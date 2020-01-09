EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  3394  28
Все про:пираты (519) интеллектуальная собственность (58) Евросоюз (12728)

 Евросоюз внес Украину в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности

Украина попала в список стран, нарушающих права интеллектуальной собственности и наносящих этим вред экономическим интересам Евросоюза.

Об этом говорится в годовом докладе Еврокомиссии относительно защиты и обеспечения прав интеллектуальной собственности в третьих странах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, в этом перечне Украина внесена в страны второго приоритета, и по масштабам нарушений и их последствиями уступает лишь Китаю, который занимает первую позицию.

"Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина остаются странами 2-го приоритета. В этих странах были выявлены серьезные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что наносит существенный вред бизнесу Евросоюза. По сравнению с предыдущим докладом, эти страны не имели прогресса, или продемонстрировали лишь ограниченный прогресс", - говорится в преамбуле документа.

В Украине, как отмечается, продолжают существовать проблемы относительно законодательной защиты интеллектуальных прав (ИП), относительно механизмов регистрации торговых марок, а также относительно транзита контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза.

"Несмотря на существенное регуляторное приближение, обязательства которые Украина взяла на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, вступившим в силу в 2016 году, ограниченный прогресс отмечается лишь в течение двух прошлых лет. Положительным шагом было принятие Закона №2415 об организации по коллективному менеджменту (Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" - ред.) в мае 2018 года. Несмотря на то, что этот закон должен в дальнейшем дополняться для обеспечения соответствия международным стандартам, его принятие демонстрирует искренние усилия к реформам в этой сфере", - отмечается в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подписала Программу сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности

В то же время сообщается, что в течение двух лет в Верховной Раде были зарегистрированы три законопроекта, которые предлагают ввести некоторые патентные ограничения или запрещают защиту определенных веществ (эфиры, смеси, полиморфные материалы и метаболиты) и новые разновидности известных медицинских продуктов.

"Такие исключения ограничат стимулы для инноваций для поиска более стабильных форм (лекарств), их дозировки и продления срока годности, повышения безопасности и снижения побочных эффектов. Эти законопроекты не соответствуют международным стандартам и Европейской патентной конвенции", - говорится в документе.

Отмечается, что существующие правовые нормы все еще не предоставляют защиту от недобросовестной регистрации продукции, отсутствуют или неэффективны правовые механизмы обжалования такой товарной регистрации и защиты ИП производителей оригинальной продукции.

Читайте: Украина должна активизировать усилия по борьбе с пиратством и подделками, - ЕС

Кроме того, действующее законодательство Украины в сфере защиты ИП содержит серьезные проблемы в сфере определения кабельной ретрансляции и соответствующих тарифов. В результате, национальные вещатели продолжают не платить роялти авторам и производителям аудиопродукции за ее использование, что является их правовым долгом согласно украинскому законодательству в сфере копирайта.

Еще один недостаток - требование к компаниям получать разрешение на рыночную реализацию продукта в Украине в течение двух лет после получения такого разрешения где-либо в мире, которое заставляет, в частности, фармакологические компании заблаговременно входить на рынок Украины даже против собственных бизнес-интересов.

Еще одна серьезная проблема, как отмечает Еврокомиссия, - соблюдение "антипиратского" законодательства. Украина остается страной транзита поддельной и пиратской продукции в таких секторах, как пищевая промышленность, часы, ювелирные украшения, игрушки, одежда, фотографическое и медицинское оборудование. Некоторые пиратские сайты, которые предлагают такую ​​продукцию, открыто действуют в Украине, количество таких сайтов даже увеличивается, что объясняется несовершенством и слабостью действующего законодательства.

Читайте также: Сегодня уволен глава "Укрпатента", - Милованов заявил о полной перезагрузке в органах регулирования интеллектуальной собственностью

В докладе Еврокомиссия ссылается на опрос представителей европейского бизнеса, которые указывают также на несовершенство таможенных процедур. В частности, отсутствуют адекватные мощности для уничтожения определенных видов контрафактной продукции или средств ее производства. При этом даже упрощенные таможенные процедуры отнимают много времени и являются дорогостоящими.

Источник: https://censor.net.ua/n3169077
 
 
 Топ комментарии
 
Взагалі то вони помиляються. В Україні є своє ноу-хау. 73% довбнів обрали блазня за президента. Де ще таке побачиш...
 показать весь комментарий
 
Це випадково не про Новорічне привітання бубочки яке він вкрав?
 показать весь комментарий
 
Усі країни, які мають низькі прибутки не дотримуються прав інтелектуальної власності.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це випадково не про Новорічне привітання бубочки яке він вкрав?
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі то вони помиляються. В Україні є своє ноу-хау. 73% довбнів обрали блазня за президента. Де ще таке побачиш...
 показать весь комментарий
 
 
Усі країни, які мають низькі прибутки не дотримуються прав інтелектуальної власності.
 показать весь комментарий
 
 
Евросоюз должен Украине в ноги кланяться каждый день... - утром и вечером, за то что она, Украина защищает кровью своих сыновей их границы от московской сволочи...
План Маршала должны были ввести давно и оружием завалить...
Не благодарные торгаши....
 показать весь комментарий
 
 
сказки про то что Раша хотела бы напасть на Европу, прокатят только в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Одне діло - НЕ МОЖЕ, але хоче аж пищить.
Усі - від останнього лузера до ... альфа-лузера
Евросоюз внес Украину в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности - Цензор.НЕТ 4503
 показать весь комментарий
 
за Маршалла эти евротолерасты даже Штаты не поблагодарили, а возненавидели.
 показать весь комментарий
 
 
как там с теми подделками и воровством знаков и их изделии, хорошего качества - ну вот и получаите клеимо вора.
 показать весь комментарий
 
...коньяк, шампань...вот и все нарушения инт. собственности ..
 показать весь комментарий
 
 
ее ты забывль про люьбимых певцов ротом что с 95м кваталом выступают Евросоюз внес Украину в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности - Цензор.НЕТ 2077
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мы ещё и налоги не платим . А зачем платить налоги ,чтобы кормить соросовских чиновников с миллионными зарплатами ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну хоть какие то рейтинги надо возглавлять!
 показать весь комментарий
 
 
их самих жаба давит, что не могут качать на шару
 показать весь комментарий
 
 
Пашли нах. И ето те будут нам рассказывать которые наплевали на Будапештский договор и которые сотрудничают с террористами и диктаторами.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это после правления сыньоносого воришки отголоски ещё.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а до него торрентов не было?
 показать весь комментарий
 
С индусами они перегнали палку.
Те могут обидеться и перестать клепать интеллектуальную собственность для запада, а впрягутся работать на Китай.
Кто тогда будет им кривые оси шлёпать?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Отлучить от халявы охлос Украины будет не просто.
На дурняк и уксус сладкий!Совковый слоган актуальный и поныне
 показать весь комментарий
 
Неуспел кацяпа варишку разинуть на цензоре как уже в спаме кукарекает
 показать весь комментарий
 
Зе у нас самый большой интелектуал
Перепутал Буковель с оманом
 показать весь комментарий
 
Да ладно там! Ну шо ж делать, если своего ума нету? Не помирать же. Мы ж родом из СССР - у нас тяжёлая наследственность - от коммуниздим поманеньку. Понимать надо.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх