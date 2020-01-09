 Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей.
Пожалуй, самое важное, что может и должна сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - написал Зеленский.
Але в них були інші справи , вони відпочивали, замість того , щоб слідкувати за подіями в світі.
А тепер ці зустрічі, піар на смерті.
https://ua.news/ua/shemy-zelenskyj-ostavalsya-v-omane-rady-vstrechy-s-kem-to-yz-moskvy/
Справжній Президент