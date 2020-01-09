 Тела погибших в катастрофе лайнера МАУ в Иране еще не идентифицировали, - МИД

Об этом в эфире "Громадського" сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, информирует Цензор.НЕТ.

"Работа по идентификации тел погибших иностранцев (продолжается. - Ред.) - я не могу вам сказать, касается ли это всех украинцев, но иностранцы еще не все идентифицированы. Среди них, очевидно, также определенное количество граждан Украины, которые остаются неидентифицированными", - отметил он.

По его словам, 9 января в Тегеран прибыли украинские судмедэксперты, которые вместе с иранскими коллегами уже работают над тем, чтобы "максимально быстро все жертвы были идентифицированы".

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Андрей Заяц отметил, что пока рано говорить о том, когда состоится репатриация тел в Украину.

"Думаю, хотя бы сутки, или двое еще нужно поработать. Мы благодарны иранской стороне за то, что несмотря на то, что в Иране пятница - выходной день по религиозным соображениям, они подтвердили свою готовность работать, чтобы максимально быстро обеспечить сбор доказательств и идентификацию останков. Мы делаем все возможное, чтобы останки граждан Украины были репатриированы в максимально сжатые сроки. Потому что понимаем, насколько велика боль семей жертв этой авиакатастрофы", - отметил госсекретарь.

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Кроме того, Андрей Заяц подтвердил информацию о том, что "черные ящики" были найдены в поврежденном состоянии.

"Сейчас изучается, насколько эти повреждения могут помешать в том, чтобы в полном объеме расшифровать их данные. И наши специалисты по гражданской авиации вместе с иранскими коллегами сейчас ведут переговоры для того, чтобы понять, на каких технических возможностях в Украине, Иране или третьей стране провести расшифровку записей и снять информацию, которая содержится на этих самописцах", - сообщил чиновник.

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