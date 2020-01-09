 The New York Times цитирует Цензор.НЕТ

СМИ упомянуто в материале под названием "США считают, что иранская ракета случайно сбила украинский самолет", информирует Цензор.НЕТ.
The New York Times упоминает слова секретаря СНБО Александра Данилова, сказанные Цензор.НЕТ, о том, что Украина ведет с Ираном переговоры о доступе наших специалистов на место катастрофы.
Кроме этого, Цензор.НЕТ упомянуло российское информагентство "Интерфакс" - при том, что на территории РФ запрещен доступ к нашему изданию.
Россияне приводят слова главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что на двигателях потерпевшего крушение лайнера нет следов пожара.
Читайте на Цензор.НЕТ: На двигателях лайнера МАУ нет следов взрыва и пожара, версия о технической неисправности несостоятельна, - Бутусов. ФОТО
Тебе то я чим обідив?
всё будет Украина!
І тоді вже свята закінчаться... Правда не на довго...
От так було з Діда Прадіда, є і буде... Поки є Україна...
Нехай щастить.
А если бы они коменты поцитировали, ото бы все при---ли=))
а тебе нужно подрасти
начать самому себе жопу вытирать
во времена когда юлька премьерствовала
ты еще на трусах папкиных свисало
нормальные люди имеют одно мнение
а не несколько на одно событие
может поменяй круг общения??
тогда понятнее будет?
а вот в каментах нередко нахожу ответы на вопросы))
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Доречі, час створити англомовну версію. Бо мінстець за п'ять років так і не розродивсь. Україна досі не має сайту, щоб можна було іноземцям дізнатись про Україну з українських джерел, а не з російських.
интерес в Америке к Украине очень большой, а если вы наберете
в гугле скажем "Ukrainian popular internet news sites" то станет понятно почему тут читают Цензор.
Респект Цензору
А об отсутствии следов взрыва и горения на движках сказал украинский эксперт в Иране, а не Бутусов в Киеве.
Ссылка таки есть в оригинале:
Ukraine was negotiating with Iran to allow the investigators to search the crash site near Tehran for possible rocket fragments, he told Censor.net, a Ukrainian news outlet.
Шкода що такой ціною.