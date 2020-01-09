 Евросоюз внес Украину в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности

Об этом говорится в годовом докладе Еврокомиссии относительно защиты и обеспечения прав интеллектуальной собственности в третьих странах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, в этом перечне Украина внесена в страны второго приоритета, и по масштабам нарушений и их последствиями уступает лишь Китаю, который занимает первую позицию.

"Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина остаются странами 2-го приоритета. В этих странах были выявлены серьезные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что наносит существенный вред бизнесу Евросоюза. По сравнению с предыдущим докладом, эти страны не имели прогресса, или продемонстрировали лишь ограниченный прогресс", - говорится в преамбуле документа.

В Украине, как отмечается, продолжают существовать проблемы относительно законодательной защиты интеллектуальных прав (ИП), относительно механизмов регистрации торговых марок, а также относительно транзита контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза.

"Несмотря на существенное регуляторное приближение, обязательства которые Украина взяла на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, вступившим в силу в 2016 году, ограниченный прогресс отмечается лишь в течение двух прошлых лет. Положительным шагом было принятие Закона №2415 об организации по коллективному менеджменту (Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" - ред.) в мае 2018 года. Несмотря на то, что этот закон должен в дальнейшем дополняться для обеспечения соответствия международным стандартам, его принятие демонстрирует искренние усилия к реформам в этой сфере", - отмечается в документе.

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В то же время сообщается, что в течение двух лет в Верховной Раде были зарегистрированы три законопроекта, которые предлагают ввести некоторые патентные ограничения или запрещают защиту определенных веществ (эфиры, смеси, полиморфные материалы и метаболиты) и новые разновидности известных медицинских продуктов.

"Такие исключения ограничат стимулы для инноваций для поиска более стабильных форм (лекарств), их дозировки и продления срока годности, повышения безопасности и снижения побочных эффектов. Эти законопроекты не соответствуют международным стандартам и Европейской патентной конвенции", - говорится в документе.

Отмечается, что существующие правовые нормы все еще не предоставляют защиту от недобросовестной регистрации продукции, отсутствуют или неэффективны правовые механизмы обжалования такой товарной регистрации и защиты ИП производителей оригинальной продукции.

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Кроме того, действующее законодательство Украины в сфере защиты ИП содержит серьезные проблемы в сфере определения кабельной ретрансляции и соответствующих тарифов. В результате, национальные вещатели продолжают не платить роялти авторам и производителям аудиопродукции за ее использование, что является их правовым долгом согласно украинскому законодательству в сфере копирайта.

Еще один недостаток - требование к компаниям получать разрешение на рыночную реализацию продукта в Украине в течение двух лет после получения такого разрешения где-либо в мире, которое заставляет, в частности, фармакологические компании заблаговременно входить на рынок Украины даже против собственных бизнес-интересов.

Еще одна серьезная проблема, как отмечает Еврокомиссия, - соблюдение "антипиратского" законодательства. Украина остается страной транзита поддельной и пиратской продукции в таких секторах, как пищевая промышленность, часы, ювелирные украшения, игрушки, одежда, фотографическое и медицинское оборудование. Некоторые пиратские сайты, которые предлагают такую ​​продукцию, открыто действуют в Украине, количество таких сайтов даже увеличивается, что объясняется несовершенством и слабостью действующего законодательства.

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В докладе Еврокомиссия ссылается на опрос представителей европейского бизнеса, которые указывают также на несовершенство таможенных процедур. В частности, отсутствуют адекватные мощности для уничтожения определенных видов контрафактной продукции или средств ее производства. При этом даже упрощенные таможенные процедуры отнимают много времени и являются дорогостоящими.