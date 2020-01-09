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Все про:Абхазия (336) Грузия (3657) протест (4604)

 Протесты в оккупированной Абхазии: "парламент" призвал "президента" уйти в отставку

"Парламент" оккупированной Россией Абхазии принял постановление с призывам к "президенту" Раулю Хаджимба подать в отставку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В документе говорится, что в связи со сложной общественно-политической обстановкой и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе "Народное Собрание" постановляет обратиться к "президенту" с предложением подать в отставку.

"За" проголосовали 19 "депутатов", четыре - "против", один воздержался. Всего в заседании принимали участие 27 "народных избранников".

По окончании "внеочередной сессии парламента" к остающимся у здания протестующим вышел лидер оппозиции Аслан Бжания и призвал их не расходиться. Бжания выразил надежду, что "президент" примет решение в ответ на обращение "парламентариев".

Читайте на Цензор.НЕТ: В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют "администрацию президента". ФОТОрепортаж

Ранее протестующие пытались штурмовать здание "администрации президента" Абхазии. Они призывают "главу республики" Рауля Хаджимба подать в отставку.

Так называемые "выборы президента", на которых "победил" Хаджимба, состоялись в оккупированной Абхазии 25 августа. В ПАСЕ их признали нелегитимными и заявили, что они лишь препятствуют мирному урегулированию конфликта.

Также на Цензор.НЕТ: Грузия хочет создать свой "нормандский формат" для переговоров об оккупированных Абхазии и Южной Осетии, - Зурабишвили

Источник: https://censor.net.ua/n3169084
 
   
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Не могут поделить три берёзы на двоих! Протесты в оккупированной Абхазии: "парламент" призвал "президента" уйти в отставку - Цензор.НЕТ 4100
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пока грузинский флаг не подымут - пофиг что у них там происходит...
пускай хоть постреляют друг друга...
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Это примерно как Гиви призвал Моторолу "уйти в отставку" через лифт. А сам "ушёл в отставку" через кабинет. Протесты в оккупированной Абхазии: "парламент" призвал "президента" уйти в отставку - Цензор.НЕТ 4759
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хай їбашать один одного поки не повиздихають усі ...
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Абхезія з часів "вєлікай пабєди" над глуздом 1992 року являє собою яму з урками №2 (після Придністровської депресії): це консервований "совок" зразка 1989 року, постріляний-покоцаний-на цеглу розібраний силою "русскава аружія"...
І так, санаторій "Україна" в Гагра (тоді ДУС Преза України) тепер називається "москва". І особисто мною бачено в 2003 офіційний лист із гербом мацкви про набуття тим санаторієм нового статусу й назвиська, що лежав на столі у його директора. Є підозра, що це такий відкуп зайчика Бакайчика, голови ДУС при янучарі-прем'єрі, за російський евакопаспорт експромтом після Помаранчевої (р)еволюції.
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