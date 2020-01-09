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 The New York Times цитирует Цензор.НЕТ

Американское издание The New York Times цитирует Цензор.НЕТ в статье о катастрофе лайнера МАУ в Иране.

СМИ упомянуто в материале под названием "США считают, что иранская ракета случайно сбила украинский самолет", информирует Цензор.НЕТ.

The New York Times упоминает слова секретаря СНБО Александра Данилова, сказанные Цензор.НЕТ, о том, что Украина ведет с Ираном переговоры о доступе наших специалистов на место катастрофы.

Кроме этого, Цензор.НЕТ упомянуло российское информагентство "Интерфакс" - при том, что на территории РФ запрещен доступ к нашему изданию.

Россияне приводят слова главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что на двигателях потерпевшего крушение лайнера нет следов пожара.

Читайте на Цензор.НЕТ: На двигателях лайнера МАУ нет следов взрыва и пожара, версия о технической неисправности несостоятельна, - Бутусов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3169076
 
   
 Топ комментарии
 
мы впереди планеты всей!.. нас даже в Казахстане запретили!.. я не говорю уже про Рашку!
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А что предел мечтаний у Ткаченко? ИТАР ТАСС?
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без обид!.. с уважением и с прошедшими праздниками!
всё будет Украина!
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Сьодні то є Степана... Потим Маланки і старий новий Рік, далі Василя, Потім друга вечеря і Йордань...
І тоді вже свята закінчаться... Правда не на довго...
От так було з Діда Прадіда, є і буде... Поки є Україна...
Нехай щастить.
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Если рассийское издание процитировало Цензор , значит это шото значит
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Монобільшість яка меньшість, ви самі визнали своїми коментами , що Цензор не ваш сайт. То валіть на лєнту сру.
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НУ ТА Да.
А если бы они коменты поцитировали, ото бы все при---ли=))
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выпустить 12 ракет по базам реальной Мегадержавы и не ждать ответки по столице Ирана в течении всего времени ..Если вы вдруг узнаете что вокруг Тегерана небыло защиты ПВО ТОР тогда расход
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Такие сайты как Цензор на пальцах сосчитать можно. Цензор сделал очень много работы.
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Пусть ещё каменты почитают и поймут что нет никаких 73%, тут максимум 10к упоротых ЗЕботов топят за клоуна. Это очень жидковато как для 73%.
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Ах да, из этого 10ка ЗЕботов минимум 7 раньше были за бабу Юлю потом переобулись.
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все кто были за ЮВТ - никогда не будут за дибила
а тебе нужно подрасти
начать самому себе жопу вытирать
во времена когда юлька премьерствовала
ты еще на трусах папкиных свисало
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Обьясни один феномен - почему когда перемога то это Юля премьером была, а как только зрада то это всё виноват президент Ющенко?? Хотя там Юля премьером то была самый край 2 года. Потом выгнали с позором бо тупо завалила экономику так же как сейчас ЗЕбилы валят. Ну и напомню что сама баба Юля на выборах поддержала кловуна.
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я хз с кем ты общаешся
нормальные люди имеют одно мнение
а не несколько на одно событие
может поменяй круг общения??
тогда понятнее будет?
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цензор реально сев кав тв))
а вот в каментах нередко нахожу ответы на вопросы))
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вангую что ктото подставил Тегеран на конфликт с несвежими трупами ,что для нас не новость .что б спровоцировать мировое сообщество или для войны в этом регионе или для усиления санкций что в ответ повлияет на биржовые цены нефти .даже пусть минимальные колебания на центы дадут прибыль в миллионы баксов на бирже ...бабало правит миром как не крути
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*********** испражнения точно не читают
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І шо такоє? Сайт вже давно лідірує в українській цифрі. Ще б не банили за політичні уподобання - фейсбук заздрив би популярності The New York Times цитує Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4125
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Доречі, час створити англомовну версію. Бо мінстець за п'ять років так і не розродивсь. Україна досі не має сайту, щоб можна було іноземцям дізнатись про Україну з українських джерел, а не з російських.
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я почему то неудивлен.
интерес в Америке к Украине очень большой, а если вы наберете
в гугле скажем "Ukrainian popular internet news sites" то станет понятно почему тут читают Цензор.
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Нехай краще цитують що тут пишуть на форумі і їхня популярність піде вгору шаленими темпами. The New York Times цитує Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 823 Як у Цензора зараз 46929 посетителей онлайн.
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Заметили? Этому рады почему-то строго порохоботы
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Они следят за вами )))
Респект Цензору
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А чему удивляться? Почти все, имеющие интернет, читают Цензор, хотя бы иногда. Бутусов долго работал над авторитетом этого издания и теперь оно лучшее из из новостных изданий в Украине, поставляющих нам военные и политические новости. Не хватает качественной аналитики или хотя бы ссылок на нее, на качественную. Не хватает новостей, имеющих большой культурный резонанс. Это зря, так как только добавило бы изданию баллов. Учитесь у BBC, CNN, VOA. Удачи, Бутусов и команда!
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Ето ху"ло облажался снова!Козел даже соболезнование вьіразил-знает,что иранцьі скрьівать от следствия ничего не будут,как украинцьі при поросенко (даже доказательств на статус спонсора терроризма не представили Евр.суду)
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Шото я на скрине развидел упоминание Цензора и Бутусова.

А об отсутствии следов взрыва и горения на движках сказал украинский эксперт в Иране, а не Бутусов в Киеве.
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Пардон.
Ссылка таки есть в оригинале:
Ukraine was negotiating with Iran to allow the investigators to search the crash site near Tehran for possible rocket fragments, he told Censor.net, a Ukrainian news outlet.
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Это ж как Йянки Йуру подставили... Теперь Йуля (которая Мендель) вообразит, что Йура Йеё подсиживает и выцарапает Йему очи. Охрана-а-а-а...
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Помойка демократов цитирует порохоботскую помойку)))
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