошки поекспериментував)))
Тепер знаю точно - порохоботський!
С делегацией из паРаши он в Омане встречался...и это факт...
12 часов оманский осел...не вылетал из Омана...чего ждал? С моря погоды?
Смотри зебил....и млей...
1.7 млн. или млрд. с бюджетных средств выделили...