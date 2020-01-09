 Тела погибших в катастрофе лайнера МАУ в Иране еще не идентифицировали, - МИД

Об этом в эфире "Громадського" сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, информирует Цензор.НЕТ.
"Работа по идентификации тел погибших иностранцев (продолжается. - Ред.) - я не могу вам сказать, касается ли это всех украинцев, но иностранцы еще не все идентифицированы. Среди них, очевидно, также определенное количество граждан Украины, которые остаются неидентифицированными", - отметил он.
По его словам, 9 января в Тегеран прибыли украинские судмедэксперты, которые вместе с иранскими коллегами уже работают над тем, чтобы "максимально быстро все жертвы были идентифицированы".
Читайте на Цензор.НЕТ: Родственников погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев опросили и взяли у них образцы ДНК, - Нацполиция
Андрей Заяц отметил, что пока рано говорить о том, когда состоится репатриация тел в Украину.
"Думаю, хотя бы сутки, или двое еще нужно поработать. Мы благодарны иранской стороне за то, что несмотря на то, что в Иране пятница - выходной день по религиозным соображениям, они подтвердили свою готовность работать, чтобы максимально быстро обеспечить сбор доказательств и идентификацию останков. Мы делаем все возможное, чтобы останки граждан Украины были репатриированы в максимально сжатые сроки. Потому что понимаем, насколько велика боль семей жертв этой авиакатастрофы", - отметил госсекретарь.
Также на Цензор.НЕТ: "Бессмысленные слухи", - власти Ирана о том, что лайнер МАУ мог быть сбит ракетой
Кроме того, Андрей Заяц подтвердил информацию о том, что "черные ящики" были найдены в поврежденном состоянии.
"Сейчас изучается, насколько эти повреждения могут помешать в том, чтобы в полном объеме расшифровать их данные. И наши специалисты по гражданской авиации вместе с иранскими коллегами сейчас ведут переговоры для того, чтобы понять, на каких технических возможностях в Украине, Иране или третьей стране провести расшифровку записей и снять информацию, которая содержится на этих самописцах", - сообщил чиновник.
Читайте также: Власти США считают, что самолет МАУ был сбит Ираном, - американские СМИ
7 ч. ·
Flight crews never die, they just fly higher in the sky ("екіпажі не вмирають, лиш вище в небо злітають") - цю міжнародну примовку над нашим PS 752 за минулу добу повторили сотні працівників різних авіаліній світу. Сотні постів у соцмережах із жалобними стрічками на тлі неба (у коменті один такий, від стюардеси Malev), невідь-скільки молитов услід злітаючому літачку, що вже не приземлиться, - трагедія очищає, в людстві раптом проступив один із тих його до сліз прекрасних профілів, за які його варт любити: шляхетне "цехове" братство тих, хто за родом занять щодня ходить по краю життя і смерти, споконвічне побратимство/посестринство кшатріїв.
(Щоразу, коли після дальніх перелетів, стоячи в черзі на паспортний контроль, бачу, як простує до виходу екіпаж: пілоти з виглядом чоловіків, що добре попрацювали, змучені стюардеси на висотних підборах, - люди, від яких щойно 7, чи 8, чи 10 годин напряму залежало моє життя, - мене незмінно затуманює хвиля вдячної ніжности і хочеться гукнути їм услід "Спасибі!", як від 2014-го нашим воїнам, - але якось ніколи не вдавалося цього зробити, і тепер, дивлячись у назавжди всміхнені обличчя екіпажу PS 752, мимоволі чуєшся за те винною...)
В устах їхніх колеґ-авіаторів оте "спіть спокійно, браття й сестри" звучить на диво безпафосно - як проста пригадка, що ми всі одне одному на цій землі браття й сестри, навіть коли хтось Авель, а хтось - Каїн. І штука в тім, що так воно й є, за умовчанням: за заводськими, сказати б, налаштуваннями.
А вже бути Каїном, чи Авелем - це завжди наш, і тільки наш власний вибір.
Царства вам небесного, PS 752.
Спасибі.
Иранское ПВО увидело цель, которая не отвечает и идентифицировала ее как вражескую. И согласно уставу любой страны во время вооруженного конфликта ликвидировала эту цель. Виновен не Иран, а тот кто отключил радиомаяк "Свой-чужой".
Очевидно такая же ситуация была и с Боингом над Донбассом. Ни один военный целенаправленно не нажмет кнопку на пуск ракеты по гражданскому лайнеру.
Но это если на радар смотреть. Может Тор по ошибке перевели в автоматический режим и он сам пальнул.
Военный - безусловно.
А как насчет мрази русской, спрятавшей свои флаги? Эта паскуды стреляли тогда по всему, что видели! Напомню, за 2 недели до МН17 у нас в Луганске обстреляли борт Харьков-Тбилиси, не попали.