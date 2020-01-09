 Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - премьер Канады Трюдо. ВИДЕО

Об этом Трюдо заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"У нас есть данные разведки - как канадской, так и союзников - которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - сказал он.
Премьер добавил, что это могло произойти неумышленно. Он также отметил, что канадские специалисты работают с украинскими коллегами и хотят привлечь своих специалистов к расследованию.
"Семьи погибших хотят ответов. Я хочу ответов", - сказал Трюдо.
Он отметил, что выводы сделаны на основе предварительного анализа. "Поэтому важно провести тщательное и полное расследование, чтобы сделать окончательные выводы", - подчеркнул премьер Канады.
Трюдо сказал, что сообщил об этих данных президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Я рассказал Зеленскому о причинах, почему мы так настроены провести полное и всестороннее расследование ... Он заверил меня, что Канада как хороший друг Украины будет тесно вовлечена в расследование этой трагедии", - отметил премьер Канады.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
пставили комплексы ТОР - работают на автомате - стреляют по всему, что летит.
кто-то в укрсамалете не включил ответчик свойчужой -
ентот тор и бахнул на автомате.
и попал.
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Зеленський виступив на бріфінгу й звинуватив волонтерів і добровольців у вбивстві шеремета не лише ДО вироку суду, але навіть до початку слідства.
Що там слідства - ще до завершення обшуків!
Нині американський президент і канадський прем'єр дали брифінги де заявили про свою впевненість і наявність доказів того, що український літак збила протиповітряна оборона Ірану.
Де брифінг зеленського?