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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родственниками украинцев, погибших при крушении самолета МАУ в Иране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране 01

"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей.

Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране 02

Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране 03

Пожалуй, самое важное, что может и должна сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - написал Зеленский.

Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране 04

Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране 05

Источник: https://censor.net.ua/n3169074
 
 
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и тут решило пропиариться. Пусть предатель расскажет что в Москве делало
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Он на верблюдах возвращался. Они туда забрели.
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Загибель людей, це виключно відповідальність влади і президента і крапка.
Але в них були інші справи , вони відпочивали, замість того , щоб слідкувати за подіями в світі.
А тепер ці зустрічі, піар на смерті.
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Ты про Илловайск и Дебальцево с мальдивами?
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Молодець!
Справжній Президент
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Имитация бурной деятельности эта встреча. По факту сейчас ишак делает все, чтобы отвлечь внимание общественности от главного вопроса: зачем прилетал медведчук к нему в оман и что делал нелох в москве?
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