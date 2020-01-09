 Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сейма.

В резолюции утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

Документом Сейм Республики Польша осуждает провокационные и неправдивые заявления представителей высших органов власти РФ, пытающихся обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны.

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В документе утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав - Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова-Риббентропа.

"Первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы", - заявили в Сейме.

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