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Все про:жилье (667) переселенцы (342) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (24)

 Только 12% переселенцев смогли купить себе жилье, - Минветеранов

Своего жилья нет у 400 тысяч переселенцев из оккупированных районов Донбасса и из Крыма.

Об этом в эфире "Радіо Свобода" заявил заместитель министра по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслан Калинин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, данные о том, что 12% переселенцев смогли купить жилье, предоставлены Международной организацией по миграции.

"Другие живут в арендованном (жилье. - Ред.), у знакомых, близких и в местах компактного проживания", - сказал Руслан Калинин.

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Он отметил, что сейчас министерство, которое он представляет, собирает информацию о переселенцах, которым нужно жилье.

"Сейчас мы собираем эту информацию. У нас есть очень большая проблема - это места компактного проживания ... Таких мест около сотни по Украине", - сказал чиновник.

По его словам, в местах компактного поселения в настоящее время проживает около 4 тысяч переселенцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3169082
 
 
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Бубочка та його оточення стільки грошей на відпочинок тратить, та на літаки, нехай допоможе, а то кормить електорат роликами..
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Спасибо Порошенко за наше счастливое детство! Иуда циничная
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Ти 2014 року народження ? І вже писати вмієш? А думати не навчився?
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Обалденная "статистика"!
А сколько не переселенцев смогли за последние, даже не пять, а десять лет, купить себе жилье?
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Не зря видимо атошников и переселенцев свели в одну кучу. Теперь деньги пойдут не на ветеранов а на "переселецев" типа ефремова.
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Сбежавшие начальники милиции,мэры,подмэры,сивохи,это самые главные переселенцы,которым в первую очередь нужно жилье,а ну ка - свалил и лучше,чем до войны,зарплата 10000-15000,+ " атошные", " переселенческие,шоколад и мармелад
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а те кто не переселенцы? То есть кто звал русский мир, мы должны скинутся?
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