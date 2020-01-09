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Все про:Вторая мировая война (261) история (1661) Польша (5035)

 Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны

Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвиняет российские власти в "манипулировании историей".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сейма.

В резолюции утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

Документом Сейм Республики Польша осуждает провокационные и неправдивые заявления представителей высших органов власти РФ, пытающихся обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны.

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В документе утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав - Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова-Риббентропа.

"Первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы", - заявили в Сейме.

Читайте также: Польша адекватно отреагировала на провокационные заявления Путина, - Дуда

Источник: https://censor.net.ua/n3169083
 
   
 Топ комментарии
 
Ого..сейчас бомбонёт у скрепных потомков алкоголиков. Хуйло сейчас для ватного скота толкнёт ещё шо то с раздела гебнявой истории с Лубянки.
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Хоть кто-то имеет смелость смачно плюнуть в вонючее ху*ловское мурло. Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2726 Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2972 Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2972
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Ну тебе пасть точно заткнем, гнида кацапская.
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Это посредине попадание во что-то, а на верху, что летит и горит?
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Ого..сейчас бомбонёт у скрепных потомков алкоголиков. ***** сейчас для ватного скота толкнёт ещё шо то с раздела гебнявой истории с Лубянки.
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Хоть кто-то имеет смелость смачно плюнуть в вонючее ху*ловское мурло. Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2726
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странно что до поляков єто дошло только в 2020 году.
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До поляков это дошло ещё в 1939 году, до казламордых кацапов не дошло до сих пор...
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Ну тебе пасть точно заткнем, гнида кацапская.
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Какелы мокшанские обтекают в своей злобе и блювотене , так что пшел нах отсюда кацапское недорозумение
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Сейчас у кацапоидов массовые припадки начнутся!
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Теперь в россии с утроенной силой будут давить польские яблоки.
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Нарешті! Про це треба кричати, щоб увесь світ знав та пам'ятав, з чого почалась Друга світова.
Але чому поляки мовчать про катастрофу літака під смоленськом, в якому загинула вся політична та військова еліта Польщі. Про цю трагедію теж не треба забувати, це справа брудних рук ху#ла.
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На мацковии много торфа, тушить будут долго)))
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Ми ж не дикі тунгуси із тайожних просторів, щоб копіювати козломордих свинособак.
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Казанская танкова, і Ліпєцкая льотна школи.
Панцери Гудеріана, і Сралінскіє соколи Люфтваффе.
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А армия РОА!? Один млн кацапов! Вам не кажется странным: были Украинский Фронт, Белорусский фронт и не одного русского (росийского), но млять, -была РОА!!!
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пока палки не закончились, будут таскать дидофф.. это рассиюшка, бро!
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Треба це було ще під час Нюрнбергу зробити
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абсолютно верное решение!!!. я пришел к своему личном убеждению, что Вторая Мировая война началась не 01 сентября 1939 года, а в дату подписания секретного Пакта Рибентропа-Молотова - 23 августа 1939 года..
потому что последующие события, развивались в соответствии с этим документом..
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А війскові школи Рейхсфера - Вермахта, коли почались?
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ооо!.. я помню старика Гудериана с инспекционной проверкой в 1931 г. под Казанью в танковой школе "Кама".. а еще немецкая школа летчиков под Липецком.. но!. .с юридической точки зрения, дата начал Второй мировой Войны имеет другое значение..
Простит мне вольную трактовку истории, .. и вообще я считаю, что во Второй Мировой войне "ГУЛАГ победил Бухевальд"..
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А честно сказать поляки с мокшландом решили выяснить у кого х..р толще Никто не сомневается что гитлер со сралином войну начали , но я нигде не услышал от поляк и покаяние за дерибан Чехии на пару с Германией , а если вопрос встаёт о наших героях Бандере , Шухевиче и до так они пеной брызгают на пару с козломордыми , так что пусть грызутся
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Слухай, ну то ж була однодовка Адольфа.

Типу, о нє только я дерібаню Європу, а і Польша !
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Это называется бумеранг Поляки с Пелсудским думали , что бога за бороду схватили или пацификацию украинцев им тоже Гитлер подсказал ?
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Та ну. Цю тему натягують на глобус саме підарашки.

З тієї ж серії, що й: «Нападєніє на СССР бєлофіннов в 1940 ...»
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Согласен. Поляки скорее ситуативные союзники просто потому шо они тоже ненавидят москалей, но и от Бандеры и от Украинской независимости полякам сильно пригорает, это по сути такие же имперцы как и коцабы...ихня грызня нам на руку. Пусть грызуца...
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Давно пора с этих двух стран спесь сбить и использовать их грызню в своих нац интересах
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Приезжай увидишь Будешь в Киеве распятым мальчиком в красных труселях принесённый по Хрещатику 😂
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Впечатление русскомірца от Парада на День Независимости в Киеве, 2018 .
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«****-****-****. мы всё про@али, всё - Украина отлетела как ракета.
Не хотел верить, и не сильно верил - пропаганда-то с двух сторон работает, но, блин, я сегодня сам всё увидел.
Сам. Всё. Увидел. Своими. Глазами.
Спецом хотел туда приехать именно на этот их парад. Чтоб не по телеку - не верю, картинку любую можно сделать. Я ж то сам знаю, как это делается - как плакаты раздают, флаги, от какого предприятия какая явка. У нас так. Всегда. Но тут, блин, не было этого. Я такое не понимаю. Не было! Сами нарядились, сами пришли, свои флаги взяли, ты понимаешь - СВОИ! Места занимали заранее, все фонари, деревья облеплены. Никто их не гоняет. Они гимн поют свой, понимаешь, поют! Слова знают - сами, без отмашки. Они другие, ****. Они не зашуганные, это ж видно.
Польський Сейм зрівняв відповідальність СРСР і Німеччини за початок Другої світової війни - Цензор.НЕТ 8259Молодёжь активно наблюдала за парадом войскПодробности

Как они все хлопали армии своей, твою ж мать.
Как плакала девчёнка возле меня: пирсинг, татуха на шее, джинсы драные, вышиванка - и плачет, стоит и хлопает… Вот это все, конец. Нет нам туда уже хода. Ни с войной, ни с дружбой, ****.
«Героям Слава!» - кричали все. ВСЕ - ты понимаешь.
Техника пошла - это капец, наш капец - уточню.
Мы все про@али, блин - дальше будет только хуже.
Съездил в Киев, «переубедился» - они за 4 года отлетели, нам за 40 не догнать. Многоходовочка, блин, получилась у нашего - охххть. Свой Израиль с НАТО под боком, так тошно мне. И завидно, чё уж…»
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польский самолет уже сбивали по Смоленском ...для профилактики видимо
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Запасаемся попкорном: завтра Захарова с Лавровым изойдут на говно, опровергая резолюцию и обвиняя Польшу в подтасовке фактов и переписывании истории.
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Ви то чим кращі за нацистів і червоних ? У 1938 разом із Німеччиною та Угорщиною розірвали на шматки Чехословаччину після Мюнхенського договорняка.
У результаті М.у. в жовтні 1938 нім. війська окупували Судетську область, приєднавши її до Третього рейху. Польща отримала Тешінську Силезію, а Угорщина в листопаді 1938 за рішенням Віденського арбітражу (див. Віденські арбітражі 1938 і 1940) - пд. частину Словаччини. Найбільш розвинені райони Підкарпатської Русі (Закарпаття) рішенням цього арбітражу теж були передані Угорщині. В цілому Чехословаччина втратила майже 1/3 території з населенням бл. 5 млн осіб, а також 40 % свого пром. потенціалу і потужні прикордонні укріплення. Її новий кордон з Німеччиною був неукріплений і проходив у безпосередній близькості від Праги. Скориставшись моментом, глибокою політ. кризою в ЧСР і підтримкою Німеччини, проголосили автономію Словаччина (6 жовтня) та Підкарпатська Русь (11 жовтня). Перша Чехословац. Республіка припинила існування. М.у. стала апогеєм політики "умиротворення" щодо нацистської Німеччини, яку проводили уряди Великої Британії та Франції з серед. 1930-х рр., призвела в остаточному підсумкові до загарбання послабленої Чехословаччини (15 березня 1939 нім. війська окупували всю Чехію і Моравію, а Угорщина, за згодою А.Гітлера, того ж дня захопила Карпатську Україну) і прискорила розв'язання Німеччиною Другої світової війни. Офіційно М.у. була визнана недійсною підписанням Договору про нормалізацію відносин між Чехословаччиною і ФРН 20 червня 1973.
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Гітлер був особисто на похоронах Пілсудського, навіть плакав... Якби не зміна керівництва у Польщі через смерть дзядка Юзефа, то Париж, Лондон, Москву Гітлер разом з Пілсудським брав би....
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Хорошее дело начали поляки. Пора снимать с России стружку.
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Добре що Бандеру і Україну туда не приплели))) Поляци можуть)))
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Росіяни це тварини... Ось знову один кацаб постріляв представників недоімперії... https://www.youtube.com/watch?v=Sy1_pWVOZSo&t=2s. Не розумію чого Зелю все тягне кацабів лобзати...
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Нутро шута Всегда прогибаться перед сильными ( по его мнению ) и показывать свой гонор тот кто по его мнению слабее или зависим от него
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все адекватные люди понимают что СССР виновен в разжигании Второй мировой войны не меньше Гитлера...нападение на Финляндию, нападение на Польшу...все это часть одной большой истории
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