 Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сейма.
В резолюции утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.
Документом Сейм Республики Польша осуждает провокационные и неправдивые заявления представителей высших органов власти РФ, пытающихся обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны.
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В документе утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав - Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова-Риббентропа.
"Первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы", - заявили в Сейме.
Але чому поляки мовчать про катастрофу літака під смоленськом, в якому загинула вся політична та військова еліта Польщі. Про цю трагедію теж не треба забувати, це справа брудних рук ху#ла.
Панцери Гудеріана, і Сралінскіє соколи Люфтваффе.
потому что последующие события, развивались в соответствии с этим документом..
Простит мне вольную трактовку истории, .. и вообще я считаю, что во Второй Мировой войне "ГУЛАГ победил Бухевальд"..
Типу, о нє только я дерібаню Європу, а і Польша !
З тієї ж серії, що й: «Нападєніє на СССР бєлофіннов в 1940 ...»
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«****-****-****. мы всё про@али, всё - Украина отлетела как ракета.
Не хотел верить, и не сильно верил - пропаганда-то с двух сторон работает, но, блин, я сегодня сам всё увидел.
Сам. Всё. Увидел. Своими. Глазами.
Спецом хотел туда приехать именно на этот их парад. Чтоб не по телеку - не верю, картинку любую можно сделать. Я ж то сам знаю, как это делается - как плакаты раздают, флаги, от какого предприятия какая явка. У нас так. Всегда. Но тут, блин, не было этого. Я такое не понимаю. Не было! Сами нарядились, сами пришли, свои флаги взяли, ты понимаешь - СВОИ! Места занимали заранее, все фонари, деревья облеплены. Никто их не гоняет. Они гимн поют свой, понимаешь, поют! Слова знают - сами, без отмашки. Они другие, ****. Они не зашуганные, это ж видно.
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Как они все хлопали армии своей, твою ж мать.
Как плакала девчёнка возле меня: пирсинг, татуха на шее, джинсы драные, вышиванка - и плачет, стоит и хлопает… Вот это все, конец. Нет нам туда уже хода. Ни с войной, ни с дружбой, ****.
«Героям Слава!» - кричали все. ВСЕ - ты понимаешь.
Техника пошла - это капец, наш капец - уточню.
Мы все про@али, блин - дальше будет только хуже.
Съездил в Киев, «переубедился» - они за 4 года отлетели, нам за 40 не догнать. Многоходовочка, блин, получилась у нашего - охххть. Свой Израиль с НАТО под боком, так тошно мне. И завидно, чё уж…»
У результаті М.у. в жовтні 1938 нім. війська окупували Судетську область, приєднавши її до Третього рейху. Польща отримала Тешінську Силезію, а Угорщина в листопаді 1938 за рішенням Віденського арбітражу (див. Віденські арбітражі 1938 і 1940) - пд. частину Словаччини. Найбільш розвинені райони Підкарпатської Русі (Закарпаття) рішенням цього арбітражу теж були передані Угорщині. В цілому Чехословаччина втратила майже 1/3 території з населенням бл. 5 млн осіб, а також 40 % свого пром. потенціалу і потужні прикордонні укріплення. Її новий кордон з Німеччиною був неукріплений і проходив у безпосередній близькості від Праги. Скориставшись моментом, глибокою політ. кризою в ЧСР і підтримкою Німеччини, проголосили автономію Словаччина (6 жовтня) та Підкарпатська Русь (11 жовтня). Перша Чехословац. Республіка припинила існування. М.у. стала апогеєм політики "умиротворення" щодо нацистської Німеччини, яку проводили уряди Великої Британії та Франції з серед. 1930-х рр., призвела в остаточному підсумкові до загарбання послабленої Чехословаччини (15 березня 1939 нім. війська окупували всю Чехію і Моравію, а Угорщина, за згодою А.Гітлера, того ж дня захопила Карпатську Україну) і прискорила розв'язання Німеччиною Другої світової війни. Офіційно М.у. була визнана недійсною підписанням Договору про нормалізацію відносин між Чехословаччиною і ФРН 20 червня 1973.