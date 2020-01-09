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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авиакатастрофа (1159) Иран (616) Канада (1353) Трюдо Джастин (120)

 Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - премьер Канады Трюдо. ВИДЕО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные разведки.

Об этом Трюдо заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"У нас есть данные разведки - как канадской, так и союзников - которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - сказал он.

Премьер добавил, что это могло произойти неумышленно. Он также отметил, что канадские специалисты работают с украинскими коллегами и хотят привлечь своих специалистов к расследованию.

"Семьи погибших хотят ответов. Я хочу ответов", - сказал Трюдо.

Читайте: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном

Он отметил, что выводы сделаны на основе предварительного анализа. "Поэтому важно провести тщательное и полное расследование, чтобы сделать окончательные выводы", - подчеркнул премьер Канады.

Трюдо сказал, что сообщил об этих данных президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

"Я рассказал Зеленскому о причинах, почему мы так настроены провести полное и всестороннее расследование ... Он заверил меня, что Канада как хороший друг Украины будет тесно вовлечена в расследование этой трагедии", - отметил премьер Канады.

Также читайте: Зеленский в телефонном разговоре с Трюдо выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время авиакатастрофы в Иране

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3169078
 
   
 Топ комментарии
 
Ясєн пєнь.
гіркін також не спєцом по боїнгу лупнув... Так ся стало просто...
Без обід...
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НЕ пугайте Бубочку оно и так обосралось в Омане
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А це вже серйозна заява.
Озабоченость буде як у випадку з Малазійським боінгом? Чи глибша?
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"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинской Боинга-737." Ты об этом, блаженная?
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так ты дефочка, тебе все простительно, даже твоя тупость
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что есть множество информации о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух
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Він же висловив Путінові співчуття за недоцільне (перепрошую за каламбур) використання ракет російського виробництва?
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Підозрюю що, "чорні ящики" пошкоджені шрапнелью.
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после стреляния по амербазе понятно, что иран прикрыл пво свой эрапорт.

пставили комплексы ТОР - работают на автомате - стреляют по всему, что летит.

кто-то в укрсамалете не включил ответчик свойчужой -
ентот тор и бахнул на автомате.

и попал.
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Ну тепер нелох оманський повинен терміново вилетіти в Іран і вибачитися за те, що іранці впусту потратили ракету
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А ху"ло то как обосралось!Козлорогое даже соболезнование вьіразило-знает,что иранцьі скрывать от следствия ничего не будут,как украинцы при поросенко (даже доказательств на статус спонсора терроризма не представили Евр.суду)Украина сейчас просто обьязана данные черных ящиков предоставить международной комисии.
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А что я говорил! Гасить надо этих верблюжьих выкидышей. Они ведь будут мстить, причём постоянно. Но кто на это пойдет? Нет в мире больше реальных правителей. Все тряпки, ссыкуны. Эх..
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А котрий то з них Трюдо - той з більшою бородою чи той, що з меншою?
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Трюдо с меньшей. Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря", - прем'єр Канади Трюдо - Цензор.НЕТ 4619 В чалме министр обороны.
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Премьер добавил, что это могло произойти неумышленно - это что, бл@дь, такое вообще?
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у Трюдо сзади на плане был министр МВД Канады?
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Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря", - прем'єр Канади Трюдо - Цензор.НЕТ 4434Дмитро Корчинський
36 хв ·

Зеленський виступив на бріфінгу й звинуватив волонтерів і добровольців у вбивстві шеремета не лише ДО вироку суду, але навіть до початку слідства.
Що там слідства - ще до завершення обшуків!

Нині американський президент і канадський прем'єр дали брифінги де заявили про свою впевненість і наявність доказів того, що український літак збила протиповітряна оборона Ірану.

Де брифінг зеленського?
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и дураку ясно или какой то с пзрк на ишаке..может даже обдроченец домбасса местный...
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Субъектность в украинском случае, это меньше ляпать языком, особенно если не знаешь о чем говорить, то что идиотов в МИД и ОП достаточно, это прискорбный факт, но удивляет количество идиотов на этом форуме, и эти люди считают себя элитой... Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря", - прем'єр Канади Трюдо - Цензор.НЕТ 2109 Боже спаси Украину.
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