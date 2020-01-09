 Расширить на Ближний Восток и переименовать в НАТОБВ, - Трамп предлагает НАТО перемены

Такое предложение американский президент высказал в четверг, 9 января, в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В случае расширение Трамп предлагает сменить название NATO на NATOME (NATO - Middle East). Это можно перевести как НАТОБВ (НАТО - Ближний Восток).
"Какое хорошее название", - прокомментировал свое предложение глава Белого дома.
Трамп отметил, что США победили боевиков террористической группировки "Исламское государство", лишив их контроля над территорией и убив лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. При этом он убежден, что США "оказали Европе большую услугу".
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"Я считаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток, безусловно ... Сейчас бремя лежит на нас, и это несправедливо", - заявил Трамп.
Американский президент добавил, что хотел бы видеть на Ближнем Востоке больше военных НАТО, потому что регион сталкивается с проблемами международного масштаба.
По словам Трампа, он обсуждал роль НАТО в среду, 8 января, во время телефонного разговора с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
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Бо він всім камеді клабам бізнес переб'є.
НАТО держится на ценностях западной цивилизации...
Кого он включать там собрался? Катар, Эмираты и Оман....?
здесь он как наш клоун....
Когда-то давно , лет 40 назад , будучи студентом , я иногда спускался к бочке с пивом - выпить кружечку , пообщаться с людьми .
Так вот - там встречались люди и поумней , и попринципиальней , и харизматичней .
Господи , какие ничтожества нами правят !
Мне кажется , поставь у нас , к примеру , вместо Зеленского какую-нибудь говорящую собачку , то ничего ровным счётом не изменится , разве что воровства поменьше станет ...
а от леваков до большевиков - один шаг...
Причем я раньше думал, что это только у нас, в постсовке. Но в забугорье тоже говна хватает. Даже в тех странах, что считаются цивилизованными и принадлежат к первому миру. Например прогрессивный налог, когда самые умные, толковые и трудолюбивые люди платят за всяких бездельников.
Но есть же страны северной демократии , где государство действительно является социальной надстройкой , в меру сбалансированной и подконтрольной .
Не без недостатков , конечно , но всё же !
По-моему , дело таки в народце , населяющем страну . В его отношении к закону и степени подконтрольности правительства . Вот только стоит народу вожжи попустить , прикрыть один глаз на закон , вот тут-то дерьмо и начинается , прямо с правительства , ибо там возможностей много , а контроля становится меньше .
Головы рубить нужно , даже не дожидаясь окончания каденции . Ибо когда эта каденция закончится , будет уже поздно ...
То башни-близнецы взорвут, то посла убьют, то базы обстреляют.